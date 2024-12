Vegan Supplements Market Projected to Reach USD 17.7 Billion by 2034, Fueled by Growing Demand for Plant-Based and Sustainable Products: Future Market Insights, Inc.

NEWARK, Del, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global vegan supplements market is witnessing substantial growth, with its valuation estimated to be around USD 9.1 billion in 2024 and projected to expand to USD 17.7 billion by 2034. This represents a strong compound annual growth rate (CAGR) of 6.9% from 2024 to 2034. The surge in demand for plant-based alternatives, driven by growing consumer awareness around health, sustainability, and ethical considerations, is fueling this expansion. As more consumers embrace plant-based lifestyles, the market for vegan supplements is gaining traction, offering a wide range of products, including protein powders, vitamins, minerals, and other plant-derived nutritional supplements.

Key ingredients such as turmeric, beetroot, and Ayurvedic components like ashwagandha, shatavari, and amla are increasingly sought after due to their myriad health benefits. In addition, botanical ingredients such as ginseng, moringa, spirulina, and maca root are becoming more desirable for their nutritional and adaptogenic properties. As consumers continue to seek natural, plant-based solutions for better health, these ingredients play a crucial role in shaping the market landscape, catering to a growing demand for vegan and organic wellness solutions.

Key Takeaways:

Growing Market Size: The vegan supplements market is projected to expand from USD 9.1 billion in 2024 to USD 17.7 billion by 2034, at a CAGR of 6.9%. Health-Conscious Consumers: Increased awareness of the health benefits of plant-based ingredients, including their ability to enhance overall wellness and prevent chronic diseases, is a primary driver of market growth. Shift Toward Sustainable Choices: With environmental concerns on the rise, consumers are prioritizing products that align with their values, including sustainability and cruelty-free sourcing. Popular Plant-Based Ingredients: Ingredients like turmeric, ashwagandha, spirulina, and maca root are gaining popularity for their proven health benefits, contributing to the expansion of the vegan supplements market.

Growth Drivers in the Vegan Supplements Industry:

The rise of plant-based lifestyles is undoubtedly one of the primary growth drivers for the vegan supplements market. More people are adopting vegan diets, whether for health, environmental, or ethical reasons. With increasing awareness around issues such as climate change, deforestation, and animal welfare, consumers are actively seeking products that reflect their values. This shift has led to a surge in demand for plant-based alternatives across various industries, including the supplement sector. As a result, vegan supplements are becoming a staple for individuals seeking to enhance their overall health while maintaining a sustainable lifestyle.

Moreover, the growing trend of preventive healthcare is accelerating the adoption of plant-based supplements. Consumers are becoming more health-conscious, focusing on nutritional supplements that support immunity, energy, mental health, and physical performance. Popular plant-based ingredients like turmeric, known for its anti-inflammatory properties, and ashwagandha, which is believed to reduce stress, are gaining recognition for their holistic health benefits. This focus on holistic well-being is expanding the scope of vegan supplements, with consumers seeking natural solutions to address specific health concerns, further driving market growth.





Key Industry Challenges:

While the vegan supplements market is experiencing impressive growth, it faces some challenges. One of the primary obstacles is the need for better regulation and quality control. With the increasing demand for vegan products, the market has seen a rise in subpar supplements and misleading claims. This lack of regulation can lead to consumer distrust and potentially harm brand credibility.

Additionally, sourcing high-quality plant-based ingredients remains a challenge, as there is a need for consistent and reliable supply chains to meet growing demand. Factors like climate change, supply chain disruptions, and fluctuations in raw material costs can affect the availability of essential ingredients, impacting product production and pricing. The industry must adapt to these challenges by strengthening sourcing practices and focusing on sustainability to maintain consumer trust and long-term growth.

Key Industry Highlights:

Rising Popularity of Ayurvedic and Botanicals: Plant-based ingredients such as ashwagandha, turmeric, spirulina, and moringa are becoming highly sought after for their proven health benefits, contributing to the rise in vegan supplement sales. Innovative Product Offerings: Companies are increasingly offering a wide range of vegan supplements that cater to different health needs, including protein powders, immunity-boosting formulas, and mental health supplements. Vegan Certification & Transparency: As demand for vegan and cruelty-free products rises, companies are emphasizing transparency in ingredient sourcing and manufacturing processes, ensuring products meet rigorous vegan standards.



