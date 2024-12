L’approche DECT : un usage télécom au service de la qualité pour les professionnels

S’appuyer sur des infrastructures télécoms performantes se positionne comme un incontournable pour l’ensemble des organisations. Dans ce contexte, pouvoir capitaliser sur des terminaux de bureau hautement accessibles est un prérequis. En effet, à la différence des mobiles, la téléphonie de bureau est une formidable opportunité de répondre à des cas d’usages variés. Encore faut-il pouvoir garantir une parfaite couverture et une qualité d’écoute et de transmission de premier plan. C’est dans ce contexte que l’approche et la norme DECT offrent de très solides garanties.

Une couverture étendue pour une expérience utilisateur unique

Pouvoir communiquer dans des bureaux et zones professionnelles étendues est souvent un véritable challenge pour les professionnels. Il est donc important dès le départ de bien penser son architecture réseaux et télécoms et de prendre toutes les garanties nécessaires pour permettre aux collaborateurs de communiquer sans coupure comme s’ils étaient assis à leurs bureaux. C’est précisément ici que le DECT est la manière la plus efficace de fluidifier les échanges et d’offrir une expérience de travail de qualité à ses équipes.

Ne pas négliger la qualité des équipements

Si la technologie DECT est importante, attention aussi à prendre en compte l’ergonomie des appareils déployés. En ce sens, il est important de bien évaluer les différents téléphones disponibles sur le marché. En effet, tous ne se valent pas et proposent des fonctionnalités et qualités de composants différents. Il ne faut pas oublier que les téléphones représentent l’un des principaux moyens d’échanges et donc, qu’ils doivent permettre à leurs utilisateurs de concilier performance et confort de travail.

Enfin, le DECT offre aussi une réponse pertinente en terme de sécurité contre les écoutes clandestines. L'accès est doublement protégé contre les personnes non autorisées : les nouveaux appareils et participants doivent être enregistrés auprès de la station de base, ce qui leur permet de recevoir un enregistrement clairement traçable.

Au regard de ces éléments, l’approche DECT est donc un véritable incontournable. C’est notamment le cas pour les bâtiments, les entrepôts ou les espaces extérieurs pour lesquels le réseau mobile GSM n'est pas une option (par exemple pour des raisons de coût ou de couverture réseau).

Par Noemia DOMINGUES chez SNOM