Nova Bus s’associe à Lithion Technologies pour renforcer l’électrification du transport collectif de manière durable

MONTRÉAL, 17 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nova Bus, chef de file canadien dans la fabrication d’autobus électriques au Canada et membre du groupe Volvo, annonce un partenariat stratégique avec Lithion Technologies, un leader dans l’économie circulaire des matériaux de batteries, pour renforcer la durabilité de ses solutions de transport urbain. Grâce à cette collaboration, des batteries en fin de vie de leur usage destiné aux autobus Nova Bus qui sont en circulation partout au Canada seront collectées, transportées et recyclées par Lithion à son usine de Saint-Bruno.

Les technologies développées par Lithion en matière de recyclage permettront de récupérer jusqu’à 98 % des minéraux critiques se trouvant dans les batteries d’autobus. Ce faisant, Nova Bus réduira ainsi le besoin en matériaux vierges, soutiendra une économie circulaire et permettra de revaloriser des matériaux stratégiques et critiques. Ultimement, cette collaboration pluriannuelle aura pour but de contribuer à l'amélioration de la durabilité dans l'industrie des autobus urbains hybrides et électriques.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de réaliser ce partenariat parce qu’il représente pour moi tout le potentiel que peuvent avoir des entreprises aux expertises complémentaires qui consacrent leurs efforts à l’amélioration de l’empreinte environnementale de leurs produits. Le recyclage est une étape cruciale dans la chaîne de valeur des batteries. C’est pourquoi, grâce à cette collaboration, nous améliorons la durabilité de nos solutions pour nos clients, tout en renforçant notre position de chef de file en électrification du transport collectif », explique M. Paul Le Houillier, président de Nova Bus

« Nous sommes fiers d’offrir un service local et durable à une entreprise de renom telle que Nova Bus, membre du groupe Volvo. Cette entente confirme le rôle crucial du recyclage dans la transition vers une électrification des transports véritablement durable. L’idée de rendre le transport collectif encore plus écoresponsable me réjouit. C’est grâce à des partenariats stratégiques comme Nova Bus que nous pouvons rêver de réaliser, au Québec, la pleine circularité des matériaux stratégiques », souligne Benoit Couture, président et chef de la direction de Lithion.

Les batteries de Nova Bus recyclées par Lithion Technologies auront complété tous leurs cycles de vie en fonction de leurs différents usages après celui de la propulsion électrique, comme des systèmes de stockage d’énergie, l’électrification résidentielle ou autre. Ainsi, l’intervention de Lithion sera une étape pour fermer la boucle de l’économie circulaire des batteries concernées qui n’auront plus la capacité d’emmagasiner de l’électricité.

À propos de Nova Bus

Nova Bus, membre du Groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Nova Bus accompagne les sociétés de transport et les opérateurs de parcs d’autobus dans leur transition vers l’électromobilité avec le LFSe+, son modèle d’autobus 100% électrique à grande autonomie combinant la structure éprouvée de Nova Bus et les dernières innovations en matière de propulsion électrique. Nova Bus s’engage à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de manière positive à une économie plus verte. Pour plus d’informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter novabus.com .

À propos de Lithion Technologies

Lithion a mis au point une solution durable, robuste et sécuritaire pour produire des matériaux stratégiques à partir de batteries lithium-ion en fin de vie et de produits non conformes issus de leur production. Les technologies de Lithion permettent de récupérer jusqu’à 95 % de leurs composants, avec une empreinte environnementale drastiquement inférieure à celle de l’exploitation minière, pour les réintégrer dans la chaîne d’approvisionnement des batteries. En réduisant la demande d’extraction de ressources naturelles par l’utilisation de technologies et de procédés durables, la solution de Lithion rend la transition énergétique durable. L’objectif de Lithion est le déploiement mondial de ses solutions, par le biais de partenariats stratégiques. Pour plus d’information, visitez : www.Lithiontechnologies.com.