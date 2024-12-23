歐洲蔬果的滋味和魔力帶來原汁原味的聖誕節

北京, Dec. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為今年的聖誕節增添新意：歐洲蔬果的純正風味。 多虧歐盟和 CSO Italy 資助的「The European Art of Taste: Italian Fruit & Veg Masterpieces」，傑出的義大利新鮮和加工蔬果將會登陸中國、日本、台灣和泰國，並帶來魔幻故事。 這件禮物兼具地中海地區的傳統、品質和獨特風味。 地中海地區富含文化和滋味，而每件產品都訴說這片土地的故事，為餐桌增添歐洲直送的新鮮和純正風味。

到了聖誕節，燈光明亮的街道洋溢喜慶氛圍，四位獨特的「蔬果精靈」會讓你的冬天更溫暖也更歡樂。 每位精靈都代表一種獨特歐洲產品，並帶來獨特好禮，用健康和幸福點亮聖誕節。

奇異果精靈是冬季能量大使，身穿綠色披風，象徵生命力和力量。 歐洲奇異果富含維生素 C 和纖維質，是對抗冬季疲憊的最佳戰友。 早上來一杯奇異果果昔，或是下午茶來一盤輕食沙拉，都能加強你的日間能量。

橘子精靈是溫暖信使，會用明亮的笑容點亮冬天。 富含維生素 C 的甜蜜歐洲橘子會像冬季的陽光一樣讓內心暖洋洋的。 可以為家人泡一杯橘子水，或是製作橘子風味聖誕蛋糕，讓家中洋溢佳節芬芳。

蘋果精靈是幸福守護者，會帶來和平與寧靜。 蘋果在中國文化中是和平的象徵，而歐洲蘋果正是完美的聖誕禮物。 烤蘋果蛋糕可以為餐桌增添歡樂，營造難忘時刻。

番茄精靈是假日精靈，身穿紅色衣裳，洋溢聖誕能量和生命力。 番茄富含茄紅素和各種維生素，乃是湯品和新鮮沙拉的焦點，準備好要用明亮的顏色炒熱慶祝活動。

今年聖誕節，享受符合最嚴格食安和產品照顧標準的歐洲蔬果的魔力。 傳統和創新在義大利這片土地上完美交織成義大利農產品，而 The European Art of Taste 旨在宣揚美味的義大利農產品。 聖誕節的時候，帶一籃歐洲奇異果、橘子、蘋果和番茄，把健康和幸福帶給摯愛的家人。

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關於「The European Art of Taste」與 CSO Italy 的最新消息

「The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces」專案旨在推廣和宣傳高品質的歐洲蔬果，並由 CSO Italy 和歐盟資助。 參與該專案的另有下列義大利公司：RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立於 1998 年，是義大利唯一將許多領先的蔬果生產和銷售公司聯合起來的組織。 其成員涵蓋蔬果供應鏈的各個領域，包括包裝、物流、加工、機械和分銷。 CSO Italy 的使命是為會員提供實用服務，以提升義大利蔬果產業的效率和競爭力。 這是一個服務於整個義大利蔬果供應鏈的技術平台，藉由成員間的協作來提升自身競爭力。 CSO ITALY 目前擁有 73 個會員，包括 51 家生產商會員、14 家供應鏈會員、3 家補助會員和 5 個支援機構。

由歐盟提供資助。 然而，本文所表達的觀點僅代表作者本人，未必反映歐盟或歐洲研究執行署（REA）的觀點。 歐盟及授獎機構不對其負責。

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