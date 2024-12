Les bioplastiques : ouvrent la voie à l’atteinte des objectifs du règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballage

BRUXELLES, 19 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Bioplastics (EUBP) salue l’adoption de l’ambitieux règlement de l’Union européenne sur les emballages et les déchets d’emballage (PPWR). L’adoption du règlement par le Conseil le 16 décembre dernier constitue la dernière étape de la procédure colégislative avant son entrée en vigueur.

Le règlement PPWR accorde une importance particulière aux solutions d’emballage durables, car les plastiques biosourcés s’imposent comme un élément clé de l’économie circulaire et des objectifs de l’UE en matière de neutralité climatique.

« Les plastiques biosourcés joueront un rôle essentiel dans la réduction de la dépendance aux matières fossiles tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre tout au long de leur cycle de vie grâce à l’utilisation du carbone absorbé pendant la croissance des plantes », déclare Hasso von Pogrell, directeur général d’EUBP.

Leur intégration dans les solutions d’emballage répond aux ambitions globales de l’UE visant à accroître la circularité des emballages et à minimiser l’impact environnemental tout en maintenant les performances et la fonctionnalité requises pour les applications d’emballage.

« Les plastiques biosourcés ne représentent pas seulement une alternative, mais constituent un élément nécessaire de la transition de l’UE vers des systèmes d’emballage durables. « Ils permettent en effet de réduire la dépendance à l’égard des ressources fossiles tout en offrant de véritables solutions pour atteindre les objectifs du règlement sur les emballages et les déchets d’emballages. Les plastiques biosourcés peuvent être intégrés de manière transparente dans les flux de recyclage existants, ce qui favorise le développement d’une économie circulaire pour les emballages », affirme von Pogrell.

Les solutions d’emballage compostables certifiées conformes aux normes européennes (p. ex. la norme EN 13432) offrent des avantages uniques pour des applications spécifiques telles que les emballages alimentaires, car elles améliorent la gestion des déchets organiques et réduisent la contamination dans les flux de recyclage.

Il appartiendra aux États membres de décider si, en plus des solutions d’emballage obligatoires, d’autres applications devront être compostables, à condition toutefois qu’ils respectent l’obligation d’instaurer une collecte séparée des biodéchets sur leur territoire et de veiller à ce que l’infrastructure de compostage soit en place.

« Les emballages compostables dépendent donc en quelque sorte de la volonté des États membres de mettre en œuvre correctement la directive-cadre sur les déchets, et notamment l’obligation en matière de collecte séparée des biodéchets et de développement d’infrastructures de recyclage appropriées. « Compte tenu de la situation très hétérogène et des déficiences importantes en matière de gestion des déchets au sein de l’UE, les investissements et les incitations qui soutiennent l’innovation, la sensibilisation et la mise en place d’infrastructures seront essentiels pour surmonter les défis et accélérer l’adoption de solutions compostables », conclut von Pogrell.

L’EUBP s’engage à faire progresser les solutions d’emballage durables grâce au développement et à la promotion de matériaux biosourcés, biodégradables et compostables, et prévoit de contribuer aux prochaines étapes du règlement PPWR, notamment en ce qui concerne l’élaboration de la législation d’application.

Contact presse

Hasso Von Pogrell, directeur général

press@european-bioplastics.org