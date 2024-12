OBI Pharma entame une collaboration avec GlyTech pour étendre la portée des technologies habilitantes de GlycOBI® au Japon et faire progresser la production de glycanes

TAIPEI, Taïwan, 23 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, Inc. (OBI), une société internationale d’oncologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies contre le cancer telles que les conjugués anticorps-médicaments (ADC) et les immunothérapies actives (4174. TWO) et GlyTech, Inc. (GlyTech), un fabricant japonais spécialisé dans la production de glycanes et les technologies de glycosylation chimique, ont conclu un accord de commercialisation et un accord de transfert de matériel.

Selon les termes de l’accord de commercialisation, OBI accorde à GlyTech les droits de commercialisation et de promotion des technologies habilitantes ADC GlycOBI® d’OBI, alimentées par EndoSymeOBI®, auprès de partenaires pharmaceutiques et biotechnologiques potentiels au Japon. GlyTech sera également un fournisseur clé de glycanes au Japon. En vertu des termes de l’accord de transfert de matériel, OBI transférera certains de ses matériaux de pointe à GlyTech pour la recherche afin de faire progresser la production efficace de glycanes pour les ADC.

Heidi Wang, titulaire d’un doctorat, directeur général d’OBI Pharma, a déclaré : « GlyTech est l’un de nos fournisseurs de confiance pour les glycanes de haute qualité. Nous sommes ravis de collaborer avec GlyTech pour élargir la portée des nouvelles technologies habilitantes ADC GlycOBI® d’OBI auprès de partenaires pharmaceutiques et biotechnologiques potentiels au Japon. Nous nous réjouissons également de la recherche collaborative avec GlyTech, qui fait partie de notre plan visant à garantir une fabrication et un approvisionnement en glycanes de haute qualité et évolutifs pour les ADC ».

Hiroaki Asai, président-directeur général de GlyTech, a ajouté : « Les technologies ADC innovantes GlycOBI® d’OBI Pharma témoignent de leur maîtrise de la chimie organique synthétique de précision à base d’enzymes. GlyTech, Inc. est heureuse de soutenir la contribution des technologies ADC GlycOBI® au monde en tant que fournisseur de glycanes humains hautement purs, un matériau clé pour cette technologie. Nous nous réjouissons des progrès continus d’OBI Pharma en matière de développement de nouveaux médicaments ».

À propos d’OBI Pharma, Inc.

OBI Pharma, Inc. est un laboratoire d’oncologie au stade clinique taïwanais fondé en 2002, dont la mission consiste à développer et concéder sous licence de nouveaux agents thérapeutiques contre le cancer pour répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits chez les patients.

À l’aide des technologies habilitantes ADC exclusives de la société, y compris mais sans toutefois se limiter à GlycOBI®, alimenté par EndoSymeOBI®, OBI a créé son nouveau pipeline d’ADC, y compris OBI-992, OBI-902 et OBI-904, ciblant la TROP2 et la nectine-4, respectivement. De plus, le nouveau portefeuille de produits d’immuno-oncologie de la société ciblant Globo H comprend deux vaccins d’immunothérapie active Globo H, adagloxad simolénine (anciennement OBI-822) et OBI-833. Le pipeline d’OBI comprend également le premier promédicament de sa catégorie à petites molécules ciblant l’AKR1C3, OBI-3424, qui libère de manière sélective un puissant agent antitumoral alkylant d’ADN en présence de l’enzyme aldo-céto réductase 1C3 (AKR1C3) dont l’expression est particulièrement élevée dans les tumeurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.obipharma.com.

GlycOBI® et EndoSymeOBI® sont des marques déposées d’OBI Pharma, Inc.

À propos de GlyTech, Inc.

GlyTech, Inc. a son siège social à Kyoto, au Japon, et a été fondée en 2012 en tant qu’unique société de sciences du vivant au monde capable de produire commercialement des glycanes de type humain. Elle a pour mission de contribuer aux efforts permettant aux individus de vivre plus sainement en contribuant au développement de produits et de technologies de pointe qui tirent parti des glycanes, des protéines, des nucléotides et d'autres produits biochimiques naturels.

Les plateformes technologiques de GlyTech incluent l’amélioration par les glycanes de médicaments de diverses modalités, la technologie d’administration de médicaments au cerveau et les services de découverte de liants peptidiques. Le pipeline exclusif de GlyTech recense plusieurs actifs qui utilisent les glycanes et la société mène des essais cliniques à l’initiative des chercheurs (P2a) portant sur une somatostatine glycosylée avec l’acromégalie comme indication cible.

Pour en savoir plus, consultez le site www.glytech-inc.com/

