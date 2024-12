Quantexa wird im Bericht zu Transaktionsüberwachungslösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche von Charteris für 2024 als Branchenführer ausgezeichnet

LONDON, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa , ein führender Anbieter von Decision-Intelligence-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute bekanntgegeben, dass seine Lösungen für die Transaktionsüberwachung zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) im RiskTech Quadrant-Update von Chartis anerkannt worden sind. Der Bericht hebt die „Best-in-Class“-Fähigkeiten von Quantexa in kritischen Bereichen hervor, um Finanzinstitute bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Einhaltung behördlicher Auflagen zu unterstützen.

Finanzinstitute sind durch nationale (z. B. den USA Patriot Act) und supranationale Vorschriften (z. B. die EU-Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche) verpflichtet, Geldwäsche zu verhindern. Die UN schätzt, dass das jährliche Geldwäschevolumen zwischen 2 und 5 Prozent des BIP liegt. Die Einhaltung von Vorschriften und Verhinderung von Geldwäsche kann aufgrund der häufigen Änderungen dieser Vorschriften, immer ausgefeilterer Geldwäschesysteme und interner technologischer und datenbezogener Herausforderungen eine Herausforderung darstellen.

Die AML Solution Suite von Quantexa ermöglicht es Finanzinstituten, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem sie KI und ML in ihren Funktionen zur Entitätsauflösung und Wissensgraphen nutzt, um unterschiedliche Daten zusammenzuführen, versteckte Risiken aufzudecken und eine proaktive Überwachung und Erkennung durchzuführen. Die Lösungen des Unternehmens werden unter anderem in nachrichtendienstlichen Ermittlungen, im Bereich der Geldwäschebekämpfung im Bankwesen und im Bereich der Geldwäschebekämpfung im Handel und Einzelhandel eingesetzt.

Chartis hebt hervor, dass generative KI ein immer wichtigeres Merkmal von Lösungen für die Transaktionsüberwachung zur Bekämpfung von Geldwäsche ist. Im Juni kündigte Quantexa seine auf generativer KI basierende Technologiesuite Q Assist an, die es Finanzermittlungsstellen ermöglicht, ihre Daten im Rahmen ihres Ermittlungsprozesses zu nutzen, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu verstehen.

„Quantexa ist weiterhin führend in der Kategorie der Transaktionsüberwachung zur Bekämpfung von Geldwäsche, indem es auf seiner Stärke in der Entscheidungsintelligenz und generativer KI aufbaut, um einen Ansatz zur Automatisierung komplexer Untersuchungen zu entwickeln, der eine der größten Herausforderungen in diesem Bereich auf den Punkt bringt“, so Nick Vitchev, Research Director bei Chartis. „Die Typologie-Scorecards sind ein neuartiger und äußerst praktischer Ansatz für ein zunehmend komplexes und typologiezentriertes Ökosystem, während die Fähigkeit, umfangreiche, vielfältige Datensätze und Signale in den Transaktionsüberwachungsstapel zu integrieren, zur Effektivität und Effizienz beiträgt.“

Alexon Bell, Chief Product Officer (FinCrime) bei Quantexa, dazu: „Die Ernennung zum Kategorieführer durch Chartis, zusammen mit prominenten Akteuren der Branche, unterstreicht die wachsende Anerkennung unseres innovativen Ansatzes zur kontextbezogenen AML-Überwachung und die Fortschritte im Bereich der generativen KI. Unsere erstklassigen Bewertungen in Schlüsselbereichen wie Daten- und Systemintegration sowie Modellierung und Risikotypologie unterstreichen unser Engagement, Finanzinstitute mit modernsten Instrumenten zur Bekämpfung der Finanzkriminalität auszustatten. Diese Anerkennung bestätigt sowohl unsere technologische Expertise als auch unser Engagement, die sich wandelnden Herausforderungen zu verstehen und anzugehen, mit denen unsere Kunden im Kampf gegen die Geldwäsche konfrontiert sind.“

Chartis hat Quantexa im Jahr 2024 in fünf Kategorien als Kategorieführer ausgezeichnet. Dazu gehören der RiskTech Quadrant ® für Unternehmensbetrugslösungen , die Unternehmens- und Zahlungsbetrugslösungen, den Bericht „2024 Market Update and Vendor Landscape“ und als einer der Top-Anbieter im ersten Chartis RiskTechAI 50 2024 Ranking- und Forschungsbericht. Quantexa wurde außerdem als Kategorieführer im RiskTech Quadrant ® für KYC-Lösungen genannt und rangiert unter den Top 20 im RiskTech100 ® 2025 Report , was die Marktpräsenz, Innovation und Führungsposition des Unternehmens im Bereich Risiko und Compliance unterstreicht.

Über Quantexa

Quantexa ist ein globales Unternehmen für KI-, Daten- und Analysesoftware und leistet Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, zuverlässige betriebliche Entscheidungen anhand von Daten im Kontext zu treffen. Mit den neuesten Fortschritten in der Künstlichen Intelligenz (KI) hilft die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa Unternehmen, versteckte Risiken und neue Chancen aufzudecken, indem sie isolierte Daten zusammenführt und in eine zuverlässige, wiederverwendbare Ressource verwandelt. Es löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit einer um über 90 % größeren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine von Forrester unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie über die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa ergab, dass die Kunden innerhalb von drei Jahren einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde 2016 gegründet und hat heute über 800 Mitarbeiter und Tausende von Plattformnutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten.

