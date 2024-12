Malay Indonesian Thai Vietnamese Arabic French

Trident dan Republik Demokratik Kongo, yang diwakili Kantor Presiden melalui Badan Intelijen Nasional Menandatangani Perjanjian Kolaborasi (PROTOCOLE D’ACCORD DE COLLABORATION) untuk Mengembangkan dan Mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional