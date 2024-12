Valour Digital Securities Limited et The Hashgraph Group (THG) élargissent l’accès à l’ETP Hedera HBAR grâce à une cotation sur Euronext

Arrivée de l’ETP Hedera HBAR sur Euronext : Valour Digital Securities Limited a lancé un nouvel ETP Hedera HBAR (ISIN : GB00BRC6JM96) sur Euronext Amsterdam, élargissant ainsi l’accès à HBAR, le jeton natif de Hedera, pour les investisseurs européens.

TORONTO, 19 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies, Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), une société de technologie crypto-native pionnière dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (« DeFi»), se réjouit d’annoncer que ses filiales Valour, Inc. et Valour Digital Securities Limited (collectivement « Valour »), un émetteur de premier plan de produits négociés en Bourse (« ETP ») dont la vocation consiste à simplifier l’accès aux actifs numériques, ont inscrit l’ETP1Valour Hedera Physical Staking ETP (ISIN : GB00BRC6JM96) sur Euronext Amsterdam en vertu de son prospectus de base Valour Digital Securities Limited (« VDSL »).

Cette nouvelle cotation élargit la portée de l’ETP innovant Hedera HBAR de Valour, offrant ainsi un plus large accès aux investisseurs européens qui cherchent à s’exposer au jeton natif de Hedera, HBAR. En collaboration avec The Hashgraph Group (« THG »), la société internationale de capital-risque et de technologie basée en Suisse qui opère exclusivement au sein de l’écosystème Hedera, ce développement pionnier marque la poursuite de la mission de Valour qui consiste à rapprocher les marchés financiers traditionnels des technologies décentralisées de pointe telles que Hedera Hashgraph.

La cotation sur Euronext marque le premier produit Hedera assorti d’un adossement physique et constitue le premier ETP coté sur Euronext Amsterdam en vertu du prospectus de base de VDSL. Cette expansion offre aux investisseurs des principaux marchés européens de plus grandes possibilités d’intégrer l’actif numérique respectueux de l’environnement et de qualité professionnelle dans leurs portefeuilles par l’intermédiaire des traditionnelles Bourses de valeurs.

Améliorer l’accessibilité du marché

Olivier Roussy Newton, PDG de DeFi Technologies, commente la nouvelle en ces termes : « L’ajout de notre ETP Hedera HBAR à la cotation d’Euronext illustre notre engagement à rendre l’accès aux actifs numériques de pointe plus simple. Cette cotation élargit les possibilités pour les investisseurs institutionnels et particuliers de participer au réseau robuste et durable d’Hedera, tout en s’inscrivant parfaitement dans la lignée de la demande croissante d’investissements transparents et réglementés au sein de la classe des actifs numériques. »

Elaine Buehler, responsable des produits chez Valour, a ajouté : « Cette étape rend compte des inlassables efforts de notre équipe produits pour fournir des solutions d’investissement qui répondent à la demande actuelle de transparence, de sécurité et de durabilité des actifs numériques. En tant que premier produit Hedera assorti d’un adossement physique et premier ETP en vertu du prospectus de base de VDSL à intégrer la cote d’Euronext Amsterdam, cette réalisation permet de mettre en lumière l’innovation dont nous faisons preuve dans la création de produits d’investissement d’actifs numériques accessibles et conformes. En rendant le produit disponible sur Euronext, nous améliorons non seulement l’accessibilité à la technologie révolutionnaire de Hedera, mais nous réaffirmons également l’engagement de Valour à jouer le rôle de pont entre la finance traditionnelle et le potentiel de transformation des innovations décentralisées. »

L’importance de Hedera

Hedera est un réseau public décentralisé et open-source de premier plan, réputé pour être le réseau de registres distribués (DLT) le plus écologique au monde grâce à son mécanisme de consensus à preuve d’enjeu (PoS) économe en énergie. La plateforme est dirigée par un conseil d’organisations mondiales indépendantes, dont des entreprises du classement Fortune 500 et de prestigieuses universités. Parmi ces membres figurent de grandes entreprises telles que Abrdn, Boeing, Dell, Deutsche Telekom, Google, IBM, Standard Bank et LG Electronics, pour ne citer que quelques-uns des 33 membres du Conseil de gouvernance de Hedera.

HBAR, la crypto-monnaie native de Hedera, alimente les opérations du réseau, en permettant de réduire les frais de transaction et de garantir la sécurisation du réseau. Avec une capitalisation boursière globale de 11,3 milliards de dollars, le HBAR se classe parmi les 20 premières crypto-monnaies au monde, ce qui en fait un actif numérique important et durable pour les investisseurs institutionnels comme pour les particuliers. (CoinMarketCap 17 déc.)

