Merus annonce le traitement du premier patient dans le cadre d’un essai de phase 2 portant sur le pétosemtamab dans le CCRm en 3e ligne et lignes ultérieures

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 17 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS), une société spécialisée dans l’oncologie au stade clinique développant des anticorps de pleine longueur multispécifiques innovants (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé ce jour qu’un premier patient avait été traité dans le cadre de l’essai de phase 2 mené par la Société et évaluant le pétosemtamab en monothérapie dans le cancer colorectal métastatique (CCRm) lourdement prétraité (3e ligne et lignes ultérieures). Le pétosemtamab est un anticorps Biclonics® ciblant l’EGFR et le LGR5.

L’essai en ouvert de phase 2 visera à évaluer l’innocuité et l’activité antitumorale du pétosemtamab en monothérapie dans le CCRm en 3e ligne et lignes ultérieures après un traitement par anti-EGFR. Pour être éligibles à l’inclusion, les patients doivent être dépourvus de certaines mutations détectées dans l’ADN tumoral circulant plasmatique par séquençage de nouvelle génération (NGS), notamment KRAS et NRAS.

« Nous avons découvert le pétosemtamab à partir d’une recherche non biaisée de plus de 500 anticorps bispécifiques testés pour évaluer leur capacité à inhiber les organoïdes dérivés de tumeurs, par rapport aux organoïdes dérivés de tissus normaux similaires. Dans les modèles précliniques de CCR, le pétosemtamab démontre systématiquement une activité supérieure à celle du cétuximab, traitement fondamental dans le CCRm », a déclaré John de Kruif, titulaire d’un doctorat, directeur de la technologie chez Merus. « J’ai bon espoir que nos technologies de plateforme uniques débouchent sur de meilleurs traitements pour les patients atteints d’un CCRm lourdement prétraité. »

À propos du pétosemtamab

Le pétosemtamab, ou MCLA-158, est un anticorps Biclonics® à faible teneur en fucose, de type IgG1 humain de pleine longueur, ciblant le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) et le récepteur 5 couplé aux protéines G (LGR5) présentant un motif structurel avec répétitions riches en leucine. Le pétosemtamab présente trois mécanismes d’action indépendants, à savoir l’inhibition de la signalisation dépendante de l’EGFR, la liaison au LGR5 entraînant l’internalisation et la dégradation de l’EGFR dans les cellules cancéreuses et l’amélioration de la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (« ADCC ») et de l’activité de phagocytose cellulaire dépendante des anticorps (« ADCP »).

À propos de Merus N.V.

Merus est une société d’oncologie au stade clinique qui développe des anticorps humains bispécifiques et trispécifiques de pleine longueur, appelés Multiclonics ® . Les anticorps Multiclonics® sont conçus selon les procédés standards de l’industrie de la bioproduction. Leur observation lors d’études précliniques et cliniques révèle plusieurs des mêmes caractéristiques que les anticorps monoclonaux humains traditionnels, notamment une demi-vie prolongée et une faible immunogénicité. Pour en savoir plus, consultez le site Internet de Merus et la page LinkedIn de Merus.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué de presse qui ne relèvent pas de faits historiques doivent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant l’évaluation du pétosemtamab chez les patients atteints d’un CCRm, le plan de l’étude clinique et les objectifs de l’étude de phase 2 ; et l’espoir que nos technologies de plateforme uniques déboucheront sur de meilleurs traitements pour les patients atteints d’un CCRm lourdement prétraité. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction. Elles ne constituent ni des promesses ni des garanties, mais induisent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs majeurs qui pourraient faire en sorte que nos performances, réalisations ou résultats réels diffèrent sensiblement des performances, réalisations et résultats futurs explicitement ou implicitement exprimés dans ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, celles se rapportant aux éléments suivants : notre besoin de financement supplémentaire, qui pourrait ne pas être disponible et qui pourrait nous obliger à restreindre nos activités ou à renoncer aux droits sur nos technologies ou nos candidats anticorps, les retards potentiels d’autorisation réglementaire, qui influeraient sur notre capacité à commercialiser nos produits candidats et affecteraient notre capacité à générer des revenus ; le processus long et coûteux du développement clinique des médicaments, dont l’issue est incertaine ; la nature imprévisible de nos efforts de développement de médicaments commercialisables à un stade précoce ; les retards potentiellement accusés dans le recrutement des patients, qui pourraient affecter l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires ; notre dépendance à l’égard de tiers pour mener nos essais cliniques et l’hypothèse que ces tiers ne délivrent pas une prestation satisfaisante ; les effets de la volatilité de l’économie mondiale, y compris l’instabilité mondiale, dont les conflits en cours en Europe et au Moyen-Orient ; l’hypothèse que nous ne puissions pas identifier des candidats Biclonics® ou anticorps bispécifiques appropriés dans le cadre de nos collaborations ou celle suivant laquelle nos partenaires pourraient ne pas s’acquitter convenablement de leurs tâches dans le cadre de nos collaborations ; notre dépendance à l’égard de tiers pour la fabrication de nos produits candidats, qui pourrait retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; la protection de notre technologie exclusive ; l’hypothèse que nos brevets puissent être jugés invalides, inapplicables ou contournés par des concurrents et celle que nos demandes de brevet puissent être jugées non conformes aux règles et réglementations en matière de brevetabilité ; l’hypothèse que nous puissions ne pas obtenir gain de cause dans d’éventuels procès pour violation de la propriété intellectuelle de tiers ; et l’hypothèse que nos marques déposées ou non déposées ou nos noms commerciaux puissent être contestés, violés, contournés ou déclarés génériques, ou jugés comme portant atteinte à d’autres marques.

Ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs importants abordés dans la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport trimestriel sous formulaire 10-Q pour l’exercice clos le 30 septembre 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, le 31 octobre 2024, et de nos autres rapports déposés auprès de la SEC, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives émises dans le présent communiqué de presse. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations de la direction à leur date de publication. Bien que nous puissions décider de les mettre à jour ultérieurement, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements postérieurs modifient notre point de vue, sauf si la loi applicable l’exige. Ces déclarations prospectives ne sauraient être considérées comme représentatives de notre point de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

Multiclonics®, Biclonics® et Triclonics® sont des marques déposées de Merus N.V.