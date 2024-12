L’Énoncé économique de l'automne de 2024 fait fi des priorités clés des populations autochtones vivant en milieu urbain

OTTAWA, Ontario, 19 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) prend acte de la publication de l'Énoncé économique de l'automne de 2024 et des contributions du budget de 2024. Toutefois, nous demeurons préoccupés par l'absence d'engagements financiers durables en faveur des peuples autochtones en milieu urbain. Les Centres d'amitié jouent un rôle clé dans la prestation de programmes et de services dirigés par des Autochtones dans des domaines tels que la langue, la culture, la santé et le bien-être, le développement des compétences et la formation, entre autres mesures de soutien aux communautés autochtones des milieux urbains, et pourtant le gouvernement fédéral n'y a manifesté aucun engagement de financement renouvelé et amélioré comme priorité.

L'absence d'un financement durable aurait des répercussions immédiates et profondes sur le Mouvement des centres d'amitié (MCA) et les communautés autochtones urbaines que desservent ces Centres. Les Centres d'amitié offrent des programmes de première ligne essentiels à plus de la moitié de la population autochtone. Sans un engagement financier clair, les individus et les familles autochtones vivant en milieu urbain seront confrontés à des impacts dévastateurs sans accès aux mesures de soutien vitales permettant de lutter contre la pauvreté, les problèmes de logement, de santé physique et mentale, ainsi que de bien-être communautaire.

"Les Centres d'amitié jouent depuis fort longtemps un rôle central en proposant aux communautés autochtones urbaines des programmes et des services essentiels dirigés par des Autochtones. Il est impératif que le gouvernement fédéral reconnaisse l'importance et l’utilité des Centres d'amitié", a déclaré Jocelyn Formsma, directrice générale de l'ANCA. "Sans un engagement financier clair et continu, les Centres d'amitié seront confrontés à une incertitude importante, ce qui mettra en péril leur capacité à fournir des services cruciaux.

Bien que l'ANCA soit satisfaite du financement antérieur réservé aux Centres d'amitié dans le budget 2024, les Centres d'amitié ont besoin d'engagements de financement durable à long terme pour assurer le bien-être des communautés qu'ils desservent. L'ANCA demande au gouvernement fédéral de reconnaître le besoin urgent d'un financement durable à long terme en faveur des communautés autochtones urbaines, reflétant les réalités et les demandes croissantes de ces dernières.

L'ANCA représente plus de 100 Centres d'amitié locaux et Associations provinciales/territoriales dans chaque province et territoire du Canada (à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard). Les Centres d'amitié sont des centres communautaires autochtones urbains qui offrent un large éventail de programmes et de services aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis vivant dans des communautés urbaines, rurales et du nord. Collectivement, les Centres d'amitié constituent le réseau de prestation de services autochtones urbains le plus vaste et le plus complet au Canada.