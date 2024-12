Global Injection Molded Plastic Market to Reach USD 211 Billion by 2034 with Key Growth Driven by Automotive and Technological Innovations | Future Market Insights, Inc.

NEWARK, Del, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global injection molded plastics market, valued at USD 146.0 billion in 2024, is projected to reach USD 211.0 billion by 2034, growing at a CAGR of 3.7% during the forecast period from 2024 to 2034. With increasing demand across automotive, consumer goods, and packaging industries, the market is poised for robust growth, presenting an incremental opportunity of USD 70.4 billion over the next decade.

The injection molded plastic market is experiencing significant demand due to its versatility, cost-effectiveness, and ability to produce complex shapes with high precision. As industries such as automotive, consumer electronics, packaging, and healthcare expand, the need for injection-molded plastic products is growing rapidly. This growth is driven by the increasing use of lightweight, durable, and sustainable materials in product manufacturing, with plastics offering numerous benefits like durability, resistance to corrosion, and ease of mass production.

The automotive industry, in particular, is a major contributor to this demand, as manufacturers seek to reduce vehicle weight and improve fuel efficiency by incorporating plastic components. The consumer electronics sector also relies heavily on injection-molded plastics for the production of housings, buttons, and connectors.

The future growth of the injection-molded plastic market is closely linked to advancements in material science, such as the development of biodegradable plastics and bio-based polymers. As sustainability becomes a primary concern, the market is likely to shift towards greener solutions, while innovations in manufacturing processes, such as automation and 3D printing integration, will further drive market expansion. With increased demand from emerging economies, particularly in Asia Pacific, the injection-molded plastic market is expected to see robust growth, presenting lucrative opportunities for manufacturers and suppliers.

Key Takeaways

Steady Growth Ahead: The global injection molded plastic industry is forecasted to grow at a CAGR of 3.7% between 2024 and 2034, driven by rising demand across industries like automotive, packaging, and consumer goods. Market Valuation: The industry was valued at USD 140.6 billion in 2023 and is expected to reach USD 211.0 billion by the end of 2034, presenting significant growth opportunities. Asia Pacific Leads Growth: The Asia Pacific region is poised to showcase the highest CAGR of 4.7% during the forecast period, fueled by expanding manufacturing activities and rising automotive production. Key Players: Major manufacturers shaping the market include Brambles Ltd. and Silgan Holding Inc., leveraging innovative technologies and materials. End-Use Industries Drive Demand: Automotive applications, packaging, and consumer goods industries are key growth drivers, with automotive components gaining over 26% of the market share by 2034. Future Opportunities: With advancements in micro-injection molding and multi-component molding, the industry is poised for innovations in precision, cost efficiency, and sustainability, catering to diverse applications across medical, automotive, and consumer goods industries.

Automotive Industry Leading Growth

Automotive applications are expected to dominate the injection molded plastics market, accounting for over 26% of the total market share by 2034. The material's lightweight, durability, and cost-efficiency make it indispensable in vehicle manufacturing, helping manufacturers meet stringent environmental standards such as Euro 7 and CAFE norms.

Injection molded plastics are instrumental in vehicle weight reduction, enhancing fuel efficiency, and lowering greenhouse gas emissions. Materials like polypropylene (PP), ABS, and polycarbonate are widely used in dashboards, bumpers, interior trims, and under-the-hood components due to their versatility, corrosion resistance, and ability to enable complex designs.

The rise of electric vehicles (EVs) further accelerates demand for lighter components to extend battery life and range. Advanced technologies like fiber-reinforced plastics are playing a crucial role in enhancing structural strength while maintaining weight advantages.





Technological Advancements Driving Market Expansion

Emerging technologies such as micro-injection molding and multi-component molding are transforming manufacturing processes across various industries:

Micro-Injection Molding : Enables the precise production of intricate, small components, critical for electronics miniaturization and medical devices.

: Enables the precise production of intricate, small components, critical for electronics miniaturization and medical devices. Multi-Component Molding: Reduces assembly time and costs, delivering durable and visually appealing components for the automotive and consumer goods sectors.

These innovations are enhancing design flexibility, reducing material waste, and enabling part consolidation, driving greater product functionality and sustainability.

"Injection molded plastics are pivotal in advancing lightweight, durable, and cost-efficient solutions across industries. Their role in automotive innovation, particularly in EVs and sustainability, underscores market growth. However, addressing the scarcity of high-performance resins remains critical to meeting specialized industry demands effectively." Says a Lead Consultant Ismail Sutaria in Packaging at Future Market Insights (FMI).

