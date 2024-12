Ageas atteint un accord avec Saga, le spécialiste britannique des plus de 50 ans

Ageas annonce aujourd’hui avoir conclu avec succès les négociations exclusives avec Saga plc, le fournisseur britannique spécialisé de produits et services destinés aux personnes de plus de 50 ans, qui ont été communiquées le 11 octobre 2024 (vers le communiqué de presse).

Cet accord inclut la mise en place d’un partenariat de 20 ans entre Ageas UK et Saga Service Limited (SSL) pour la distribution de produits d’assurance Auto et Habitation pour particuliers aux clients de Saga aux Royaume Uni. Ce partenariat devrait démarrer au quatrième trimestre 2025. Parallèlement, Ageas UK rachèterait également l’activité de souscription d’assurance de Saga, Acromas Insurance Company Limited (AICL). La finalisation de l’acquisition d’AICL reste soumise à l’approbation des autorités de tutelle.

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas, a commenté : « Nous sommes ravis d'annoncer la signature de l'accord avec Saga. Nous prévoyons de faire progresser notre partenariat au bénéfice des deux entreprises et du client. Cet accord s'inscrit parfaitement dans la stratégie Elevate27 récemment lancée par le Groupe Ageas, qui vise à tirer parti de notre forte présence européenne dans le secteur Non-vie, à accroître notre envergure commerciale et à bénéficier d'une diversification du capital. »

Ant Middle, CEO d’Ageas UK, a déclaré : « Cet accord marque une étape importante dans le développement d’Ageas UK et nous nous réjouissons des opportunités que ce partenariat offrira. »

« Nos forces combinées nous permettront de servir encore plus efficacement le segment croissant des clients de plus de 50 ans, et je suis convaincu que cette collaboration favorisera l’innovation et la compétitivité, au bénéfice de toutes nos parties prenantes. »

« Je tiens à remercier l’équipe de direction de Saga pour son dévouement et sa collaboration tout au long de ce processus. »

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et exerce également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas mène des activités d’assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50 000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 17 milliards en 2023.