“As the demand for sustainable and health-conscious products continues to rise, the vegan supplements market is poised for long-term success. The industry's growth is indicative of a larger global shift towards plant-based lifestyles, with consumers increasingly choosing products that align with their health and environmental values. However, as the market evolves, the industry must focus on overcoming challenges related to regulation, sourcing, and quality assurance. By maintaining transparency, promoting innovative solutions, and ensuring sustainable practices, the vegan supplements market can continue its upward trajectory in the years to come.”, says Nandini Roy Choudhury, Client Partner at Future Market Insights.

Country-wise Insights

The following table shows the estimated growth rates of the top three territories. USA, Germany and India are few attractive countries to look upon.

Countries CAGR 2024 to 2034 USA 5.0% Germany 6.4% India 7.1%









Global Vegan Supplements Sales Analysis (2019–2023) and Demand Forecast (2024–2034)

The global vegan supplements market experienced strong growth between 2019 and 2023, driven by increasing consumer awareness of plant-based health products and sustainability concerns. By 2024, a survey showed that 21% of individuals worldwide had incorporated vegan supplements into their daily routines, highlighting the growing adoption of these products.

During this period, the market saw significant product innovations, with formats like gummies and oral melts gaining popularity alongside traditional pills and capsules. Key ingredients such as ashwagandha, turmeric, and Vitamin B12 saw rising demand, particularly in Europe and Asia, fueling market expansion.

Looking ahead, the demand for vegan supplements is expected to continue growing from 2024 to 2034, with projected half-yearly CAGR values of up to 7.6%. This growth is expected to be particularly strong in Asia, where women’s health supplements are gaining traction in countries like India, China, and Japan.

In Europe and the Americas, the consumer base is also expanding, with 34% of women in European metro areas and 38% in Asia and the USA turning to vegan supplements for stress relief, hormonal balance, and beauty benefits. With the continued rise of online sales and innovative product formats, the global vegan supplements market is set for sustained growth over the next decade.

Leading Brands

Garden of Life

Vega

Sunwarrior

Deva Nutrition

Nutiva

MegaFood

Now Foods

MyProtein (UK)

Bulk Powders (UK)

Vivo Life (UK)

The Protein Works (UK)

Pulsin (UK)

Veganz (Germany)

Pure Encapsulations (Switzerland)

VegePRO (Thailand)

Olena (India)

Healthworks (India)

Plant Origins (Singapore)

OmVed Gardens (India)

Ayush Herbs (India)

Evolve Vegan Protein

Orgain

KOS

Ritual

Key Segments of the Report

By Ingredient Type:

As per Ingredient type, the industry has been categorized into Vitamins & Minerals Supplements, Iron Supplements, Omega 3 Supplements, Herbal Supplements, Protein and Amino Acid Supplements, Prebiotic Supplements & Probiotic Supplements and Botanical Supplements.

By Form:

As per form, the industry has been categorized into Tablets, Gummies, Chews, Softgels, Powder and Liquid Others (Lollipops, hard boiled candies)

By Customer Orientation Type:

This segment is further categorized into Men, Women, Senior citizens and Kids & Toddlers.

By Sales Channel:

This segment is further categorized into Hypermarkets/Supermarkets, Convenience Stores, Drug Stores and Pharmacies, Health and Wellness Stores, Other Retailers and Online Retailing.

By Health Concern:

As per Health Concern, the industry has been categorized into Weight Management, General Well-being, Immune Health, Bone & Joint Health, Heart Health, Digestive Health, Hair, Skin, and Nail Health and Muscle Building & Fitness.

By Region:

Industry analysis has been carried out in key countries of North America, Latin America, Europe, East Asia, South Asia, Oceania, and the Middle East & Africa.

Authored by:

Nandini Roy Choudhury (Client Partner for Food & Beverages at Future Market Insights, Inc.) has 7+ years of management consulting experience. She advises industry leaders and explores off-the-eye opportunities and challenges. She puts processes and operating models in place to support their business objectives.

She has exceptional analytical skills and often brings thought leadership to the table.

Nandini has vast functional expertise in key niches, including but not limited to food ingredients, nutrition & health solutions, animal nutrition, and marine nutrients. She is also well-versed in the pharmaceuticals, biotechnology, retail, and chemical sectors, where she advises market participants to develop methodologies and strategies that deliver results.

Her core expertise lies in corporate growth strategy, sales and marketing effectiveness, acquisitions and post-merger integration and cost reduction. Nandini has an MBA in Finance from MIT School of Business. She also holds a Bachelor’s Degree in Electrical Engineering from Nagpur University, India.

Nandini has authored several publications, and quoted in journals including Beverage Industry, Bloomberg, and Wine Industry Advisor.

