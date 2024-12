ORION OYJ

Orion ja Abilita Therapeutics sopivat tutkimusyhteistyöstä ja lisenssisopimusoptiosta innovatiivisten vasta-ainehoitojen kehittämiseksi

Orion Oyj ("Orion") ja Abilita Therapeutics ("Abilita") ovat tehneet sopimuksen tutkimusyhteistyöstä ja lisenssisopimusoptiosta innovatiivisten vasta-ainehoitojen kehittämiseksi onkologian ja kivun alueilla.

Sopimuksen ehtojen mukaan Orion saa käyttöönsä Abilitan patentoiman Enabled Membrane Protein (EMP™) -teknologian, jonka avulla voidaan kehittää uusia vasta-aineterapioita haastaviin GPCR- (G-proteiineihin kytkeytyneet reseptorit) ja ionikanavakohteisiin. Yhteistyöhön sisältyy optio lisensoida yksi Abilitan varhaisessa (prekliinisessä) tutkimuksessa oleva vasta-aineohjelma. Tulevaisuudessa optio voi laajentua kahteen muuhun ohjelmaan. Orion vastaa kohteiden valinnasta sekä yhteisen tutkimuksen rahoituksesta, ja tulee olemaan yksin vastuussa enintään kolmen uuden vasta-aineen kehittämisestä ja kaupallistamisesta.

Abilita on oikeutettu saamaan ennakkomaksuja sekä kehitykseen ja myyntiin liittyviä etappimaksuja kustakin tutkimusohjelmasta. Lisäksi Abilita on oikeutettu saamaan rojalteja kolmesta vasta-aineohjelmasta saatavasta kaupallisesta myynnistä.

"Odotamme innolla tätä yhteistyötä Abilitan kanssa. Orion on omistautunut parantamaan potilaiden elämää innovatiivisen tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla, ja Abilitan omistaman Enabled Membrane Protein (EMP™) -teknologian saaminen käyttöön lisää mahdollisuuksiamme kehittää uusia hoitomuotoja", sanoo Outi Vaarala, Orionin Innovative Medicines -tulosyksiköstä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaava johtaja.

"Tässä yhteistyössä yhdistyvät Abilitan vahvuus uraauurtavien vasta-aineterapioiden löytämisessä haastaviin proteiinikohteisiin sekä Orionin asiantuntemus onkologian ja kivun aloilla sekä kliinisessä kehityksessä ja kaupallistamisessa", sanoo tohtori Mauro Mileni, Abilita Therapeuticsin perustaja ja toimitusjohtaja. "Olemme innoissamme voidessamme hyödyntää EMP™-alustaamme, joka on edistynein suunnattua evoluutiota hyödyntävä lähestymistapa, biologisten terapioiden kehittämiseksi tarvittavien kohdeproteiinien tuottamiseen. Kumppanuus Orionin kanssa antaa meille mahdollisuuden nopeuttaa lupaavien terapioiden pääsyä kliiniseen käyttöön osana laajempaa suunnitelmaamme kehittää tuotekehitysputkeamme."

Tietoa Abilitasta

Abilita Therapeutics, Inc. on yksityinen, innovatiivinen biotekniikkayhtiö, joka on keskittynyt löytämään ja kehittämään terapioita, jotka kohdistuvat haastavimpiin ja lääketieteellisesti tärkeimpiin monitahoisiin kalvoproteiineihin (MMP) useissa eri käyttöaiheissa. Nykyisistä lääkkeistä noin 60 prosenttia kohdistuu GPCR-, ionikanava- tai kuljettajaproteiini-kohteisiin, mikä korostaa niiden lääketieteellistä merkitystä. Abilita Therapeuticsin validoitu lääketutkimus perustuu yhtiön tehokkaaseen EMP™-kohteiden evoluutioalustaan, syvälliseen kalvoproteiiniasiantuntemukseen sekä tutkimustekniikoiden kokonaisuuteen, joiden avulla voidaan luoda lääkkeitä kohteisiin, joihin ei aiemmin ole voitu kehittää lääkkeitä. Lisätietoja on osoitteessa www.abilitatx.com.

Tietoa Orionista

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.