Country-Wise Insights: Injection Molded Plastics Market (2024-2034)

Country CAGR (2024-2034) Highlights USA 2.9 % Growth driven by demand for efficient, customizable food packaging solutions in the food & beverage industry. Canada 3.8 % Forefront of North American market, benefiting from diverse industrial applications. Germany 2.0 % Stability in demand across automotive and precision engineering industries. UK 2.3 % Moderate growth driven by packaging innovation and sustainability efforts. Spain 3.9 % Leading European growth, fueled by automotive and EV-related components demand. China 4.7 % High demand due to electric vehicle sales surge, projected to reach USD 32.6 billion by 2034. India 6.0 % Rapid growth driven by expanding automotive, packaging, and consumer goods sectors.









Industry Trends:

Sustainability Focus: Growing demand for eco-friendly materials like biodegradable plastics and recycled plastics to reduce environmental impact. Technological Advancements: Increased adoption of automation, AI, and 3D printing for improved production efficiency and precision. Lightweight Materials: Rising use of lightweight plastics, especially in automotive and aerospace, to reduce energy consumption and improve performance. Customization and Smart Packaging: Greater emphasis on customized and functional plastic packaging solutions, particularly in the food and healthcare industries. Integration of IoT: Incorporating smart technologies in injection-molded plastic products, such as sensors in packaging for tracking and monitoring.



Future Growth Opportunities:

Emerging Markets: Strong demand growth in emerging economies, especially in Asia-Pacific, for various industrial and consumer products. Automotive Industry: Increased use of plastic components in electric vehicles (EVs) for lightweight, energy-efficient solutions. Healthcare Sector: Rising demand for high-quality, sterile plastic components in medical devices, diagnostics, and packaging. Consumer Electronics: Continued demand for precision-molded plastics for smartphones, wearables, and home appliances. Sustainable Materials: Expansion in the adoption of biodegradable and recyclable materials to meet environmental regulations and consumer preferences.



Key Players of the Injection Molded Plastic Industry

Berry Global Inc.

AptarGroup, Inc.

ALPLA

Amcor plc

BERICAP

Silgan Holding Inc.

Nipro Corporation

Gerresheimer AG

Brambles Ltd.

Sonoco Products Company

Pact Group Holdings Ltd

Trimas Corporation

Magna International Inc.

Chemco Group.

Supreme Industies

Toyo Siekan Group Company

Key Segments of the Injection Molded Plastic Industry

By Material:

In terms of material, the injection molded plastic industry is divided into polypropylene (PE), polyethylene (PE), and acrylonitrile butadiene styrene (ABS), polystyrene (PS), polycarbonate (PC), polyvinyl chloride (PVC) and others (nylon, TPE, TPU, etc.) Polyethylene (PE) is further sub-segmented into HDPE, LDPE and LLDPE.

By Application:

In terms of application, the injection molded plastic industry is segregated into automotive, food & beverage, consumer goods, healthcare & medical, electronics & electrical, building & construction, logistics & supply chain, agriculture, packaging and other industrials.

Automotive further includes interior components, exterior components and engine components. Food & beverage is sub-segmented into bottles & lids, caps & closures, jars & other containers (excluding ice-cream boxes) and ice cream boxes.

Consumer goods consists of toys, household items, personal care products excluding toothpaste neck and toothpaste neck. Healthcare & medical applications include pharmaceutical drug packaging, medical devices and surgical instruments.

Electronics and electrical is sub-categorized into housings for devices, connectors & switches and consumer electronics components. Building & construction includes pipes & fittings, insulation materials, window and doorframes.

Agriculture further includes pallets, trays and crates. Agriculture includes agricultural containers and machinery parts. Packaging is sub-segmented into bubble wrap/bubble sheet and processing add & basket.

By Region:

Key countries of North America, Latin America, Europe, APAC and the Middle East & Africa (MEA) have been covered in the report.

French Language:

Le marché mondial des plastiques moulés par injection , évalué à 146,0 milliards USD en 2024, devrait atteindre 211,0 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2034. Avec une demande croissante dans les secteurs de l'automobile, des biens de consommation et de l'emballage, le marché est prêt à connaître une croissance robuste, offrant une opportunité supplémentaire de 70,4 milliards USD au cours de la prochaine décennie.

Le marché du plastique moulé par injection connaît une demande importante en raison de sa polyvalence, de sa rentabilité et de sa capacité à produire des formes complexes de haute précision. À mesure que des secteurs tels que l'automobile, l'électronique grand public, l'emballage et la santé se développent, le besoin de produits en plastique moulé par injection augmente rapidement. Cette croissance est alimentée par l'utilisation croissante de matériaux légers et durables dans la fabrication de produits, les plastiques offrant de nombreux avantages tels que la durabilité, la résistance à la corrosion et la facilité de production en série.

