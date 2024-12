Tenant compte du décalage des financements non dilutifs à recevoir, CARBIOS décale de 6 à 9 mois les travaux de construction de son usine de biorecyclage du PET de Longlaville

Solide position de trésorerie disponible de CARBIOS de 112 M€ au 30 novembre 2024

CARBIOS confirme d’importantes avancées dans les négociations de contrats commerciaux et fait évoluer sa gouvernance

CARBIOS accélère ses discussions avec des acteurs publics et des financeurs privés. Les subventions dans le cadre de l’appel à projets France 2030 opéré par l’ADEME ont été validées ; leur déblocage devrait intervenir dès l’autorisation prochaine du régime d’aide d’État par la Commission européenne.





Dans le cadre du dispositif Garantie de Projets Stratégiques (GPS), CARBIOS a engagé auprès de l’État des démarches pour obtenir une GPS à hauteur de 86 M€. Bpifrance Assurance Export (BPIAE) a confirmé être prêt à envisager l'octroi d'une GPS.





CARBIOS poursuit son développement et est confiante dans la concrétisation de plusieurs contrats commerciaux engageants au cours du premier semestre 2025.





Philippe Pouletty, fondateur de CARBIOS et président du Conseil d’administration, a été nommé Directeur Général, ce qu’il a accepté à titre transitoire, dans l’attente de la nomination d’un nouveau Directeur Général, en remplacement d’Emmanuel Ladent. Vincent Kamel, administrateur, exercera un rôle de conseil du nouveau Directeur Général.





Clermont-Ferrand (France), 19 décembre 2024 (08h45 CET). CARBIOS , (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnier du développement et de l’industrialisation de technologies biologiques visant à réinventer le cycle de vie du plastique et des textiles, décale de 6 à 9 mois les travaux de construction de son usine de biorecyclage du PET à Longlaville dans l'attente de la conclusion des financements complémentaires dans des conditions satisfaisantes. L’ambition de CARBIOS est de concrétiser ces financements, notamment non dilutifs, dans les plus brefs délais pour pouvoir produire des premiers volumes et servir les besoins du marché dès 2027. CARBIOS prévoit la signature de plusieurs contrats commerciaux au cours du premier semestre 2025.

Sans que la construction de l’usine ne soit remise en cause, cette décision de la décaler permet à CARBIOS de ralentir la cadence du cash burn lié au projet et de poursuivre ses discussions commerciales sans pression de liquidités. Compte tenu du décalage envisagé de 6 à 9 mois de la construction de l’usine de Longlaville et d’un pilotage resserré de ses dépenses, CARBIOS, dont la trésorerie s’élève au 30 novembre 2024 à 92,8 M€, auxquels s’ajoutent 19,6 M€ de dépôts à terme classés en actifs financiers, est en mesure de faire face à ses besoins au-delà des douze prochains mois.

Philippe Pouletty, fondateur, président du Conseil d'administration et nouveau Directeur Général de CARBIOS à titre transitoire indique : « Pour assurer l’exécution prudente de notre stratégie et protéger au mieux notre trésorerie dans un environnement complexe, nous décalons les travaux de construction de l'usine en ligne avec le calendrier attendu des aides publiques et la négociation des financements non dilutifs complémentaires nécessaires. Je suis ravi que Vincent Kamel, administrateur depuis 2021 et qui a une expérience industrielle internationale exceptionnelle dans le domaine de la chimie de spécialités, ait accepté d'intervenir à mes côtés. »

L'avancement du financement de l'usine à Longlaville

Les négociations avec Indorama Ventures Limited ne sont pas finalisées. La Société a également entamé des discussions avec d’autres partenaires privés et acteurs publics, susceptibles d’apporter dans de bonnes conditions du financement.

Ces discussions sont aujourd’hui en phase d’instruction. CARBIOS a ainsi obtenu la confirmation par l’État, dont Bpifrance, de son soutien potentiel pour activer l’instruction de sa demande d’octroi d’une couverture de dette (demande de 86 M€) au titre du dispositif Garantie des Projets Stratégiques (GPS) pour laquelle la société a obtenu l’éligibilité. Le dispositif GPS de Bpifrance vise à soutenir des projets présentant un intérêt stratégique pour l'économie française, en offrant notamment une couverture partielle de la dette à hauteur de 80 % des prêts ou investissements.

En outre, il est rappelé que CARBIOS a obtenu un financement non dilutif de France 2030 de 30 millions d’euros et un engagement de la Région Grand Est à hauteur de 12,5 millions d’euros. La phase de pré-notification du régime d'aide d'État par la France auprès de la Commission européenne est cloturée. La notification par la France devrait intervenir dans les prochains jours en vue d'une autorisation du régime d’aide d’état « Economie circulaire » au cours du premier trimestre 2025.

Evolution de la gouvernance

Le mandat de Directeur Général d’Emmanuel Ladent a pris fin le 18 décembre 2024. Philippe Pouletty, fondateur de CARBIOS et président du Conseil d'administration, a été nommé Directeur Général, ce qu’il a accepté à titre transitoire, à compter du 18 décembre 2024. Le Conseil d’administration engage le processus de recrutement d’un nouveau Directeur Général pour poursuivre le développement de la Société.

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par CARBIOS. CARBIOS opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. CARBIOS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère sont conformes aux informations prévisionnelles contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de CARBIOS. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document de référence universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de réalisation de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, CARBIOS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. CARBIOS ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de CARBIOS dans un quelconque pays.

