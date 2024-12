Bioplastics: sleutel tot het behalen van de doelen van de EU-Verordening voor Verpakkingen en Verpakkingsafval

BRUSSEL, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Bioplastics (EUBP) juicht de aanneming van de ambitieuze Verordening voor Verpakkingen en Verpakkingsafval (PPWR) door de Europese Unie toe. De goedkeuring door de Raad op 16 december is de laatste stap van de medewetgevingsprocedure voordat deze in werking treedt.

De PPWR zet sterk in op duurzame verpakkingsoplossingen, met een belangrijke rol voor biogebaseerde plastics bij het realiseren van de doelstellingen van de circulaire economie en klimaatneutraliteit van de EU.

“Biogebaseerde plastics spelen een sleutelrol bij het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele materialen en de uitstoot van broeikasgassen tijdens hun levenscyclus, doordat gebruik wordt gemaakt van koolstof die tijdens de groei van planten wordt opgenomen,” zegt Hasso von Pogrell, Managing Director van EUBP.

De integratie ervan in verpakkingsoplossingen sluit perfect aan bij de ambitieuze doelen van de EU om verpakkingen circulair te maken en de milieubelasting te minimaliseren, terwijl de prestaties en functionaliteit behouden blijven.

“Biogebaseerde plastics zijn niet zomaar een alternatief, maar een noodzakelijk onderdeel van de transitie van de EU naar duurzame verpakkingssystemen. Ze verminderen de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en bieden echte oplossingen bij het behalen van de doelstellingen van de Verordening voor Verpakkingen en Verpakkingsafval. Biogebaseerde plastics kunnen naadloos worden geïntegreerd in bestaande recyclingstromen, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van een circulaire economie voor verpakkingen,” stelt Von Pogrell.

Composteerbare verpakkingsoplossingen, gecertificeerd volgens Europese normen (bijv. EN 13432), bieden unieke voordelen voor specifieke toepassingen zoals voedselverpakkingen, waar ze bijdragen aan een beter beheer van biologisch afval en vervuiling in recyclingstromen verminderen.

Het is aan de afzonderlijke lidstaten om te beslissen of, naast de verplichte toepassingen, andere toepassingen composteerbaar moeten zijn, vooropgesteld dat ze voldoen aan de verplichting om in hun gebied een aparte inzameling van bioafval in te voeren en te zorgen voor composteerfaciliteiten.

“Composteerbare verpakkingen zijn daarom enigszins afhankelijk van de bereidheid van lidstaten om de kaderrichtlijn voor afvalstoffen naar behoren te implementeren, vooral wat betreft de verplichting tot gescheiden inzameling van bioafval en de ontwikkeling van geschikte recyclinginfrastructuur. Vanwege de zeer uiteenlopende en tekortschietende afvalbeheersituatie op EU-niveau zijn investeringen en prikkels die innovatie, educatie en de ontwikkeling van infrastructuur bevorderen essentieel om uitdagingen te overwinnen en de invoering van composteerbare oplossingen te versnellen,” concludeert Von Pogrell.

EUBP zet zich in voor de bevordering van duurzame verpakkingsoplossingen door de ontwikkeling en promotie van biogebaseerde, biologisch afbreekbare en composteerbare materialen. Het is van plan een bijdrage leveren aan de verdere uitwerking van de PPWR, vooral bij de ontwikkeling van secundaire wetgeving.

Perscontact

Hasso von Pogrell, Managing Director

press@european-bioplastics.org