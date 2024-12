Groupe PAT : PAT participe au projet européen de recherche « Bryomolécules »

Vandœuvre-lès-Nancy, le 16 décembre 2024 - 08 : 00 (CET)

PAT participe au projet européen de recherche « Bryomolécules »





Plant Advanced Technologies PAT (Euronext Growth™- Paris - ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT), entreprise pionnière dans la découverte et la production de biomolécules végétales rares, annonce sa participation au projet collaboratif européen de recherche Bryomolécules . Ce projet innovant, doté d'un budget total de 3,6 millions d'euros sur 3 ans, vise à explorer le potentiel des bryophytes (mousses et hépatiques) européennes pour identifier de nouvelles molécules bioactives d'intérêt pour les industries cosmétique et pharmaceutique.





Un consortium d'excellence réunissant 7 partenaires de 5 pays

Le projet Bryomolécules rassemble un consortium pluridisciplinaire de 7 partenaires académiques et industriels répartis dans 5 pays européens. Aux côtés de PAT, des institutions de recherche de renom et des PME innovantes combineront leur expertise en biodiversité, biotechnologies et analyse métabolomique pour mener la première étude systématique à grande échelle des composés bioactifs issus des bryophytes d'Europe.





Cinq objectifs de Bryomolécules : La recherche menée dans le cadre de Bryomolécules va être focalisé sur les axes suivants :

Meilleure connaissance de la biodiversité des bryophytes européennes Découverte de nouvelles molécules bioactives durables à fort potentiel Mise au point de méthodes de production écologiques et évolutives Renforcement des synergies entre recherche publique et industrie Sensibilisation du public à l'importance des bryophytes.





Jean-Paul Fèvre, Président Directeur Général de PAT déclare : « Notre participation à ce projet d'envergure démontre la reconnaissance de notre expertise unique dans la valorisation de la biodiversité végétale au service d'une bioéconomie durable. Grâce à Bryomolécules, nous renforcerons notre portefeuille d'actifs naturels innovants. En intégrant ce consortium d'excellence, PAT confirme son positionnement d'acteur clé de la recherche européenne sur les substances naturelles et sa capacité à nouer des collaborations stratégiques pour soutenir sa croissance. »





Avec un financement de 662 k€ sur 3 ans, le projet Bryomolécules permettra à PAT de renforcer son expertise unique et brevetée dans la découverte de molécules végétales innovantes et le développement de procédés de production éco-responsables pour les industries cosmétique et pharmaceutique.





EN SAVOIR PLUS :

Site du projet BRYOMOLECULES Project : https://bryomolecules.eu/

Site officiel européen (CORDIS EU research results) https://cordis.europa.eu/project/id/101135305