L'industrie automobile, en particulier, contribue largement à cette demande, car les constructeurs cherchent à réduire le poids des véhicules et à améliorer le rendement énergétique en intégrant des composants en plastique. Le secteur de l'électronique grand public s'appuie également fortement sur les plastiques moulés par injection pour la production de boîtiers, de boutons et de connecteurs.

La croissance future du marché du plastique moulé par injection est étroitement liée aux avancées de la science des matériaux, telles que le développement de plastiques biodégradables et de polymères biosourcés. La durabilité devenant une préoccupation majeure, le marché est susceptible de s'orienter vers des solutions plus écologiques, tandis que les innovations dans les processus de fabrication, telles que l'automatisation et l'intégration de l'impression 3D, stimuleront davantage l'expansion du marché. Avec la demande accrue des économies émergentes, en particulier en Asie-Pacifique, le marché du plastique moulé par injection devrait connaître une croissance robuste, offrant des opportunités lucratives pour les fabricants et les fournisseurs.

Principaux points à retenir

Croissance régulière en perspective : l'industrie mondiale du plastique moulé par injection devrait croître à un TCAC de 3,7 % entre 2024 et 2034, stimulée par la demande croissante dans des secteurs tels que l'automobile, l'emballage et les biens de consommation. Évaluation du marché : L'industrie a été évaluée à 140,6 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 211,0 milliards USD d'ici la fin de 2034, présentant des opportunités de croissance significatives. L'Asie-Pacifique mène la croissance : La région Asie-Pacifique est sur le point d'afficher le TCAC le plus élevé de 4,7 % au cours de la période de prévision, alimentée par l'expansion des activités de fabrication et l'augmentation de la production automobile. Principaux acteurs : Les principaux fabricants qui façonnent le marché sont Brambles Ltd. et Silgan Holding Inc., exploitant des technologies et des matériaux innovants. Les industries d'utilisation finale stimulent la demande : les applications automobiles, l'emballage et les industries des biens de consommation sont des moteurs de croissance clés, les composants automobiles gagnant plus de 26 % de parts de marché d'ici 2034. Opportunités futures : Grâce aux progrès du moulage par micro-injection et du moulage multicomposants, l’industrie est prête à innover en matière de précision, de rentabilité et de durabilité, répondant à diverses applications dans les secteurs médical, automobile et des biens de consommation.

L'industrie automobile en tête de la croissance

Les applications automobiles devraient dominer le marché des plastiques moulés par injection, représentant plus de 26 % de la part de marché totale d'ici 2034. La légèreté, la durabilité et la rentabilité du matériau le rendent indispensable dans la fabrication de véhicules, aidant les fabricants à respecter des normes environnementales strictes telles que les normes Euro 7 et CAFE.

Les plastiques moulés par injection contribuent à la réduction du poids des véhicules, à l'amélioration du rendement énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Des matériaux comme le polypropylène (PP) , l'ABS et le polycarbonate sont largement utilisés dans les tableaux de bord, les pare-chocs, les garnitures intérieures et les composants sous le capot en raison de leur polyvalence, de leur résistance à la corrosion et de leur capacité à permettre des conceptions complexes.

L'essor des véhicules électriques (VE) accélère encore la demande de composants plus légers pour prolonger la durée de vie et l'autonomie des batteries. Les technologies avancées telles que les plastiques renforcés de fibres jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la résistance structurelle tout en maintenant les avantages en termes de poids.

Les progrès technologiques stimulent l’expansion du marché

Les technologies émergentes telles que le moulage par micro-injection et le moulage multi-composants transforment les processus de fabrication dans divers secteurs :

Moulage par micro-injection : permet la production précise de petits composants complexes, essentiels pour la miniaturisation de l'électronique et des dispositifs médicaux.

: permet la production précise de petits composants complexes, essentiels pour la miniaturisation de l'électronique et des dispositifs médicaux. Moulage multi-composants : réduit le temps et les coûts d'assemblage, fournissant des composants durables et visuellement attrayants pour les secteurs de l'automobile et des biens de consommation.

Ces innovations améliorent la flexibilité de conception, réduisent le gaspillage de matériaux et permettent la consolidation des pièces, favorisant ainsi une meilleure fonctionnalité et durabilité des produits.

« Les plastiques moulés par injection sont essentiels pour faire progresser les solutions légères, durables et rentables dans tous les secteurs. Leur rôle dans l'innovation automobile, en particulier dans les véhicules électriques et la durabilité, souligne la croissance du marché. Cependant, il reste essentiel de remédier à la pénurie de résines hautes performances pour répondre efficacement aux demandes spécialisées de l'industrie », déclare Ismail Sutaria, consultant principal en emballage chez Future Market Insights (FMI) .

