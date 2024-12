Global Home Care Services Market Projected to Reach USD 1,614.1 Billion by 2035, Growing at a CAGR of 10.5% | Future Market Insights, Inc.

NEWARK, Del, Dec. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global home care services market, valued at USD 581.2 billion in 2024, is expected to experience significant growth, reaching USD 1,614.1 billion by 2035, at a robust compound annual growth rate (CAGR) of 10.5% from 2025 to 2035. This growth is attributed to the increasing demand for personalized care services, advancements in technology, and the rising preference for home-based care solutions across key regions.

Future Market Insights (FMI) forecasts that the market share of home care services in the broader global caregiving and wellness services market will account for 35% to 40%, highlighting the sector’s rapid expansion and integral role in the global healthcare ecosystem.

Key Drivers of Home Care Services Market

Personalized Care Solutions: Consumers’ increasing preference for individualized care plans, including geriatric and pediatric services, continues to drive market demand. Home care services offer comfort, continuity, and convenience, as patients can receive care in familiar surroundings, contributing to improved satisfaction and outcomes.

Consumers’ increasing preference for individualized care plans, including geriatric and pediatric services, continues to drive market demand. Home care services offer comfort, continuity, and convenience, as patients can receive care in familiar surroundings, contributing to improved satisfaction and outcomes. Technological Integration: The growing use of artificial intelligence, IoT devices, and robotics is enhancing the quality and efficiency of home care services, making them more accessible and effective for patients. Remote monitoring, wearables, and intelligent prognosis tools are becoming key components of home care services.

The growing use of artificial intelligence, IoT devices, and robotics is enhancing the quality and efficiency of home care services, making them more accessible and effective for patients. Remote monitoring, wearables, and intelligent prognosis tools are becoming key components of home care services. Rising Awareness and Accessibility: Expanding access to professional home care services, particularly through digital platforms, is making it easier for families to connect with caregivers. In regions like the USA, China, and Africa, increasing awareness campaigns and government policies supporting in-home care are significantly contributing to market growth.



Regional Insights into the Home Care Services Market

USA: The home care services market in the USA is expected to grow at a CAGR of 6.5%, driven by technological advancements and the increasing demand for customized care. The aging population, along with the rising prevalence of chronic diseases, is expected to further drive demand for home-based care services.

The home care services market in the USA is expected to grow at a CAGR of 6.5%, driven by technological advancements and the increasing demand for customized care. The aging population, along with the rising prevalence of chronic diseases, is expected to further drive demand for home-based care services. China: With a growing aging population and supportive government policies, China’s home care services market is projected to grow at a healthy CAGR of 7.2%. The increasing understanding of in-home care’s benefits and the adoption of smart healthcare technologies are also fueling market growth.

With a growing aging population and supportive government policies, China’s home care services market is projected to grow at a healthy CAGR of 7.2%. The increasing understanding of in-home care’s benefits and the adoption of smart healthcare technologies are also fueling market growth. Africa: Although still developing, the home care services market in Africa is expected to grow at a CAGR of 6.8%. Efforts by local and international organizations to improve access to care, especially in rural areas, and the rising awareness of home care benefits are set to enhance market prospects in the region.



Key Takeaways from the Home Care Services Market

The global home care services market is projected to reach USD 1,614.1 billion by 2035, growing at a CAGR of 10.5%.

Personalized care solutions and technological integration are key drivers of market growth.

Home care services’ market share in the global caregiving and wellness market is estimated to be 35%-40%.

The USA home care services market is expected to grow at a moderate CAGR of 6.5% due to technological upgrades and demand for customized services.

China’s home care services market is projected to grow at a CAGR of 7.2%, supported by an aging population and government policies.

Daily service plans are expected to dominate the market, with a 42.3% share in 2024 due to their flexibility and affordability.

The healthcare segment will lead the market, accounting for 58.7% of the market share in 2024, driven by the aging population and chronic illnesses.



“The home care services market presents considerable opportunities for innovation, particularly in daily services, healthcare solutions, and the integration of digital platforms to facilitate connections between caregivers and clients,” - says Sudip Saha Managing Director and Co-Founder at Future Market Insights.

Prominent Drivers of the Home Care Services Market

Rising Aging Population: The increasing global elderly population is driving demand for home care services, as more individuals seek to age in place.

The increasing global elderly population is driving demand for home care services, as more individuals seek to age in place. Growing Prevalence of Chronic Diseases: The rise in chronic health conditions, such as diabetes and heart disease, is increasing the need for ongoing care at home.

The rise in chronic health conditions, such as diabetes and heart disease, is increasing the need for ongoing care at home. Technological Advancements: The integration of AI, IoT devices, robotics, and telehealth solutions is improving the efficiency and quality of home care services.

