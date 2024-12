Eurobio Scientific : EB Development obtient une très large majorité du capital avec 88,9% détenus à l’issue de l’Offre Réouverte pour poursuivre son développement avec NextStage AM et IK Partners

Paris, le 19 décembre 2024 – 10H30

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME) et EB Development annoncent le résultat final de l’offre publique d’achat initiée par EB Development (l’ « Offre »), au vu des résultats publiés le 18 décembre par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à l’issue de la période de réouverture de l’Offre (l’« Offre Réouverte »).

644.911 actions ordinaires ont été apportées à l’Offre Réouverte, clôturée le 17 décembre 2024. Celles-ci s’ajoutent aux 4 582 971 actions ordinaires apportées à l’Offre initiale, soit un total de 5 227 882 actions ordinaires apportées à l’Offre, permettant ainsi à EB Development, agissant de concert avec des fonds gérés par NextStage AM et IK Partners, ainsi que M. Denis Fortier, Président-Directeur Général, et d’autres membres du Conseil d’administration et de la direction générale de la Société1, de détenir, après assimilation des actions auto-détenues par Eurobio Scientific (la « Société »), 9 113 592 actions représentant 88,92% du capital et des droits de vote de la Société.

Le pourcentage du capital et des droits de vote atteint à l’issue de l’Offre Réouverte étant inférieur au seuil de 90% permettant la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire, le complément de prix de 1,25 euros par action ne sera pas payé. Le règlement-livraison interviendra le 23 décembre 2024.

Denis Fortier, Président Directeur Général d’Eurobio Scientific, déclare : « Les résultats de l’OPA donnent à Eurobio Scientific les moyens d’accélérer son développement avec le soutien de NextStage et désormais d’IK Partners, des partenaires financiers actifs qui partagent notre stratégie et ont une bonne connaissance de nos marchés du diagnostic in vitro et de la santé intelligente. Nous remercions nos actionnaires pour leur confiance et leur accompagnement dans la réussite de cette opération. »

Entré au capital d’Eurobio Scientific le 18 mai 2022 via la constitution d’une holding commune avec les entrepreneurs baptisée « EurobioNext », NextStage AM a investi dans la société à travers le programme « Pépites et Territoires » by AXA France & NextStage AM et son véhicule NextStage EverGreen. NextStage AM a accompagné Eurobio Scientific dans la structuration de son équipe de management et l’accélération de sa stratégie de croissance externe notamment via des opérations M&A significatives (ce qui inclut notamment l’acquisition en août 2022 de la société néerlandaise GenDx, l’un des leaders mondiaux du typage HLA pour la compatibilité des greffes2).

NextStage AM et IK Partners vont poursuivre ensemble, en tant qu’actionnaires de référence, l’accompagnement de l’équipe d’entrepreneurs du groupe dans cette nouvelle étape de sa croissance.

« Depuis mai 2022, l’équipe d’entrepreneurs emmenée par Denis Fortier a permis d’accélérer la transformation du groupe post Covid en renforçant notamment via l’acquisition de GenDx, la part de son activité dédiée aux produits propriétaires. Nous sommes ravis de poursuivre le développement d’Eurobio Scientific qui a le potentiel de devenir une ETI leader sur son marché, aux côtés d’IK Partners, un investisseur de premier plan qui partage notre vision et nos valeurs entrepreneuriales », déclare Grégoire Sentilhes, Président et cofondateur de NextStage AM.

