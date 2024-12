Communiqué de presse - SPIE annonce l’acquisition d’AnyLinQ B.V. aux Pays Bas

Cergy, le 20 décembre 2024 – SPIE, le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition de 100 % de AnyLinQ B.V aux Pays-Bas.

Fondée en 2006, l’entreprise est un expert multidisciplinaire dans le domaine des solutions d'infrastructure TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) pour le marché des PME et les besoins d’organisation en entreprise. Elle conçoit, met en œuvre et gère des solutions complexes pour les environnements et infrastructures IT/OT1, incluant la gestion des données, les services cloud, la cybersécurité et l’analyse de données.

L'expertise d’AnyLinQ B.V. permet d’aider ses clients à gérer en toute sécurité leurs technologies numériques et opérationnelles en fournissant des solutions de surveillance en temps réel, d'analyse prédictive et de conformité reliant les technologies de l'information (IT) et les technologies opérationnelles (OT), afin d'améliorer la résilience, l'efficacité et la continuité des processus critiques.

AnyLinQ B.V. a généré environ 21 millions d'euros de chiffre d’affaires au cours de l'exercice 2023 et emploie 70 personnes.

Cette acquisition permettra à SPIE d'élargir davantage sa base de clients, de renforcer son positionnement sur le marché et de se différencier davantage, tout en améliorant son empreinte nationale. La combinaison de AnyLinQ avec SPIE permettra de réunir des technologies de pointe et des solutions innovantes, créant ainsi des synergies avec l'infrastructure et les services de maintenance existants du Groupe.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 50 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et de la transformation numérique aux côtés de nos clients.

SPIE a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 8,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 584 millions d’euros.

