浩鼎、日本頂尖醣化學衍生技術公司 GlyTech簽署二協議

台灣台北, Dec. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 台灣浩鼎(4174.TWO)23日發布，與日本專注於聚醣生產和醣化學衍生技術的GlyTech, Inc.，簽署行銷和材料移轉兩項協議；日後將藉GlyTech之力，推廣日本生技製藥業採用浩鼎自主開發的GlycOBI® ADC (antibody-drug conjugate) 關鍵技術，以創造雙贏，雙方共享利益。

根據行銷協議，浩鼎同意由GlyTech負責向日本生技製藥業推廣GlycOBI® ADC關鍵技術，開發潛在的合作夥伴，GlyTech 也將成為日本市場的聚醣主要供應廠。另一材料移轉協議內容，則是由浩鼎提供自主開發的關鍵材料，用以提升聚醣產品(Glycan)製程的效率，同時確保浩鼎ADC生產所需的重要原料品質及穩定供應。

台灣浩鼎生技執行長王慧君博士指出， GlyTech本即為提供浩鼎高品質聚醣原料的供應商之一，雙方已有相互信賴的長期合作基礎；這次雙方進 一步合作，浩鼎可藉由GlyTech深入日本生技界，爭取更多合作夥伴，讓日本業界受惠於浩鼎次世代GlycOBI® ADC 關鍵技術，以提升新藥開發的品質與效率。王慧君並期待，未來雙方進一步合作研究，以確保高品質的聚醣生產和供應計劃，為浩鼎、GlyTech及潛在合作夥伴創造互利共贏的合作關係。

GlyTech 總裁兼執行長朝井洋明（ Hiroaki Asai）表示，浩鼎創新的GlycOBI® ADC技術，充分證明浩鼎已精準掌握了有機化學酵素醣合成的技術；GlyTech作為此技術所需 的關鍵材料—高純度人類聚醣的供應商，倍感榮幸，將支持 GlycOBI® ADC 技術對全球的貢獻，更期待浩鼎在新藥開發上不斷進展。」

【關於台灣浩鼎】

台灣浩鼎成立於2002年，是一已推進至臨床階段的全球性癌症新藥公司，企業總部及研發中心設於台灣；成立宗旨在為醫療需求尚未被滿足的患者，提供新的治療選擇。

浩鼎以其專有的ADC新藥開發關鍵技術，研發出分別以TROP2、Nectin-4為標靶的OBI-992、OBI-902 和 OBI-904等一系列新穎ADC新藥產品線。此外，浩鼎針對Globo H開發的首創型癌症新藥，包括Globo H主動免疫抗癌藥Adagloxad Simolenin（又稱OBI-822）及OBI-833。浩鼎產品線尚包括以醛酮還原酶（AKR1C3）為標靶的首創型前驅型藥物OBI-3424，它對於過度表現醛酮還原酶（AKR1C3）的腫瘤，可選擇性釋放強效DNA烷化劑，達到抗癌目的。

更多資訊，請參閱浩鼎官網： www.obipharma.com

【關於GlyTech】



GlyTech,Inc.，2012年成立，總部設於日本京都，是全球少數能將天然多醣進行商業化生產的生技公司，其宗旨在提供醣類、蛋白質、核苷酸和其他天然生化物質的開發產品與技術，以協肋人們追求更健康的生活。



GlyTech擁有的技術平台，包括各種形式醣化學衍生藥物的強化技術、腦部藥物傳輸技術，以及胜肽結合劑開發服務。

GlyTech之產品線，則包含多項利用聚醣開發的藥物，其中一項由研究者發起、治療肢端肥大症的藥物已進入二期臨床試驗。

更多資訊，請參閱GlyTech官網：www.glytech-inc.com/

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