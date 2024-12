KBC Groep: Resultaat van de kapitaalverhoging van KBC Groep NV voor het personeel en gevolgen in het kader van de transparantiewetgeving

De traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging voor het personeel van KBC Groep NV en van bepaalde van haar Belgische dochtervennootschappen heeft op 13 december 20214 geleid tot de volgende wijzigingen in het kapitaal en het aantal aandelen/stemrechten* van KBC Groep NV:

- Het kapitaal is verhoogd met 836 345,25 euro tot 1 461 854 095,51 euro.

- Het totale aantal aandelen is gestegen met 238 275 tot 417 544 151 aandelen.

Het totale aantal stemrechten is eveneens gestegen met 238 275 tot 417 544 151.

De meest recente informatie met betrekking tot het kapitaal en het aantal uitstaande aandelen van KBC Groep NV is eveneens beschikbaar op www.kbc.com.

* De stemrechten van de eigen aandelen in bezit van KBC Groep NV en haar dochtervennootschappen - waaronder de ingekochte aandelen n.a.v. het aandeleninkoopplan gelanceerd in augustus 2023 en beëindigd eind juli 2024- zijn geschorst.

De transparantiewetgeving heeft als doel het tot stand brengen van transparantie in de aandeelhoudersstructuur van genoteerde vennootschappen. Om dit te realiseren moeten beleggers in genoteerde vennootschappen – bij overschrijdingen van bepaalde drempels - de betrokken vennootschap inlichten over hun deelneming, door middel van kennisgevingen (notificaties). Voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten. Daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan. De betreffende notificaties dienen te worden verstuurd naar het e-mailadres notifications@kbc.com

