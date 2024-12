Quantexa é destacada como líder de categoria no relatório de soluções de monitoramento de transações AML da Chartis de 2024

LONDRES, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Quantexa , fornecedora líder de soluções de Inteligência de Decisão para os setores público e privado, anunciou hoje o reconhecimento em Chartis’ RiskTech Quadrant Update para soluções de monitoramento de transações contra lavagem de dinheiro (AML). O relatório destaca os recursos "melhores da categoria" da Quantexa em áreas críticas para ajudar as instituições financeiras (IFs) a combater o crime financeiro e cumprir o escrutínio regulatório.

As instituições financeiras estão sujeitas a regulamentações nacionais (como o USA PATRIOT Act) e supranacionais (como as Diretivas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da UE) para prevenir a lavagem de dinheiro. A ONU estima que os volumes anuais de lavagem variam de dois a cinco por cento do PIB. A conformidade e a prevenção podem ser desafiadores devido às frequentes mudanças nessas regulamentações, esquemas de lavagem de dinheiro cada vez mais sofisticados e desafios internos tecnológicos e de dados.

O conjunto de soluções AML da Quantexa permite que as instituições financeiras enfrentem esses desafios utilizando IA e ML em seus recursos de resolução de entidades e gráficos de conhecimento, para integrar dados dispersos, descobrir riscos ocultos e realizar monitoramento e detecção proativos. Entre outras categorias, suas soluções são utilizadas em investigações orientadas por inteligência, AML em bancos correspondentes e AML em comércio e varejo.

A Chartis destaca que a IA generativa é uma característica cada vez mais importante nas soluções de monitoramento de transações AML. Em junho, a Quantexa anunciou seu conjunto de tecnologia de IA generativa, Q Assist, que permite que unidades de investigação financeira (UIFs) utilizem seus dados como parte de seu processo investigativo para identificar e compreender potenciais riscos.

"A Quantexa segue sendo destacada como líder de categoria em Monitoramento de Transações AML, ao fortalecer seu conhecimento em inteligência de decisão e GenAI, desenvolvendo uma abordagem inovadora para automatizar investigações complexas, enfrentando de forma eficaz um dos maiores desafios da área", disse Nick Vitchev, diretor de pesquisa da Chartis. "Seus indicadores de desempenho de tipologia são uma abordagem inovadora e altamente prática para um ecossistema cada vez mais complexo e centrado em tipologias, enquanto seu recurso de integrar vastos e diversos conjuntos de dados e sinais na pilha de monitoramento de transações contribui para uma maior eficácia e eficiência."

Alexon Bell, diretor de produtos (FinCrime) da Quantexa, disse: "Ser nomeado líder da categoria pela Chartis, ao lado de proeminentes participantes do setor, ressalta o crescente reconhecimento de nossa abordagem inovadora para monitoramento contextual de AML e avanços em IA generativa. Nossas classificações de alto nível em áreas essenciais, como integração de dados e sistemas, além de modelagem e tipologia de risco, reforçam nosso compromisso em fornecer às instituições financeiras ferramentas inovadoras para combater o crime financeiro. Este reconhecimento confirma tanto nosso conhecimento tecnológico quanto nosso compromisso em entender e enfrentar os desafios em constante evolução que nossos clientes enfrentam na luta contra a lavagem de dinheiro."

A Chartis destacou a Quantexa como Líder de Categoria em cinco categorias em 2024. Estas categorias incluem o RiskTech Quadrant ® para Soluções de Fraude Empresarial , o relatório Atualização de Mercado e Panorama de Fornecedores de Soluções de Fraude Empresarial e de Pagamentos de 2024 e como um dos principais fornecedores no ranking e relatório de pesquisa estreante Chartis RiskTechAI 50 de 2024 . A Quantexa também foi indicada como Líder de Categoria no RiskTech Quadrant ® para Soluções de KYC e classificada entre os 20 principais no Relatório RiskTech100 ® de 2025 , destacando sua presença no mercado, inovação e liderança em risco e conformidade.

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de software de IA, dados e análises, pioneira em Inteligência de Decisão, com o objetivo de capacitar organizações a tomar decisões operacionais confiáveis com dados contextualizados. Usando os mais recentes avanços em IA, a plataforma de inteligência de decisão da Quantexa ajuda as organizações a descobrir riscos ocultos e novas oportunidades, unificando dados em silos e transformando-os no recurso mais confiável e reutilizável. Resolve os principais desafios de gerenciamento de dados, inteligência de clientes, KYC, crimes financeiros, riscos, fraudes e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.

A Plataforma de Inteligência Decisória da Quantexa melhora o desempenho operacional, proporcionando um aumento de mais de 90% na precisão e uma resolução do modelo analítico 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Um estudo da Forrester TEI encomendado de forma independente sobre a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa descobriu que os clientes obtiveram um ROI de 228% em três anos. Fundada em 2016, a Quantexa agora conta com mais de 800 funcionários e tem milhares de usuários da plataforma que trabalham com bilhões de transações e pontos de dados em todo o mundo.