Tendances de l'industrie :

Focus sur la durabilité : Demande croissante de matériaux respectueux de l’environnement comme les plastiques biodégradables et les plastiques recyclés pour réduire l’impact environnemental. Progrès technologiques : Adoption accrue de l’automatisation, de l’IA et de l’impression 3D pour améliorer l’efficacité et la précision de la production. Matériaux légers : Utilisation croissante de plastiques légers, notamment dans l’automobile et l’aérospatiale, pour réduire la consommation d’énergie et améliorer les performances. Personnalisation et emballage intelligent : Importance accrue accordée aux solutions d’emballage plastique personnalisées et fonctionnelles, notamment dans les secteurs de l’alimentation et de la santé. Intégration de l'IoT : intégration de technologies intelligentes dans les produits en plastique moulés par injection, tels que des capteurs dans les emballages pour le suivi et la surveillance.



Opportunités de croissance futures :

Marchés émergents : Forte croissance de la demande dans les économies émergentes, notamment en Asie-Pacifique, pour divers produits industriels et de consommation. Industrie automobile : Utilisation accrue de composants en plastique dans les véhicules électriques (VE) pour des solutions légères et économes en énergie. Secteur de la santé : demande croissante de composants en plastique stériles de haute qualité dans les dispositifs médicaux, les diagnostics et les emballages. Electronique grand public : demande continue de plastiques moulés de précision pour les smartphones, les appareils portables et les appareils électroménagers. Matériaux durables : Expansion de l’adoption de matériaux biodégradables et recyclables pour répondre aux réglementations environnementales et aux préférences des consommateurs.



Principaux acteurs de l'industrie du moulage par injection de plastique

Berry Global Inc.

AptarGroup, Inc.

ALPLA

Amcor plc

BERICAP

Silgan Holding Inc.

Société Nipro

Gerresheimer AG

Ronces Ltée.

Société de produits Sonoco

Groupe Pact Holdings Ltd

Société Trimas

Magna International Inc.

Groupe Chemco.

Industries Suprêmes

Société du groupe Toyo Siekan

Principaux segments de l'industrie du moulage par injection de plastique

Par matériau :

En termes de matériaux, l'industrie du plastique moulé par injection est divisée en polypropylène (PE), polyéthylène (PE) et acrylonitrile butadiène styrène (ABS), polystyrène (PS), polycarbonate (PC), polychlorure de vinyle (PVC) et autres (nylon, TPE, TPU, etc.) Le polyéthylène (PE) est en outre sous-segmenté en HDPE, LDPE et LLDPE.

Par application :

En termes d'application, l'industrie du plastique moulé par injection est divisée en secteurs de l'automobile, de l'alimentation et des boissons, des biens de consommation, de la santé et de la médecine, de l'électronique et de l'électricité, du bâtiment et de la construction, de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, de l'agriculture, de l'emballage et d'autres secteurs industriels.

Le secteur automobile comprend également des composants intérieurs, des composants extérieurs et des composants de moteur. Le secteur alimentaire et des boissons est subdivisé en bouteilles et couvercles, capsules et fermetures, pots et autres contenants (à l'exclusion des boîtes de crème glacée) et boîtes de crème glacée.

Les biens de consommation comprennent les jouets, les articles ménagers, les produits de soins personnels, à l'exclusion des dentifrices et des cols de dentifrices. Les applications médicales et de santé comprennent les emballages de médicaments pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les instruments chirurgicaux.

L'électronique et l'électricité sont subdivisées en boîtiers pour appareils, connecteurs et commutateurs et composants électroniques grand public. Le bâtiment et la construction comprennent les tuyaux et raccords, les matériaux d'isolation, les cadres de fenêtres et de portes.

L'agriculture comprend également les palettes, les plateaux et les caisses. L'agriculture comprend les conteneurs agricoles et les pièces de machines. L'emballage est sous-segmenté en papier bulle/feuille à bulles et en ajout et panier de traitement.

Par région :

Les principaux pays d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Europe, de l’APAC et du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) ont été couverts dans le rapport.

Authored by:

Ismail Sutaria (Lead Consultant, Packaging and Materials) has over 8 years of experience in market research and consulting in the packaging & materials industry. Ismail’s strength lies in identifying key challenges faced by the client and offering logical and actionable insights to equip the clients with strategic decision-making power.

Ismail has been an instrumental part of several transformational consulting assignments. His key skills include competitive benchmarking, opportunity assessment, macroeconomic analysis, and business transformation advisory. Ismail is an MBA holder in Marketing and has a Bachelor’s Degree in Mathematics.

