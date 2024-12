18th December 2024

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 17th December 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 11,824 Lowest price per share (pence): 767.00 Highest price per share (pence): 780.00 Weighted average price per day (pence): 775.0957

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,577,051 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,577,051 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 775.0957 11,824 767.00 780.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 17 December 2024 08:03:14 20 773.00 XLON 00316281136TRLO1 17 December 2024 09:20:45 202 778.00 XLON 00316352163TRLO1 17 December 2024 09:30:56 103 776.00 XLON 00316361033TRLO1 17 December 2024 09:51:14 150 775.00 XLON 00316378338TRLO1 17 December 2024 09:51:14 60 775.00 XLON 00316378339TRLO1 17 December 2024 10:28:02 220 773.00 XLON 00316384266TRLO1 17 December 2024 10:28:02 60 773.00 XLON 00316384267TRLO1 17 December 2024 10:28:02 49 773.00 XLON 00316384268TRLO1 17 December 2024 10:40:35 120 776.00 XLON 00316384905TRLO1 17 December 2024 10:40:35 280 776.00 XLON 00316384906TRLO1 17 December 2024 10:40:35 218 776.00 XLON 00316384907TRLO1 17 December 2024 10:40:35 86 776.00 XLON 00316384908TRLO1 17 December 2024 10:40:35 87 776.00 XLON 00316384909TRLO1 17 December 2024 10:40:35 326 774.00 XLON 00316384910TRLO1 17 December 2024 11:00:19 166 777.00 XLON 00316386789TRLO1 17 December 2024 11:00:19 23 777.00 XLON 00316386790TRLO1 17 December 2024 11:00:19 22 777.00 XLON 00316386791TRLO1 17 December 2024 11:00:32 205 776.00 XLON 00316386794TRLO1 17 December 2024 11:01:57 298 776.00 XLON 00316386846TRLO1 17 December 2024 11:01:57 350 776.00 XLON 00316386847TRLO1 17 December 2024 11:01:57 190 776.00 XLON 00316386848TRLO1 17 December 2024 11:01:57 104 776.00 XLON 00316386849TRLO1 17 December 2024 11:01:57 92 776.00 XLON 00316386850TRLO1 17 December 2024 11:01:57 306 776.00 XLON 00316386851TRLO1 17 December 2024 11:03:04 106 776.00 XLON 00316386898TRLO1 17 December 2024 11:11:24 326 773.00 XLON 00316387211TRLO1 17 December 2024 11:11:24 46 773.00 XLON 00316387212TRLO1 17 December 2024 11:11:39 200 772.00 XLON 00316387221TRLO1 17 December 2024 11:13:22 106 771.00 XLON 00316387302TRLO1 17 December 2024 11:29:06 111 770.00 XLON 00316388014TRLO1 17 December 2024 11:44:08 108 770.00 XLON 00316388713TRLO1 17 December 2024 11:44:09 105 768.00 XLON 00316388716TRLO1 17 December 2024 11:44:58 19 767.00 XLON 00316388749TRLO1 17 December 2024 11:44:58 87 767.00 XLON 00316388750TRLO1 17 December 2024 12:06:37 185 769.00 XLON 00316389701TRLO1 17 December 2024 12:06:37 49 769.00 XLON 00316389702TRLO1 17 December 2024 12:08:01 209 769.00 XLON 00316389871TRLO1 17 December 2024 12:47:15 102 770.00 XLON 00316391512TRLO1 17 December 2024 12:51:53 104 769.00 XLON 00316391674TRLO1 17 December 2024 12:52:04 104 768.00 XLON 00316391680TRLO1 17 December 2024 13:10:09 187 770.00 XLON 00316392338TRLO1 17 December 2024 13:10:09 30 770.00 XLON 00316392339TRLO1 17 December 2024 13:10:09 108 770.00 XLON 00316392340TRLO1 17 December 2024 14:10:13 102 776.00 XLON 00316395011TRLO1 17 December 2024 14:13:58 304 777.00 XLON 00316395367TRLO1 17 December 2024 14:18:07 330 776.00 XLON 00316395680TRLO1 17 December 2024 14:41:06 400 780.00 XLON 00316397190TRLO1 17 December 2024 14:41:06 107 780.00 XLON 00316397191TRLO1 17 December 2024 14:43:06 108 778.00 XLON 00316397449TRLO1 17 December 2024 14:43:06 108 778.00 XLON 00316397450TRLO1 17 December 2024 14:43:06 108 778.00 XLON 00316397451TRLO1 17 December 2024 14:43:06 108 778.00 XLON 00316397452TRLO1 17 December 2024 15:20:43 214 776.00 XLON 00316400093TRLO1 17 December 2024 15:20:43 107 776.00 XLON 00316400094TRLO1 17 December 2024 15:20:54 327 775.00 XLON 00316400115TRLO1 17 December 2024 15:27:53 78 777.00 XLON 00316400644TRLO1 17 December 2024 15:27:53 30 777.00 XLON 00316400645TRLO1 17 December 2024 15:27:58 310 775.00 XLON 00316400653TRLO1 17 December 2024 15:29:19 294 776.00 XLON 00316400701TRLO1 17 December 2024 15:29:19 26 776.00 XLON 00316400702TRLO1 17 December 2024 15:29:19 106 776.00 XLON 00316400703TRLO1 17 December 2024 15:29:19 51 776.00 XLON 00316400704TRLO1 17 December 2024 15:46:08 213 777.00 XLON 00316402622TRLO1 17 December 2024 15:51:26 110 777.00 XLON 00316403106TRLO1 17 December 2024 15:52:33 110 776.00 XLON 00316403199TRLO1 17 December 2024 15:58:20 43 777.00 XLON 00316403502TRLO1 17 December 2024 15:58:20 6 777.00 XLON 00316403503TRLO1 17 December 2024 16:02:43 530 777.00 XLON 00316403738TRLO1 17 December 2024 16:03:08 109 776.00 XLON 00316403833TRLO1 17 December 2024 16:04:19 45 775.00 XLON 00316403878TRLO1 17 December 2024 16:04:19 61 776.00 XLON 00316403879TRLO1 17 December 2024 16:08:26 155 777.00 XLON 00316404180TRLO1 17 December 2024 16:08:26 122 777.00 XLON 00316404181TRLO1 17 December 2024 16:09:00 108 777.00 XLON 00316404217TRLO1 17 December 2024 16:11:34 106 777.00 XLON 00316404339TRLO1 17 December 2024 16:15:27 108 776.00 XLON 00316404581TRLO1 17 December 2024 16:20:10 107 775.00 XLON 00316404931TRLO1 17 December 2024 16:20:10 1 775.00 XLON 00316404932TRLO1 17 December 2024 16:20:10 107 775.00 XLON 00316404933TRLO1 17 December 2024 16:20:41 8 776.00 XLON 00316404962TRLO1 17 December 2024 16:20:41 106 776.00 XLON 00316404963TRLO1 17 December 2024 16:20:42 108 775.00 XLON 00316404969TRLO1 17 December 2024 16:25:59 32 775.00 XLON 00316405454TRLO1 17 December 2024 16:25:59 172 775.00 XLON 00316405455TRLO1 17 December 2024 16:26:30 110 775.00 XLON 00316405492TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970