Stimuler l’économie HBAR grâce à des produits financiers de qualité institutionnelle. Kamal Youssefi, cofondateur et président exécutif de THG, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de l’ETP HBAR ainsi que sa toute nouvelle cotation sur Euronext, dont l’objectif est de rationaliser et d’améliorer l’accès des investisseurs institutionnels au jeton natif de Hedera. En tant que l’un de nos produits réglementés, structurés et accessibles depuis un compte bancaire, l’ETP HBAR représente une étape importante pour combler le fossé entre la finance traditionnelle et l’économie HBAR. Il offre aux investisseurs des principaux marchés européens des instruments leur permettant d’inclure dans leurs portefeuilles des actifs numériques de qualité institutionnelle et respectueux de l’ienvironnement par l’iintermédiaire des Bourses de valeurs financières traditionnelles, tout en garantissant la sécurité, l’iaccessibilité et la viabilité commerciale ».

Renforcer la collaboration avec The Hashgraph Group

The Hashgraph Group (THG) a joué un rôle essentiel dans la création et le lancement de l’ETP HBAR de Hedera. Stefan Deiss, cofondateur et PDG de THG, a ajouté : « Après le succès de la cotation à la Bourse de Francfort en début d’année, cette nouvelle extension de l’accessibilité de l’ETP HBAR de Hedera sur la Bourse de valeurs paneuropéenne Euronext marque une étape importante pour faire progresser les investissements de qualité institutionnelle dans le segment des actifs numériques accessibles depuis un simple compte bancaire. À travers notre financement d’amorçage de 5 millions de dollars dans l’ETP HBAR de Hedera, nous restons déterminés à promouvoir Hedera en tant qu’actif numérique attrayant et dans lequel investir dans l’économie Web3, alors que Valour continue à établir la norme pour les produits d’investissement accessibles et conformes ».

Un leadership qui se confirme en matière d’innovation dans les actifs numériques

L’ETP HBAR de Hedera commercialisé par Valour permet aux investisseurs d’intégrer les avantages de la technologie blockchain de manière transparente dans les portefeuilles traditionnels. En assurant sa cote sur Euronext, Valour poursuit la mission qu’elle s’est fixée, à savoir assurer le lien entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, en offrant des produits qui combinent à la fois la sécurité, l’accessibilité et la durabilité.

A propos de The Hashgraph Group

The Hashgraph Group (THG) est une société internationale de capital-risque et de technologie basée en Suisse qui opère exclusivement au sein de l’écosystème Hedera, avec une spécialisation dans le montage d’investissements de capital-risque et d’investissements stratégiques visant à permettre aux entrepreneurs, aux entreprises et aux gouvernements de s’adapter et d’être compétitifs à l’ère de l’économie Web3. THG apporte une expertise spécialisée dans la conception, le développement et le déploiement de solutions de niveau entreprise à travers sa suite de produits Hashgraph for Enterprise™ (H4E). Agréée et réglementée en tant que gestionnaire de fonds de capital-risque par la Financial Services Regulatory Authority (FSRA) sur le marché mondial d’Abu Dhabi (ADGM), THG gère un fonds de capital-risque Hashgraph Venture Fund-I assorti d’un encours de 100 millions d’USD et exploite plusieurs studios de capital-risque Web3 soutenus par le gouvernement dans le monde entier. Pour plus d’informations sur The Hashgraph Group, rendez-vous sur www.hashgraph-group.com.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF) est une société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralised Finance). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir aux investisseurs un accès généralisé à l’univers de la finance de demain. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et forts d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec un écosystème financier en constante mutation. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et Twitter, et pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour, Inc. et Valour Digital Securities Limited (ensemble, « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (« ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques d’une manière simple et sécurisée via leur compte bancaire traditionnel. Les ETP d’actifs numériques entièrement couverts de Valour présentent des frais de gestion faibles, voire nuls, et sont cotés sur diverses bourses, banques et plateformes de courtage européennes. Valour exerce ses activités dans le cadre du secteur de la gestion des actifs de DeFi Technologies Inc.

Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir des mises à jour, veuillez consulter le site valour.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’ETP Valour Hedera (HBAR), le HBAR Hedera, le développement des ETP, la demande future d’ETP, l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des principes de la finance décentralisée, la poursuite d’opportunités commerciales par DeFi ou ses filiales et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent entre autres, l’acceptation des produits négociés en bourse de Valour par les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; les règles et réglementations applicables à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Olivier Roussy Newton

Président-directeur général

ir@defi.tech

(323) 537-7681