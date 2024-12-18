Bitget 考慮設立歐洲地區樞紐，為符合 MiCA 規定作好準備

維多利亞，塞舌爾, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget，計劃於立陶宛成立其歐洲地區樞紐，作為公司於歐盟策略性擴張的一部分。 該項舉動與歐盟的加密資產市場監管法案 (Markets in Crypto-Assets, MiCA) 架構一致，目的在於為區內的加密資產提供統一的監管環境。

公司積極地為遵守 MiCA 架構的合規措施做好準備，當中包括計劃於立陶宛設立辦事處，並招募合規和營運部門的人員。

Bitget 的首席法律總監 Hon Ng 表示：「對於歐洲監管機構為數碼創新培育安全穩健與朝氣蓬勃環境的領導能力和願景，我們深表讚賞。 而本公司對於歐洲的願景，亦超越了業務擴張的範疇。 歐洲大陸站在加密貨幣變革的最前線，我們致力為其不斷發展的加密初創企業生態系統作出貢獻。」 他補充道：「透過在歐盟地區建立樞紐，我們展現出對堅守最高安全及合規標準的強大承諾。」

Bitget 一直致力遵守全球接納加密貨幣司法管轄區的監管合規條例，並且在波蘭、澳洲及意大利等主要市場持有營業牌照。 該交易所在近期重返英國市場，提供全面合規的加密貨幣服務，並正於全球超過 15 個司法管轄區尋求監管批核。 當中包括立陶宛，而 Bitget 已在當地取得加密貨幣業務註冊，顯示公司致力在歐洲以安全和具透明度的方式營運。

公司亦計劃與歐洲的監管機構進行緊密合作，確保其產品符合一切監管要求之餘，同時亦優先保護到用戶的資產及數據。 隨著 MiCA 架構開始生效，Bitget 積極的舉措有助推動其成為增長最迅速的合規交易所。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍)、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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