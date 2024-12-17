Bitget 推出全新代币发行平台 LaunchX，Fuel Network 成为首发项目

维多利亚，塞舌尔, Dec. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布推出代币发行平台 LaunchX。该平台旨在连接变革性的区块链项目与全球 Web3 社区，以实现代币的早期高效分发和采用。 LaunchX 上的首发项目是 Fuel Network (FUEL)，这是一个先进的区块链解决方案，为去中心化系统的可扩展性、模块化和效率树立了新标杆。

LaunchX 将强大的安全性与公平的分发机制相结合，致力于打造以用户为中心的代币发行和分发环境。 通过提供接入 Bitget 庞大生态系统（覆盖超过 4500 万用户）的机会，以及在代币上市和后续发展中提供专业指导，该平台为区块链项目提供强有力的支持。 该平台使开发者能够专注于创新，同时为参与者提供一个值得信赖且便捷的交易平台，增强信心与体验。

作为 $FUEL 发行的一部分，初始总供应量的 20% 将分配给 Fuel 社区。 FUEL 代币的总供应量为 100 亿枚，其中 2.75% 将通过 Bitget LaunchX 平台发售。 符合 KYC 和其他要求的 Bitget 合格用户可以在 12 月 16 日至 19 日期间使用 USDT 参与申购，每位用户的限额为 3,000 USDT。

Fuel Network 是区块链基础设施领域的突破性成果。 Fuel Ignition 是 Ethereum 上速度最快 (>600 TPS) 且成本最低（每笔交易费用低至 <$0.0002）的 Optimistic Rollup 解决方案，它采用 Fuel Virtual Machine (FuelVM) 及其专有的基于 UTXO 的设计等先进技术，以提供前所未有的可扩展性和速度。 自推出以来，Fuel Ignition 的总锁定价值 (TVL) 已接近 4 亿美元。

Fuel Labs 的首席执行官兼联合创始人 Nick Dodson 领导着负责首个 Stage 2 Optimistic Rollup 的团队，团队成员包括区块链可扩展性和 Ethereum Layer 2 解决方案领域的专家。 2023 年，该公司在 Blockchain Capital、Stratos 和 Maven 11 等知名投资机构的参与下筹集了 8000 万美元资金。

“Bitget 一直致力于为用户和项目提供最佳解决方案。 我们致力于支持持续涌现的加密货币创新浪潮，并计划根据市场需求不断改进我们的产品。 借助 LaunchX，用户现在可以几乎即时访问以前难以发现和筛选的优质项目。 这是发现潜力项目的新途径，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

LaunchX 标志着 Bitget 在推动全球加密货币普及的使命上迈出了重要一步。 通过优先考虑安全性、透明度和可访问性，该平台致力于为项目方和参与者提供无缝可靠的体验。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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