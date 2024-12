Ipsos reçoit l’accord des autorités de la concurrence pour l’acquisition d’infas, afin de créer un acteur majeur des études de marché, d'opinion et sociales en Allemagne

Paris, Hambourg, 20 décembre 2024 - Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, a reçu aujourd'hui l'accord des autorités de la concurrence allemandes pour l'acquisition d'infas, suite au processus d'offre publique d'achat amicale lancé en août 2024. L'opération devrait être finalisée début janvier 2025.

Une fois la transaction achevée, Ipsos opérera désormais en Allemagne sous le nom d'Ipsos infas. Grâce à leurs compétences et secteurs d'activité respectifs, les équipes combinées - représentant environ 800 employés et six sites en Allemagne – offriront une gamme encore plus large de services de recherche innovants.

Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, a déclaré : « Avec cette acquisition stratégique, nous continuons à renforcer notre rôle central dans la recherche pour le secteur public et les gouvernements, après quatre acquisitions dans ce domaine depuis 2023. Ipsos infas permettra à nos clients allemands de bénéficier d'une couverture mondiale et d'une expertise locale dans les secteurs public et privé. »

Dr Christoph Preuß, Directeur Général d'Ipsos en Allemagne, a ajouté : « Cette transaction reflète l'engagement d'Ipsos à aider ses clients à comprendre les évolutions de la société allemande. Nous sommes impatients d'accueillir les équipes talentueuses d'infas, et notre ambition est de devenir ensemble l'un des principaux acteurs des études de marché, d'opinion et sociales dans le pays. »

Menno Smid, Directeur Général d'infas-Holding AG, a déclaré : « En rejoignant Ipsos, nous allons trouver un environnement dans lequel l'expertise particulière d'infas pour les études complexes dans la recherche sociale, et les critères de qualité élevés associés, sont compris et appréciés - au bénéfice de nos clients, employés et panélistes. Faire partie d'Ipsos et bénéficier de nouvelles synergies permettra également de développer notre expertise méthodologique et d'exploiter ces atouts au niveau international. »

Après finalisation de l’offre d’achat en janvier 2025, Ipsos détiendra 96,6 % des actions d'infas Holding Aktiengesellschaft. Ipsos remplira ensuite les conditions requises pour une procédure de retrait obligatoire de la cote en vertu du droit des sociétés, prévue afin d'intégrer le groupe infas dans le groupe Ipsos.

