TEKCE redefine o mercado imobiliário com serviços personalizados de PropTech

MALAGA, Espanha, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A indústria imobiliária global está prestes a passar por uma mudança tecnológica significativa, com investimentos em tecnologia imobiliária (PropTech) projetados para alcançar 37 bilhões de dólares até o final deste ano e se aproximar de 90 bilhões de dólares até 2032, segundo um relatório da Fortune Business Insights. Esse aumento na chamada tecnologia imobiliária, que abrange análise de dados, inteligência artificial e blockchain, está reformulando a forma como compradores e vendedores interagem, tornando as transações mais acessíveis, transparentes e eficientes.

Nesse contexto, o grupo internacional de imóveis TEKCE, que opera a partir de 20 escritórios em 5 países, lançou o MyTEKCE, uma nova plataforma digital projetada para centralizar dados e agilizar o processo de compra e venda de imóveis. Ao unificar informações-chave em um único ambiente amigável ao usuário, o MyTEKCE visa simplificar a tomada de decisões tanto para compradores quanto para vendedores, aumentar a transparência e reduzir a fricção administrativa em um setor que há muito depende de métodos tradicionais.

Personalização como motor de crescimento na indústria imobiliária



“O MyTEKCE marca uma mudança significativa na forma como os imóveis são comprados e vendidos”, diz Özkan Tekce, COO de TEKCE. “O mercado imobiliário é uma indústria tradicional que operou com métodos convencionais por muitos anos. Nossa plataforma introduz uma nova era de personalização, conectando compradores e vendedores com uma facilidade sem precedentes. Ao aproveitar tecnologias de ponta, não apenas aceleramos o crescimento do setor, mas também entregamos um valor significativo aos stakeholders. Por meio da nossa nova plataforma, desenvolvida em nosso site e com nossa equipe profissional de 250 colaboradores fluentes em mais de 30 idiomas, estamos fechando a lacuna entre vendedores e compradores de imóveis e inaugurando uma nova era para a indústria.”

Para os vendedores, o MyTEKCE oferece ferramentas para solicitar relatórios gratuitos de avaliação de imóveis, monitorar suas listagens, revisar estatísticas de visitantes, supervisionar contratos e concluir todo o processo de venda online. Essa abordagem digital promete ampliar seu alcance e agilizar as transações.

Os compradores, por sua vez, têm acesso a ferramentas de busca personalizadas, alertas em tempo real sobre novas listagens e comunicação direta com consultores de vendas. Eles podem organizar visitas aos imóveis, gerenciar suas listagens favoritas e acessar um sistema CRM integrado que centraliza documentos e dados importantes. O resultado é uma experiência de compra suave e centrada no usuário.



“Facilitamos o acesso à informação, melhorando a transparência no mercado imobiliário”



Desde sua fundação em 2004, a TEKCE tem se concentrado na comunicação transparente e na verificação cuidadosa dos imóveis para garantir o melhor preço.“Nosso sucesso é fundamentado na construção de confiança a longo prazo”, afirma Özkan Tekce. “Pesquisamos cada imóvel minuciosamente para que os compradores possam agir com confiança. O MyTEKCE é a culminação dessa estratégia, convertendo nosso compromisso com a clareza e a facilidade de uso em uma plataforma inovadora e tangível.”

“Em breve lançaremos páginas dedicadas para Proprietários e Parceiros.”



A TEKCE, considerada a primeira empresa imobiliária a aceitar criptomoedas como método de pagamento para transações imobiliárias, planeja aprimoramentos adicionais no MyTEKCE. Uma página para Parceiros que será lançada em breve permitirá que colaboradores do setor listem propriedades globalmente ou atendam seus próprios clientes utilizando o extenso banco de dados da TEKCE. Além disso, os proprietários poderão gerenciar aluguéis de curto, médio e longo prazo, acessando processos transparentes e recebendo orientação jurídica através da plataforma.

Özkan Tekce concluiu suas observações afirmando: “Na TEKCE, vemos o marketing digital e uma jornada do cliente suave como motores fundamentais do crescimento; acompanhamos atentamente as tendências globais do mercado imobiliário e rapidamente transformamos as inovações mais recentes em ferramentas práticas para nossos clientes. Ao nos mantermos à frente das tecnologias emergentes e das dinâmicas do mercado em evolução, buscamos estar sempre um passo à frente, continuando a aprimorar nossos serviços, expandir nosso alcance e contribuir para a transformação da indústria imobiliária em todo o mundo.”

