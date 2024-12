„EPSO-G“ skelbia 2023 m. audituotą darnumo rodiklių pažangos ataskaitą ir patikslino pirmojo rodiklio bazinę reikšmę pagal obligacijų sąlygas  

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva) (toliau – Grupė) skelbia 2023 m. darnumo rodiklių pažangos ataskaitą (toliau – Pažangos ataskaita) su parengta nepriklausomo riboto užtikrinimo ataskaita. Pažangos ataskaitos ribotą užtikrinimą atliko įmonė „PricewaterhouseCoopers“.

2024 metais „EPSO-G“, siekdama tiksliau įvertinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) emisijas, peržiūrėjo Grupės ŠESD emisijų skaičiavimo metodiką. Atitinkamai, vadovaujantis tarptautiniu ŠESD protokolo „Įmonių apskaitos ir ataskaitų teikimo standartu“ ir gerąja emisijų apskaitos praktika buvo perskaičiuotos 2019 bazinių metų pirmojo rodiklio (angl. KPI1) ŠESD 1 ir 2 apimties emisijų reikšmės.

Su darnumu susietų 75 mln. eurų obligacijų emisiją ISIN LT0000406530 (toliau – Obligacijos), „EPSO-G“ išleido 2022 m. birželio 7 dieną. Pagal tuomet numatytas sąlygas „EPSO-G“ įsipareigojo pasiekti tikslą (angl. SPT1) sumažinti ŠESD 1 ir 2 apimties emisijas (tCO 2 e) 30 % iki 2026 m., lyginant su 2019 baziniais metais.

Pirmasis rodiklis (KPI1) Rodiklio bazinė reikšmė (tCO 2 e)

už 2019 m. gruodžio 31 d. Rodiklio reikšmė (tCO 2 e), esant tikslui sumažinti 30 % iki 2026 m. gruodžio 31 d. (SPT1) Pirminė reikšmė (tCO 2 e) Perskaičiuota reikšmė (tCO 2 e) ŠESD 1 ir 2 apimties emisijos (tCO 2 e) (rinkos metodu) 292 336 205 397 106 959 (30 % mažesnė, lyginant su perskaičiuota 205 397 tCO 2 e reikšme)

„EPSO-G“ vadovybė pabrėžia, kad nors perskaičiuota pirmojo rodiklio bazinių 2019 metų reikšmė yra 30 % mažesnė, Grupė ir toliau laikosi įsipareigojimo pasiekti mažinimo tikslą ir sumažinti ŠESD 1 ir 2 apimties emisjjas 30% iki 2026 metų, lyginant su 2019 baziniais metais, pagal perskaičiuotą reikšmę.

„EPSO-G“ taip pat kreipėsi į nepriklausomą antrosios šalies su darnumu susietos finansavimo programos (angl. Sustainability-linked finance framework) (toliau – Ilgalaikė finansavimo programa) vertintoją (angl. Second Party Opinion Provider, SPO) S&P Global (Shades of Green, įsigytas iš CICERO), kuris peržiūrėjo „EPSO-G“ atliktus su KPI1 / SPT1 rodikliais susijusius pokyčius ir patvirtino, kad Grupės ŠESD emisijų skaičiavimo metodikos pakeitimai neturi įtakos išleistai pirminei Ilgalaikės finansavimo programos SPO išvadai (žr. Pažangos ataskaita, I PRIEDAS).

„EPSO-G“ vadovybės vertinimu, ŠESD 1 ir 2 apimties emisijų bazinių 2019 metų reikšmės patikslinimas nedaro įtakos „EPSO-G“ vykdomai veiklai ar mokumui ir toks pakeitimas nėra nulemtas šių veiksnių. Atitinkamai, „EPSO-G“ vadovybės vertinimu ir nuomone, ŠESD 1 ir 2 apimties emisijų skaičiavimo metodikos patikslinimas nedaro įtakos Obligacijų savininkų (angl. Noteholders) teisių ir (ar) pareigų apimčiai: „EPSO-G“ ir toliau išlaiko Obligacijų sąlygose numatytus įsipareigojimus prieš Obligacijų savininkus, o Obligacijų savininkų teisės išlieka nepakitusios. Todėl atitinkamai, šie ŠESD 1 ir 2 apimties emisijų bazinių 2019 metų reikšmės pakeitimai buvo padaryti be Obligacijų savininkų sutikimo, kaip tai yra numatyta Obligacijų sąlygų Interest Rate Step Up, KPIs and SPTs punkto dalyje (ii) Changes to Key Performance Indicators and/or Sustainability Performance Targets.

Pažymime, kad audito įmonė „PricewaterhouseCoopers“ vertino ŠESD 1 ir 2 apimties emisijų ir perdavimo tinklu neperduotos elektros energijos kiekio (angl. energy not supplied, ENS) rodiklio apskaičiavimą ir atskleidimą. Audito įmonė nepriklausomoje riboto užtikrinimo ataskaitoje patvirtino, kad „EPSO-G“ grupė dviejų minėtų rodiklių už 2023 m. skaičiavimus atliko pagal numatytų darnumo rodiklių atskleidimui taikomus kriterijus. Taip pat, audito įmonė šioje nepriklausomoje riboto užtikrinimo ataskaitoje patvirtino, kad perskaičiuota ŠESD 1 ir 2 apimties 2019 bazinių metų reikšmė apskaičiuota ir atskleista pagal numatytus atskleidimui taikomus kriterijus.

Pažangos ataskaitoje pateikiama naujausia informacija apie Grupės pagrindinių su darnumu susietų veiklos rodiklių pažangą, įgyvendinant tiek 2022 m. „EPSO-G“ Ilgalaikę finansavimo programą, tiek „EPSO-G“ prisiimtus įsipareigojimus pagal 2022 m. birželio 7 d. „EPSO-G“ 75 mln. eurų su darnumu susijusių obligacijų prospektą (angl. UAB „EPSO-G“ EUR 75,000,000 3.117 per cent. Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes due 2027).

Ši Pažangos ataskaita turėtų būti skaitoma kartu su „EPSO-G“ 2023 m. konsoliduotu metiniu pranešimu, kuriame pateikiama su tvarumu ir kitais reikšmingais Grupės įvykiais susijusi informacija. Konsoliduotas metinis pranešimas yra pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito už 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Pridėta: Darnumo rodiklių pažangos ataskaita 2023

Tomas Bašarovas, „EPSO-G“ komunikacijos partneris

Tel. +370 610 63306, el. paštas tomas.basarovas@epsog.lt

