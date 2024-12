EBC Financial Group Agora Oferece Ações dos EUA, Capacitando os Traders Globais de CFD a Investir nas Principais Empresas dos EUA

LONDRES, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (EBC) tem o prazer de anunciar o lançamento dos Contratos por Diferença de Ações dos EUA (CFDs) na sua plataforma de negociação. Essa adição altamente esperada expande a já diversificada gama de produtos de negociação da EBC, que inclui forex, commodities, índices e muito mais. Com este lançamento, os traders globais agora têm acesso contínuo às ações das empresas mais influentes do mundo, incluindo NVIDIA, Tesla, Apple, Microsoft e Meta. Esse desenvolvimento posiciona a EBC na vanguarda do fornecimento de oportunidades comerciais inovadoras para clientes em toda a Ásia-Pacífico, América Latina, África e além.





O lançamento ocorre em um momento crucial para os mercados globais após a eleição presidencial dos EUA que reacendeu a volatilidade do mercado e as oportunidades de negociação. Os CFDs de ações dos EUA da EBC capacitam os traders globais a capitalizar essas dinâmicas, oferecendo uma maneira inovadora de diversificar portfólios enquanto navegam no cenário financeiro global em constante mudança.

Conexão: Acesso Global ao Mercado de Ações dos EUA

O mercado de ações dos EUA, que representa mais de 65% da capitalização de mercado global, é reconhecido como o epicentro das finanças e da inovação globais. Ao introduzir CFDs de ações dos EUA, a EBC permite que seus clientes aproveitem esse mercado vibrante, aproveitando o desempenho de marcas icônicas dos EUA nos setores de tecnologia, bancos e varejo.

Esta oferta inclui ações cuidadosamente selecionadas, conhecidas por seu potencial de crescimento e resiliência, como a NVIDIA, cuja liderança em IA impulsionou um aumento de 170% nas ações este ano, e a Apple, pioneira em tecnologia e produtos de consumo.

Por meio da mais recente oferta da EBC, os traders podem facilmente assumir posições nos movimentos do mercado, com a conveniente capacidade de comprar ou vender dependendo das condições do mercado, e a não cobrança de impostos de selo garante uma boa relação custo-benefício. Ao otimizar os requisitos de capital, a plataforma viabiliza que os investidores se envolvam com as principais empresas dos EUA sem grandes investimentos, com a acessibilidade e flexibilidade do portfólio.

Outra característica importante é o benefício do pagamento de dividendos corporativos. As posições detidas em datas ex-dividendos recebem recompensas equivalentes, refletindo os benefícios da propriedade direta de ações. Combinado com uma plataforma simplificada que conecta os traders diretamente ao mercado dos EUA por meio de uma única conta, o EBC garante uma experiência eficiente e direta para quem navega em um dos mercados financeiros mais dinâmicos do mundo.

Uma Visão Compartilhada para Investidores Globais

Como líder global em negociação online, a EBC inova continuamente para se alinhar às necessidades em evolução dos seus clientes. A adição da negociação de ações nos EUA ressalta o compromisso da empresa em fornecer um conjunto abrangente de soluções financeiras que capacitam os traders a ter sucesso em mercados complexos.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no conceituado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido pelo seu conjunto abrangente de serviços que incluem corretagem financeira, gestão de ativos e soluções de investimento abrangentes. O EBC rapidamente estabeleceu sua posição como uma corretora global, com uma ampla presença em centros financeiros importantes, como Londres, Hong Kong, Tóquio, Singapura, Sydney, Ilhas Cayman e em mercados emergentes na América Latina, Sudeste Asiático, África e Índia. O EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo.

Reconhecido com várias premiações, o EBC se orgulha de aderir aos principais níveis de padrões éticos e regulamentações internacionais. As subsidiárias do EBC Financial Group são regulamentadas e licenciadas em suas jurisdições locais. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC).

No centro do Grupo EBC estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos, desde o Plaza Accord até a crise do franco suíço em 2015. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC é o Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. O EBC Financial Group tem parceria com a Unidos para Combater a Malária, uma campanha da Fundação das Nações Unidas que visa aumentar a saúde global. A partir de fevereiro de 2024 a EBC passou a apoiar a série de engajamentos públicos "What Economists Really Do" (O que os economistas realmente fazem) do Department of Economics da Oxford University, desmistificando a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para aumentar a sua compreensão e o diálogo do público.

