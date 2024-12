NANOBIOTIX présentera sa vision pour révolutionner la conception et le développement de médicaments à travers sa prochaine plateforme nanothérapeutique le 19 décembre 2024

Les participants peuvent s’inscrire ici pour assister à l’événement virtuel diffusé à 15h00 CET / 9h00 ET.

PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 17 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ : NBTX – la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur les nanoparticules pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, annonce aujourd’hui un événement virtuel intitulé « Accelerating the Future of Nanotherapeutics » (« Accélérer l’avenir des nanothérapeutiques »), qui aura lieu à 15h00 CET / 9h00 ET le jeudi 19 décembre 2024.

Nanobiotix reste concentré sur l’avancement de son programme principal qui se déroule comme prévu. Afin de soutenir sa croissance, Nanobiotix exploitera de nouvelles technologies nanothérapeutiques ayant le potentiel d'améliorer les bénéfices des traitements pour des millions de patients.

L’événement mettra en avant une présentation de Laurent Levy, PhD, Co-fondateur et Président du Directoire de Nanobiotix, et de Matthieu Germain, PhD, Responsable de Curadigm chez Nanobiotix. Ensemble, ils présenteront le potentiel futur de la plateforme de Nanoprimer Curadigm, une technologie nanothérapeutique innovante destinée à révolutionner la conception et le développement de produits administrés par voie intraveineuse.

À la suite de la présentation, une table ronde réunira des experts de renom pour explorer le potentiel transformateur de Curadigm. Les participants incluront :

Laurent Lévy, PhD , Co-fondateur et Président du Directoire

, Co-fondateur et Président du Directoire Matthieu Germain, PhD , Responsable de Curadigm, Nanobiotix

, Responsable de Curadigm, Nanobiotix Margaret A. Liu, MD , Observatrice au Conseil de Surveillance de Nanobiotix et autorité mondiale reconnue dans les domaines de la thérapie génique, des vaccins et de l’immunothérapie

, Observatrice au Conseil de Surveillance de Nanobiotix et autorité mondiale reconnue dans les domaines de la thérapie génique, des vaccins et de l’immunothérapie Jeffrey Bockman, PhD, Conseiller Expert et Vice-Président Exécutif, Oncologie chez Lumanity, qui interviendra en tant que modérateur de la table ronde

Détails de l’événement :

Titre : « Accelerating the Future of Nanotherapeutics » (« Accélérer l’avenir des nanothérapeutiques »),

: « (« Accélérer l’avenir des nanothérapeutiques »), Date : Jeudi 19 décembre 2024

: Jeudi 19 décembre 2024 Heure : 15h00 CET / 9h00 ET

: 15h00 CET / 9h00 ET Format : Virtuel

: Virtuel Inscription : Cliquez ici

Les participants pourront suivre l’événement en ligne ou accéder au replay archivé sur le site web de la Société.

À propos de CURADIGM

Curadigm est une plateforme nanothérapeutique en phase préclinique, conçue pour redéfinir la conception et le développement des thérapies administrées par voie intraveineuse (IV) et améliorer les bénéfices pour les patients. La plateforme Nanoprimer de Curadigm augmente la biodisponibilité des médicaments tout en réduisant les effets indésirables hors cible, notamment la toxicité hépatique. Cette plateforme peut être utilisée avec la plupart des thérapies administrées en intraveineuse (IV) à travers différentes classes de médicaments. Curadigm s'engage à faire progresser le développement thérapeutique grâce à une compréhension approfondie des interactions des médicaments avec le corps humain, afin d’avoir un impact tant sur les médicaments existants que sur les molécules innovantes dans de nombreuses indications cliniques.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de Nanobiotix est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis).

Nanobiotix est propriétaire de plus de 25 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central.

Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de safe habor du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 incluant notamment des déclarations concernant la réalisation prévue du Placement Privé Concomitant par la Société et les actions supplémentaires devant être souscrites par JJDC sous réserve des autorisations règlementaires requises. Les mots tels que « s’attend », « a l’intention », « peut », « pourrait », « planifie », « potentiel », « devrait » et « sera » ou la négative de ces expressions et des expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles du management de la Société et sur les informations actuellement à sa disposition. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats prospectifs de Nanobiotix, tels que les conditions du marché et les risques liés aux activités et les performances financières de Nanobiotix. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la Société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Nanobiotix en anglais intitulé « Form 20-F » auprès de la SEC le 24 avril 2024 à la rubrique « Item 3.D. Risk Factors », dans le Document d’enregistrement universel 2023 déposé auprès de l’AMF le 24 avril 2024, dans la rubrique “facteur de risque supplémentaire” du rapport semestriel déposé le 18 septembre 2024 en anglais intitulé 6-K auprès de la SEC et en français auprs de l’AMF, et dans tout autre document déposé par Nanobiotix auprès de la SEC, qui est disponible sur le site web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov/. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse et, sauf si cela est requis par la réglementation applicable, Nanobiotix ne sera pas tenue d’actualiser ces informations prospectives.

