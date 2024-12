La CCC et Rolls-Royce Canada remportent un contrat de 110 millions de dollars avec la marine américaine

OTTAWA, 20 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat du Département de la défense des États-Unis (DoD) pour un système de treuil perfectionné mis au point par l'entreprise de manutention navale de Rolls-Royce Canada pour déployer, remorquer et récupérer l'équipement de sonar.

Dans le cadre du contrat de la CCC, d'une valeur maximale de 110 millions de dollars, Rolls-Royce Canada fournira le système « OK-410 Handling and Stowage Group » au Naval Undersea Warfare Centre (NUWC) de la marine américaine, ainsi que des pièces de rechange et des services d'ingénierie. Le NUWC exploite plusieurs installations à travers les États-Unis et joue un rôle essentiel en assurant l'avance technologique de la marine américaine dans les opérations sous-marines.

Le système de treuil de Rolls-Royce Canada est conçu pour lancer, remorquer et récupérer le réseau remorqué multifonctionnel (RRM) pour le système de combat ASW AN/SQQ-89A(V)15. Le système de treuil peut supporter de lourdes charges de remorquage et intègre des systèmes de commande avancés qui permettent une manœuvre et un positionnement précis du RRM dans l'eau, ce qui est essentiel pour l'efficacité des opérations sonar.

Situé à Peterborough, en Ontario, Rolls-Royce Canada développe des systèmes de manutention navale avancés pour les marines alliées du monde entier, y compris le système de manutention de la baie de mission pour le navire de combat mondial de type 26 de la Royal Navy. Les experts en systèmes de manutention de Rolls-Royce fournissent des solutions à l'industrie navale depuis plus de 35 ans avec une variété de produits qui sont à la fine pointe de la technologie, et offrent la capacité de concevoir, construire, livrer et soutenir des systèmes navals adaptés pour répondre aux exigences spécifiques des clients.

La CCC est l'autorité contractante désignée pour les achats du DoD américain au Canada supérieurs à 250 000 USD. Grâce à son service gratuit de Maître d'œuvre des É.-U., la CCC s'associe à des entreprises canadiennes pour fournir au DoD américain des solutions fabriquées au Canada et faciliter les commandes d'achat du DoD américain auprès du Canada.

« La CCC est fière de travailler avec Rolls-Royce Canada, un chef de file mondial de la technologie marine de pointe, pour soutenir le rôle crucial de la marine américaine dans la sécurité maritime mondiale. » - Diane Montambault, vice-présidente de la gestion des contrats et des opérations, CCC.

« Les systèmes de manutention navale de Rolls-Royce sont conçus pour résister aux rigueurs de l'environnement marin et offrir des performances exceptionnelles, ce qui permet à la marine d'exécuter ses missions avec efficacité et en toute sécurité. » - Peter Dyck, vice-président des ventes, Rolls Royce Canada

