OBI Pharma geht Zusammenarbeit mit GlyTech ein, um die Verbreitung von GlycOBI®-unterstützenden Technologien in Japan zu erweitern und die Glykanproduktion voranzutreiben

TAIPEI, Taiwan, Dec. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, Inc. (OBI), ein globales, im klinischen Stadium tätiges Onkologieunternehmen, das auf die Entwicklung neuartiger Krebstherapien wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) und aktive Immuntherapien (4174. TWO) spezialisiert ist, und GlyTech, Inc. (GlyTech), ein japanischer Hersteller, der sich auf die Produktion von Glykanen und chemische Glykosylierungstechnologien konzentriert, haben eine Vermarktungsvereinbarung und eine Materialtransfervereinbarung geschlossen.

Im Rahmen der Vermarktungsvereinbarung gewährt OBI GlyTech die Rechte, OBIs GlycOBI® AWK-Technologien, die auf EndoSymeOBI® basieren, an potenzielle Pharma- und Biotech-Partner in Japan zu vermarkten und zu fördern. GlyTech wird auch ein wichtiger Lieferant von Glykanen in Japan. Im Rahmen der Materialtransfervereinbarung wird OBI einige seiner hochmodernen Materialien an GlyTech übertragen, um die Forschung zur effizienten Herstellung von Glykanen für AWKs voranzutreiben.

Heidi Wang, Ph.D., Chief Executive Officer von OBI Pharma, erklärte: „GlyTech ist einer unserer vertrauenswürdigen Lieferanten für qualitativ hochwertige Glykane. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit GlyTech, um die Reichweite von OBIs neuartigen GlycOBI® ADC-Technologien mit potenziellen Pharma- und Biotech-Partnern in Japan zu erweitern. Wir freuen uns auch auf die gemeinsame Forschung mit GlyTech, die Teil unseres Plans ist, eine qualitativ hochwertige, skalierbare Glykanherstellung und -versorgung für AWKs sicherzustellen.“

Hiroaki Asai, Präsident und CEO von GlyTech, fügte hinzu: „Die innovativen GlycOBI® AWK-Technologien von OBI Pharma sind ein Beweis für die Beherrschung der enzymbasierten synthetischen organischen Präzisionschemie. GlyTech, Inc. freut sich, als Lieferant von hochreinen menschlichen Glykanen, einem Schlüsselmaterial für diese Technologie, den Beitrag der GlycOBI® AWK-Technologien für die Welt zu unterstützen. Wir freuen uns sehr auf die weiteren Fortschritte von OBI Pharma bei der Entwicklung neuer Medikamente.“

Über OBI Pharma, Inc.

OBI Pharma, Inc. ist ein im Jahr 2002 gegründetes, im klinischen Stadium tätiges Onkologieunternehmen mit Hauptsitz in Taiwan. Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung neuartiger Krebstherapeutika für Patienten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf.

Mithilfe der firmeneigenen AWK-Technologien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf GlycOBI®, angetrieben durch EndoSymeOBI®, entwickelte OBI seine neuartige AWK-Pipeline, einschließlich OBI-992, OBI-902 und OBI-904, die auf TROP2 bzw. Nectin-4 abzielen. Außerdem umfasst das neuartige First-in-Class-Immunonkologie-Portfolio des Unternehmens, das auf Globo H abzielt, zwei aktive Globo H-Immuntherapie-Impfstoffe: Adagloxad Simolenin (ehemals OBI-822) und OBI-833. Zur Pipeline von OBI gehört auch das erste auf AKR1C3 ausgerichtete niedermolekulare Prodrug OBI-3424, das in Gegenwart des Enzyms Aldoketo-Reduktase 1C3 (AKR1C3) selektiv ein starkes DNA-alkylierendes Antitumormittel freisetzt, das in Tumoren stark exprimiert wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.obipharma.com.

GlycOBI® und EndoSymeOBI® sind eingetragene Marken von OBI Pharma, Inc.

Über GlyTech, Inc.

GlyTech, Inc. hat seinen Hauptsitz in Kyoto, Japan, und wurde 2012 als weltweit einziges Bio-Venture-Unternehmen gegründet, das in der Lage ist, Glykane vom menschlichen Typ kommerziell zu produzieren. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zu einem gesünderen Leben der Menschen zu leisten, indem es die Entwicklung fortschrittlicher Produkte und Technologien unterstützt, die sich Glykane, Proteine, Nukleotide und andere natürlich vorkommende biochemische Stoffe zunutze machen.

Zu den Technologieplattformen von GlyTech gehören die glykanbasierte Verbesserung von Arzneimitteln verschiedener Modalitäten, die Technologie zur Verabreichung von Arzneimitteln an das Gehirn sowie Dienstleistungen zur Entdeckung von Peptidbindern. Die Pipeline von GlyTech umfasst mehrere Wirkstoffe, die Glykane nutzen, und das Unternehmen führt derzeit von Prüfärzten initiierte klinische Studien (P2a) für ein glykosyliertes Somatostatin mit Akromegalie als Zielindikation durch.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.glytech-inc.com/

UNTERNEHMENSKONTAKT:

Kevin Poulos

Chief Business Officer

OBI Pharma, Inc.

1.619.537.7698 Durchwahl 102

kpoulos@obipharmausa.com

http://www.obipharma.com/

https://www.linkedin.com/company/obi-pharma-inc

https://twitter.com/obipharma?lang=en