明日建筑世界大会为未来建设奠定更坚实的基础

巴塞罗那，西班牙, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第二届明日建筑世界大会 (TBWC) 已于今年 11 月在 Fira de Barcelona 的 Gran Via 展馆举行。 大会期间，参展商与专家齐聚一堂，充分证明了为可持续建筑行业奠定基础的必要性与紧迫性，同时精准指出了推动这一行业模式转型的若干关键趋势。

TBWC 总监 Ione Ruete 表示： “纵观历史，我们不难发现，唯有为项目奠定坚实的基础，才能确保其在岁月的洗礼中历久弥新，持续发展。 我们的社会正不可避免地朝着一个更加城市化的未来迈进，届时大都市的密度将日益增加。 这样的未来，必然需要现代城市规划具备打造创新、可持续且灵活的建筑结构的能力。”

采纳综合方法，充分利用新兴技术与可持续实践的优势，已经成为当今最为关键的趋势。 从这个角度来看，BIM 和建筑管理软件等技术工具在建筑活动定义中的积极作用，已是不可否认的事实。

BIM 的主要优势在于通过精准的三维数字模型，显著提升建筑项目各参与方的协同合作。 通过将所有信息整合到一个统一模型中，BIM 能够提升建设过程的效率与质量，最大限度地减少错误，降低成本，改善沟通，优化项目规划与管理，同时为建筑的维护与运营提供有力支持。

另一个推动建筑更加高效和可持续发展的趋势是实现建筑工业化。通过这种方式，建筑 60% 至 90% 的部分可以在工厂内完成预制，待各个构件运至现场后再进行组装。 此外，可持续建筑还应当秉持循环经济理念，积极倡导材料的再利用与回收文化。

同时，将城市绿化纳入城市生态系统的核心组成部分，而非仅仅作为装饰，显得尤为关键。 更绿色的城市更能够有效降低气温，改善空气质量，提升市民福祉。

建筑行业的二氧化碳排放量占全球总排放的 37%，原材料消耗量占全球的 50%。 这些数据迫使我们每一个人都必须立即采取紧急行动。

明日建筑世界大会将与全球智慧城市大会 (Smart City Expo World Congress)、明日交通世界大会 (Tomorrow.Mobility World Congress) 和明日蓝色经济世界大会 (Tomorrow.Blue Economy) 同期举行， 旨在建立一个无与伦比的全球城市创新平台。 第三届明日建筑世界大会将于 2025 年 11 月 4 日至 6 日在巴塞罗那举行。

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