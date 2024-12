A EMGA obtém US$ 90 milhões do EIB para o BTG Pactual no Brasil

LONDRES, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) anunciou hoje que obteve US$ 90 milhões em financiamento de dívida para seu cliente de longa data no Brasil, o BTG Pactual.

O empréstimo sênior sem garantia de US$ 90 milhões foi fornecido pelo EIB, e a transação segue uma transação muito recente, também assessorada pela EMGA, no valor de US$ 210 milhões.

Sajeev Chakkalakal, Diretor Executivo e Chefe do Banco de Investimentos da EMGA, disse: "Esta foi uma transação fantástica que complementa a linha de financiamento sustentável de US$ 210 milhões que levantamos para o BTG junto ao EIB. Neste caso, esse financiamento tem como objetivo financiar os portfólios de empréstimos para PMEs do BTG e tem um impacto de desenvolvimento especialmente significativo, pois o financiamento apoiará o desenvolvimento de pequenas empresas em regiões desfavorecidas do Brasil, com um foco adicional em empreendedores do sexo feminino. O EIB continua sendo um relacionamento fundamental de investidor para a EMGA, e estamos orgulhosos por ajudá-los a aumentar sua presença no Brasil como parte de sua estratégia global mais ampla do EIB."

Jeremy Dobson, Diretor Executivo e Chefe de Operações da EMGA, acrescentou: "Foi um prazer trabalhar com o BTG novamente nesse financiamento adicional do EIB. Esperamos dar continuar à nossa sólida trajetória na organização de financiamentos no Brasil e no restante da América Latina."

BTG Pactual: o BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, o 6º maior banco do Brasil em termos de patrimônio líquido e um agente importante na concessão de empréstimos e garantias a um amplo conjunto de clientes, de PMEs a grandes corporações. O BTG é pioneiro na promoção do financiamento climático no Brasil e desempenha um papel fundamental na canalização de recursos para projetos com impacto positivo na comunidade.

EIB: EIB é o European Investment Bank (EIB), o banco de investimentos da União Europeia e a maior instituição financeira multilateral do mundo. O EIB financia e investe tanto por meio de soluções de ações quanto de dívida, com foco nas áreas de clima, meio ambiente, PMEs, desenvolvimento, coesão e infraestrutura.

A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), com escritórios em Londres e Nova York, auxilia instituições financeiras e empresas que buscam novos capitais de dívida ou ações. A equipe multinacional da EMGA acumula décadas de experiência na conclusão de transações que somam mais de US$ 9 bilhões em dívida e private equity para seus clientes em mercados emergentes e economias de fronteira em todo o mundo, incluindo o Brasil, que continua sendo um mercado estratégico. Com um histórico comprovado em formação de capital e assessoria estratégica ao longo de diversos ciclos econômicos, a EMGA continua a oferecer alcance geográfico e uma oferta diversificada de serviços, consolidando sua posição no mercado como um banco de investimentos especializado em mercados emergentes.