Rémi Buttiaux, Managing Partner chez IK Partners ajoute : « Eurobio Scientific s'est imposée comme un acteur majeur du marché du diagnostic in vitro et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction, NextStage AM et les autres parties prenantes pour soutenir cette nouvelle phase de développement de l'entreprise. »

Avertissement :

Ce communiqué a été préparé à des fins d’informations uniquement. Il ne constitue ni une offre d’achat ou d’échange, ni une sollicitation d’une offre pour la vente ou l’échange de titres Eurobio Scientific S.A., ni une offre d’achat ou d’échange, ni une sollicitation d’une offre pour la vente ou l’échange de titres Eurobio Scientific S.A. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et, en conséquence, toute personne en sa possession située dans ces juridictions doit s’informer des restrictions légales en vigueur et s’y conformer. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires situés en France de prendre connaissance des documents relatifs à l’Offre mentionnés dans ce communiqué, dans la mesure où ceux-ci contiennent des informations importantes sur l’opération proposée ainsi que sur d’autres sujets connexes. La note d’information et le document « autres informations » d’EB Development sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et d’Eurobio Scientific S.A. (www.eurobio-scientific.com) et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès d’EB Development (43, avenue de Friedland, 75008 Paris, Crédit Industriel et Commercial (6, avenue de Provence, 75009 Paris) et Degroof Petercam Wealth Management (44, rue de Lisbonne, 75008 Paris). La note en réponse et le document « autres informations » d’Eurobio Scientific sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et d’Eurobio Scientific S.A. (www.eurobio-scientific.com) et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès d’Eurobio Scientific S.A. (7, avenue de Scandinavie, ZA de Courtaboeuf, 91953 Les Ulis). Ni Eurobio Scientific S.A., ni EB Development, ni leurs actionnaires et conseils ou représentants respectifs n’acceptent une quelconque responsabilité dans l’utilisation par toute personne du présent communiqué ou de son contenu, ou plus généralement afférentes à ce communiqué.

A propos d’Eurobio Scientific







Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 320 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.

Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté du programme d’investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP



A propos d’EB Development

EB Development est l’initiateur de l’Offre et a vocation à réunir à son capital, directement ou indirectement, des fonds gérés par IK Partners et des actionnaires de référence d’Eurobio Scientific, parmi lesquels la société Nextstage et des dirigeants et administrateurs de la Société.

A propos de NextStage AM :

Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF, NextStage AM qui cultive depuis l’origine en 2002, une philosophie « d’entrepreneurs-investisseurs », est l’un des pionniers et spécialistes du capital développement innovant et patient en France. NextStage AM a développé étape par étape, une plateforme de Private Equity, multi-stratégie qui représente en termes d’encours, gérés et conseillés, au 30 septembre 2024, directement et indirectement, plus de 8,7 Mds€. NextStage AM investit dans un nombre limité de PME et ETI (81 sociétés en portefeuille au 30/09/2024), françaises et européennes, innovantes, et de croissance, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et un accompagnement opérationnel fort pour réussir leur transformation. NextStage AM accompagne dans la durée ces PME & ETI inscrites dans la santé intelligente, l’innovation environnementale et énergétique et la transformation digitale. Elle leur donne les moyens d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance organique et/ou externe. https://www.nextstage-am.com

À propos d’IK Partners

IK Partners ("IK") est une société européenne de capital-investissement qui concentre ses investissements sur le Benelux, le DACH, la France, les pays nordiques et le Royaume-Uni. Depuis 1989, IK a levé plus de 17 milliards d'euros de capitaux et investi dans plus de 195 entreprises européennes. IK soutient les entreprises à fort potentiel sous-jacent, en partenariat avec les équipes de gestion et les investisseurs pour créer des entreprises solides, bien positionnées et offrant d'excellentes perspectives à long terme. Pour plus d'informations, visitez le site ikpartners.com

1 M. Denis Fortier (Président-Directeur Général), Mme. Cathie Marsais (Directrice Générale Déléguée), M. Olivier Bosc (Directeur Général Délégué), M. Jean-Michel Carle-Grandmougin (Directeur Général Délégué et membre du Conseil d’administration) et M. Hervé Duchesne de Lamotte (membre du Conseil d’administration).

2 https://nextstage-am.com/eurobio-scientific-participation-de-nextstage-am-annonce-la-signature-dun-accord-en-vue-dacquerir-gendx-leader-mondial-du-diagnostic-hla-aux-pays-bas/

