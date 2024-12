COMMUNIQUE FINANCIER

Evolution de la gouvernance

du Groupe Vranken-Pommery Monopole

Reims, le 16 décembre 2024



Le Conseil d’Administration de Vranken-Pommery Monopole s’est réuni le 16 décembre 2024 sous la Présidence de Paul-François Vranken.

Le Conseil d’Administration a souhaité renforcer la gouvernance du groupe autour de la Présidence de Paul-François Vranken, et de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général.

A compter du 1er janvier 2025, Paul-François Vranken demeurera dans sa fonction de Président du Conseil d’Administration pour la durée restant à courir de son mandat d’administrateur.

Nathalie Vranken, actuellement Directeur Général Délégué, prendra à cette date la fonction de Directeur Général du Groupe. Elle sera accompagnée d’une équipe de Direction renforcée avec les nominations de :

Clément Pierlot , Directeur Général Délégué

, Directeur Général Délégué Julien Lonneux, Directeur Général Délégué

Ces nominations s’inscrivent dans une volonté d’aborder l’avenir du groupe avec confiance et ambition en s’appuyant sur ses valeurs familiales, son savoir-faire unique et sa dimension internationale.

Nathalie Vranken déclare : « C’est avec honneur et enthousiasme que j’accepte ces responsabilités et je remercie chaleureusement les membres du Conseil d’Administration et notre Président, pour la confiance qu’ils m’accordent en me nommant Directeur Général du Groupe. Avec à mes côtés à la Direction Générale, Clément Perlot et Julien Lonneux, notre Groupe dispose de solides fondamentaux et d’un fort potentiel de développement. Nous sommes convaincus que grâce à la confiance des équipes, celle de tous nos actionnaires, et notre travail collectif, nous continuerons d’écrire notre histoire vers toujours plus d’excellence. »

Nathalie Vranken, Administrateur déléguée au marketing du groupe, assurait les fonctions de Directeur Général Déléguée depuis le 2 juin 2022.

Clément Pierlot rejoint le groupe en 2004 en tant que Directeur des Vignobles Champenois, dont il devient Directeur Général en 2021. Il prend en charge le développement œnologique du groupe en Champagne, et devient Chef de Cave en 2017. Il est nommé Directeur Général de Vranken-Pommery Production en 2022. Il représente Vranken-Pommery Monopole au sein du Comité Champagne et des instances champenoises.

Julien Lonneux intègre le groupe en 2014, où il a la charge du développement sur l’Europe du Nord et de l’Est, qu’il étend progressivement sur l’Europe entière et l’Afrique. En 2018, il devient Directeur International et prend en parallèle la Direction de la filiale britannique.

Prochaine communication

Publication du chiffre d’affaires 2024 : 28 janvier 2025 après bourse.

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration des vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes : Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ;

les Portos : Rozès et São Pedro, et les vins du Douro : Terras do Grifo ;

les vins des Camargue : Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et les vins de Provence : Château La Gordonne ;

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

