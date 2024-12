Communiqué de presse : Sanofi lance un programme de phase III pour son vaccin VPC21 et élargit sa collaboration avec SK Bioscience afin de développer une nouvelle génération de vaccins pneumococciques conjugués

Sanofi lance un programme de phase III pour son vaccin VPC21 et élargit sa collaboration avec SK Bioscience afin de développer une nouvelle génération de vaccins pneumococciques conjugués

Les infections à pneumocoques demeurent un enjeu majeur de santé publique malgré les vaccins actuellement disponibles.

Ce vaccin pneumococcique conjugué 21-valent (VPC21) est le premier candidat-vaccin conjugué dirigé contre plus de 20 sérotypes pneumococciques auquel est consacré un programme de phase III chez le nourrisson et le jeune enfant.

Paris, le 23 décembre 2024. Sanofi et SK Bioscience entament un nouveau chapitre de leur collaboration dans le domaine des vaccins pneumococciques et l’élargissent au développement, à l’homologation et à la commercialisation d’une nouvelle génération de VPC pour les enfants et les adultes, réaffirmant ainsi leur volonté de lutter contre les infections à pneumocoques.

Même s’il existe des programmes de vaccination depuis maintenant plusieurs dizaines d’années, la charge que les infections invasives pneumococciques (IIP) font peser sur la santé publique reste importante, en particulier celles causées par les sérotypes Streptococcus pneumoniae, que ne ciblent pas les vaccins conjugués actuellement disponibles. Les VPC de nouvelle génération ont le potentiel de couvrir un plus grand nombre de sérotypes de pneumocoques.

L’élargissement de l’accord prend appui sur la collaboration que les deux entreprises ont nouée dans le but de développer et de commercialiser un vaccin PCV21 pédiatrique, dont le programme clinique de phase III a débuté la semaine dernière. Il s’agit du premier candidat-vaccin conjugué dirigé contre plus de 20 sérotypes pneumococciques auquel est consacré un programme de phase III chez le nourrisson et le jeune enfant.

Thomas Triomphe

Vice-Président Exécutif, Vaccins, Sanofi

« Compte tenu de la charge que les IIP font peser sur la santé publique et des besoins non pourvus importants en la matière, nous sommes ravis d’élargir le périmètre de cette collaboration et de poursuivre nos travaux novateurs sur les VPC. Celle-ci prend appui sur les capacités de SK Bioscience et sur l’expertise de Sanofi dans le domaine du développement et de la commercialisation de vaccins innovants pour tous, partout dans le monde, dans le but de contribuer à réduire l’impact mondial des infections à pneumocoques. »

Jaeyong Ahn

Directeur Général et Président de SK Bioscience

« Nous nous félicitons de l’élargissement de notre collaboration avec Sanofi, qui figure au cœur de notre stratégie de développement de nouvelles solutions pour combattre les infections à pneumocoques. Les travaux d’agrandissement en cours de notre unité de production de vaccins, cofinancés par Sanofi, permettront le lancement du VPC21 et d’une future génération de vaccins. »

Le programme de phase III consacré au VPC21 fait suite aux résultats positifs de phase II communiqués l’an dernier. Plus de 7 700 nourrissons, jeunes enfants, enfants et adolescents seront recrutés dans différents pays, dont les États-Unis et l’Australie, ainsi qu’en Europe, en Asie et en Amérique latine.

Aux termes de cet accord élargi, les deux entreprises cofinanceront les dépenses de recherche et développement. Sanofi versera un premier paiement de 50 millions d’euros à SK Bioscience, suivi de paiements d’étape en fonction de la réalisation des objectifs de développement et de commercialisation. Une fois le vaccin homologué, Sanofi prendra en charge sa commercialisation partout dans le monde, à l’exception de la Corée du Sud où SK Bioscience détiendra l’exclusivité des ventes. SK Bioscience recevra par ailleurs des redevances sur les ventes du produit réalisées hors de Corée du Sud.

