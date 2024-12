Qianhai s’ouvre à un avenir plus radieux à l’occasion du premier anniversaire du plan Qianhai

SHENZHEN, Chine, 20 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le plan de développement global de la zone de coopération pour l’industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong (ci-après dénommé le « plan Qianhai ») a célébré son premier anniversaire depuis sa publication initiale. Au cours de l’année écoulée, Qianhai a intensifié ses efforts visant à bâtir une plateforme pilote dédiée à la réforme globale et à l’innovation, un portail de haut niveau pour l’ouverture internationale, une zone de premier plan pour favoriser une intégration approfondie entre Shenzhen et Hong Kong, et une plaque tournante pour le développement de haute qualité des industries de services modernes, le tout porté par une dynamique de croissance plus soutenue.

L’approfondissement des réformes et l’élargissement de l’ouverture constituent à la fois les atouts uniques et les missions prioritaires de Qianhai. Les statistiques publiées par l’Autorité de la zone de coopération pour l’industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong révèlent que, pendant trois années consécutives, Qianhai a été classée n°1 de l’indice d’innovation institutionnelle des zones pilotes de libre-échange chinoises. Depuis le début de cette année, Qianhai a lancé 47 nouvelles innovations institutionnelles, portant ainsi le total à 882.

En parlant d’innovation institutionnelle, le directeur chinois de Harrow Shenzhen, Kevin Qian, a partagé ses réflexions. « Depuis la création de la branche locale de la Harrow International School à Qianhai, nous avons bénéficié de nombreuses politiques de soutien, telles que l’approbation de l’utilisation des terres, l’accès aux installations matérielles, et l’autorisation d’augmenter le nombre des inscriptions. Ces politiques nous permettent de mieux répondre aux demandes des familles d’élèves de premier plan en matière d’enseignement. Grâce à ces politiques préférentielles et à ces services très pratiques, l’école est en mesure d’attirer un plus grand nombre de cadres et d’enseignants étrangers de haut niveau », a-t-il déclaré.

En devenant l’une des régions de Chine les plus ouvertes et à la croissance la plus rapide, Qianhai marque le début d’une nouvelle ère. Au cours des 10 premiers mois de 2024, la valeur des importations et des exportations de la zone Qianhai-Shekou de la zone pilote de libre-échange chinoise (Guangdong) a atteint 448,1 milliards de yuans, soit une augmentation de 58,3 % par rapport à l’année précédente, ce qui constitue un niveau record.

Le plan Qianhai a doté Qianhai d’un nouveau rôle stratégique en tant que « zone de premier plan pour favoriser l’intégration approfondie entre Shenzhen et Hong Kong ». Vu d’en haut, le bâtiment du Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub (E-hub) ressemble au caractère chinois traditionnel qui désigne le « rêve ». Il symbolise ainsi les rêves que poursuivent les jeunes de villes telles que Shenzhen et Hong Kong. Début décembre 2024, l’E-hub avait incubé un total de 1 374 équipes de startups, dont 955 provenaient de la RAS de Hong Kong, de la RAS de Macao, et de pays étrangers. Aujourd’hui, plus de 9 000 entreprises financées par Hong Kong y sont enregistrées.

Dans une interview, un dirigeant d’East Asia Qianhai Securities Co., Ltd. a déclaré : « En tant que fer de lance de la réforme de Shenzhen, Qianhai est devenue une terre d’opportunités pour le renforcement de la coopération financière entre Shenzhen et Hong Kong et pour la consolidation du statut de Hong Kong en tant que centre financier international ».

Sun Jinjun, représentant principal du bureau de représentation de Holman Fenwick Willan LLP à Shenzhen, a été impressionné par les services professionnels dont il a bénéficié lors de la création de son bureau. « Je reçois régulièrement des collègues d’autres pays ainsi que des clients chinois et étrangers qui assistent à des réunions organisées dans notre bureau de Qianhai, et ils font souvent les éloges de l’environnement de bureau dont nous disposons ici », a-t-il déclaré. Il a également salué les transports dont l’organisation s’avère de plus en plus pratique. « Un grand nombre de mes collègues font le déplacement entre Hong Kong et Qianhai au cours d’une même journée, et les conditions de trajet sont très pratiques », a-t-il ajouté.

Qianhai est un pôle de développement de haute qualité pour les industries de services modernes, ce qui lui confère un positionnement stratégique exceptionnel et en fait un moteur de compétitivité unique. Au cours de l’année écoulée, Qianhai s’est distinguée par des réalisations remarquables et son avenir semble particulièrement prometteur.

Source : The Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone