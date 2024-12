Avec son innovation primée, Iglucraft s’inscrit comme le chef de file du cap vers le tourisme durable

TALLINN, Estonie, 16 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Iglucraft est un fabricant de cabanes et de saunas artisanaux parmi les plus originaux du marché actuel. En associant des techniques anciennes de bardeaux de bois à un design moderne, Iglucraft propose des Igluhuts et des Iglusaunas artisanaux qui s’intègrent parfaitement dans leur environnement naturel, offrant ainsi aux clients une expérience véritablement immersive dans la nature. Ces créations extraordinaires redéfinissent la façon dont les voyageurs vivent leur expérience d’hébergement pour faire de chaque séjour un souvenir inoubliable.

Créer des expériences qui font vraiment la différence

Dans un secteur du tourisme de plus en plus concurrentiel, Iglucraft se distingue en proposant des produits qui permettent aux entreprises de créer des expériences mémorables dans des environnements uniques, que ce soit sur la terre ferme ou au bord de l’eau. Ces créations uniques sont conçues non seulement avec une perspective esthétique, mais aussi de fonctionnalité : rustiques à l’extérieur, elles offrent une expérience 5 étoiles à l’intérieur. Qu’il s’agisse d’une nuit douillette dans un Igluhut ou d’une séance de relaxation dans un Iglusauna, les produits artisanaux d’Iglucraft offrent un refuge de tranquillité à tous ceux qui cherchent à vivre une expérience inédite.

Iglucraft ne se contente pas de transformer l’expérience de voyage des clients ; elle transforme également le mode de fonctionnement des entreprises d’hôtellerie. L’entreprise possède un complexe hôtelier unique en bord de mer, Iglupark, qui propose une gamme complète d’Igluhuts et d’Iglusaunas. Fort de son emplacement exceptionnel et de son architecture époustouflante, Iglupark affiche presque toujours complet, preuve s’il en est de la popularité et de la rentabilité des créations d’Iglucraft. Le parc a récemment été reconnu comme le meilleur produit touristique 2024 par la communauté touristique lors de l’attribution des prix décernés cette année en matière de tourisme.

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Des partenariats rentables

D’autres entreprises d’hôtellerie ont suivi le mouvement en installant plusieurs unités d’Iglucraft. Au Danemark, le Ree Safari Park a installé plusieurs Igluhuts sur son site afin d’offrir à ses clients l’expérience extraordinaire de la faune sauvage qui rôde en liberté à proximité de leurs cabanes, tandis qu’en Autriche à Pfarrwerfen, un projet intègre des Igluhuts dans un cadre alpin à couper le souffle. Ces entreprises ont fait état d’une hausse significative de la fidélisation de leurs clients, des visites répétées, et une tarification premium en conséquence.

« Les voyageurs d’aujourd’hui veulent de l’authenticité et du confort », a déclaré Priit Kallas, PDG d’Iglucraft. « Nos produits aident les entreprises d’hôtellerie à répondre à ces demandes. Pour le propriétaire de l’entreprise, c’est une solution intéressante du point de vue financier. »

À l’horizon 2025, Iglucraft aide votre entreprise d’hôtellerie à se positionner de manière à tirer le meilleur parti de l’intérêt croissant des touristes pour des expériences de voyage uniques. Pour les voyageurs d’aujourd’hui à la recherche d’un hébergement proche de la nature, les cabines et saunas extraordinaires et uniques en leur genre d’Iglucraft s’avèrent plus attrayants que jamais.