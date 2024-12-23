浩鼎、日本顶尖糖化学衍生技术公司 GlyTech 签署二协议

台湾台北, Dec. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 台湾浩鼎(4174.TWO)23日发布，与日本专注于聚糖生产和糖化学衍生技术的GlyTech, Inc.，签署行销和材料移转两项协议；日后将借GlyTech之力，推广日本生技制药业采用浩鼎自主开发的GlycOBI® ADC (antibody-drug conjugate) 关键技术，以创造双赢，双方共享利益。

根据行销协议，浩鼎同意由GlyTech负责向日本生技制药业推广GlycOBI® ADC关键技术，开发潜在的合作伙伴，GlyTech 也将成为日本市场的聚糖主要供应厂。另一材料移转协议内容，则是由浩鼎提供自主开发的关键材料，用以提升聚糖产品(Glycan)制程的效率，同时确保浩鼎ADC生产所需的重要原料品质及稳定供应。

台湾浩鼎生技执行长王慧君博士指出， GlyTech本即为提供浩鼎高品质聚糖原料的供应商之一，双方已有相互信赖的长期合作基础；这次双方进一步合作，浩鼎可借由GlyTech深入日本生技界，争取更多合作伙伴，让日本业界受惠于浩鼎次世代GlycOBI® ADC 关键技术，以提升新药开发的品质与效率。王慧君并期待，未来双方进一步合作研究，以确保高品质的聚糖生产和供应计划，为浩鼎、GlyTech及潜在合作伙伴创造互利共赢的合作关系。

GlyTech 总裁兼执行长朝井洋明（ Hiroaki Asai）表示，浩鼎创新的GlycOBI® ADC技术，充分证明浩鼎已精准掌握了有机化学酵素糖合成的技术；GlyTech作为此技术所需的关键材料—高纯度人类聚糖的供应商，倍感荣幸，将支持 GlycOBI® ADC 技术对全球的贡献，更期待浩鼎在新药开发上不断进展。

【关于台湾浩鼎】

台湾浩鼎成立于2002年，是一已推进至临床阶段的全球性癌症新药公司，企业总部及研发中心设于台湾；成立宗旨在为医疗需求尚未被满足的患者，提供新的治疗选择。

浩鼎以其专有的ADC新药开发关键技术，研发出分别以TROP2、Nectin-4为标靶的OBI-992、OBI-902 和 OBI-904等一系列新颖ADC新药产品线。此外，浩鼎针对Globo H开发的首创型癌症新药，包括Globo H主动免疫抗癌药Adagloxad Simolenin（又称OBI-822）及OBI-833。浩鼎产品线尚包括以醛酮还原酶（AKR1C3）为标靶的首创型前驱型药物OBI-3424，它对于过度表现醛酮还原酶（AKR1C3）的肿瘤，可选择性释放强效DNA烷化剂，达到抗癌目的。 更多资讯，请参阅浩鼎官网：www.obipharma.com

【关于GlyTech】

GlyTech, Inc.，2012年成立，总部设于日本京都，是全球少数能将天然多糖进行商业化生产的生技公司，其宗旨在提供糖类、蛋白质、核苷酸和其他天然生化物质的开发产品与技术，以协助人们追求更健康的生活。

GlyTech拥有的技术平台，包括各种形式糖化学衍生药物的强化技术、脑部药物传输技术，以及肽结合剂开发服务。

GlyTech之产品线，则包含多项利用聚糖开发的药物，其中一项由研究者发起、治疗肢端肥大症的药物已进入二期临床试验。GlyTech擁有的技術平台，包括各種形式醣化學衍生藥物的強化技術、腦部藥物傳輸技術，以及胜肽結合劑開發服務。GlyTech之產品線，則包含多項利用聚醣開發的藥物，其中一項由研究者發起、治療肢端肥大症的藥物已進入二期臨床試驗。

更多资讯，请参阅GlyTech官網：www.glytech-inc.com/

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