Quadient renforce sa position financière avec

un prêt bancaire de 50 MUSD auprès de Bank of America

Paris, le 20 décembre 2024,

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce la signature d’un prêt bancaire de 50 millions de dollars américains auprès de Bank of America. Cette nouvelle facilité de crédit, d’une durée de 3 ans et à taux variable, renforce la position financière de Quadient en prévision des échéances de dettes attendues en 2025.

Depuis le début de l’année et en incluant cette transaction, Quadient a levé avec succès l’équivalent de 230 millions d’euros via plusieurs instruments financiers, dont un Schuldschein et différents prêts à termes, chacun contribuant au remboursement de lignes de crédit existantes arrivant à maturité en 2025, notamment une émission obligataire d’un encours de 260 millions d’euros, avec un coupon de 2,25 %, et une tranche de Schuldschein de 29 millions d’euros.

Ce nouveau prêt bancaire est soumis au respect des covenants financiers du Groupe actuellement en place, avec, en particulier, un ratio de levier financier hors opérations de leasing(1) inférieur à 3,0x et des capitaux propres du Groupe supérieurs à 600 millions d’euros. Au 31 juillet 2024, le ratio de levier financier hors leasing de Quadient s’élevait à 1,6x et les capitaux propres du Groupe à 1 064 millions d’euros.

Laurent du Passage, Directeur Financier Groupe de Quadient, commente : « Nous sommes particulièrement heureux d'avoir signé cette facilité de crédit avec Bank of America, un partenaire de long terme du Groupe. En contribuant au respect des échéances de refinancement de la dette et à l’optimisation de nos conditions de financement, ce nouveau prêt constitue une nouvelle étape dans le renforcement du profil financier de Quadient. »

A propos de Quadient®

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux électroniques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences clients significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site : https://invest.quadient.com/

([1]) Levier financier: Dette nette hors leasing / EBITDA hors leasing