The integration of AI, IoT devices, robotics, and telehealth solutions is improving the efficiency and quality of home care services. Consumer Preference for Home-Based Care: A growing preference for receiving care in the comfort of one’s home, rather than in institutional settings, is propelling market growth.

A growing preference for receiving care in the comfort of one’s home, rather than in institutional settings, is propelling market growth. Personalized Care Solutions: Consumers increasingly demand tailored care plans that meet their specific health needs and life priorities.

Consumers increasingly demand tailored care plans that meet their specific health needs and life priorities. Governmental Support and Subsidies: Government policies and subsidies supporting home-based care, particularly for the elderly, are boosting market growth.

Government policies and subsidies supporting home-based care, particularly for the elderly, are boosting market growth. Expansion of Digital Platforms: The rise of digital platforms that connect caregivers and clients is making home care services more accessible and convenient.

The rise of digital platforms that connect caregivers and clients is making home care services more accessible and convenient. Cost-Effectiveness of Home Care: Home care is often a more affordable option compared to institutional care, making it a more attractive choice for many families.

Home care is often a more affordable option compared to institutional care, making it a more attractive choice for many families. Rising Health Awareness: Growing awareness of the benefits of home care services and their positive impact on health outcomes is driving demand.



Challenges Faced by Home Care Services Market

Economic Barriers in Low-Income Regions: Limited financial resources in some regions hinder the accessibility and affordability of home care services.

Limited financial resources in some regions hinder the accessibility and affordability of home care services. Inadequate Health Facilities in Developing Markets: In certain emerging markets, a lack of healthcare infrastructure and trained professionals hampers the expansion of home care services.

In certain emerging markets, a lack of healthcare infrastructure and trained professionals hampers the expansion of home care services. Workforce Shortages: The home care services market faces challenges in recruiting and retaining a skilled workforce, particularly in regions with growing demand.

The home care services market faces challenges in recruiting and retaining a skilled workforce, particularly in regions with growing demand. Regulatory and Compliance Issues: Navigating complex regulatory frameworks and varying standards across regions presents challenges for service providers.

Navigating complex regulatory frameworks and varying standards across regions presents challenges for service providers. Quality Assurance Concerns: Ensuring consistent service quality and reliability across diverse caregivers and locations can be difficult, affecting client satisfaction.

Ensuring consistent service quality and reliability across diverse caregivers and locations can be difficult, affecting client satisfaction. Technological Integration Challenges: While technology holds promise, the integration of advanced solutions like AI and IoT can be complex and costly for some service providers.

While technology holds promise, the integration of advanced solutions like AI and IoT can be complex and costly for some service providers. Cultural Barriers in Some Regions: In some cultures, there is resistance to outsourcing caregiving to external professionals, limiting market growth.

In some cultures, there is resistance to outsourcing caregiving to external professionals, limiting market growth. Economic Constraints on Service Pricing: While home care is more affordable than institutional care, some families may still struggle with the cost of long-term home care services.

While home care is more affordable than institutional care, some families may still struggle with the cost of long-term home care services. Limited Awareness in Rural Areas: In remote or rural regions, a lack of awareness about available home care options and benefits remains a significant challenge to market expansion.







Competitive Landscape of the Home Care Services Market

Key players in the Home Care Services Market are strengthening their global positions through strategic partnerships, expansions, and innovations.

Recent Developments

Apria Healthcare Group strives to improve patient’s experience and availability of home healthcare services by expanding its service portfolio and making acquisition growths. In 2025 the company launched a set of RPM solutions, and deepened its footprint in the home health domain.

Alere, Inc., a company that belongs to the giant company called Abbott, is currently focusing to create new diagnostic point-of-care devices for home use. In 2024, they introduced a new diagnostic kits that makes health care screening at home more comfortable and precise.

Key Companies Profiled

Brookdale Senior Living

LHC Group, Inc.

Amedisys, Inc.

Kindred Healthcare, LLC

Encompass Health Corporation

Visiting Angels

Right at Home

Comfort Keepers

Golden Heart Senior Care

Home Instead, Inc.

Access the Full Report Home Care Services Market Trends and Projections Now! https://www.futuremarketinsights.com/reports/home-care-services-market

Home Care Services Market by Category

By Service Type:

Health Care Services

Non-Health Care Services

By Duration of Service:

Hourly

Daily

Monthly

Yearly

By Payment Type:

Private Pay

Long-Term Care Insurance

Health Insurance

Workers Compensation

Others



By End User:

Children

Adults

Geriatric



By Region:

North America

Latin America

Europe

East Asia

South Asia

Oceania

MEA



German Language

Es wird erwartet, dass der globale Markt für häusliche Pflegedienste, der im Jahr 2024 auf 581,2 Mrd. USD geschätzt wird, ein deutliches Wachstum verzeichnen und bis 2035 1.614,1 Mrd. USD erreichen wird, bei einer robusten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,5 % von 2025 bis 2035. Dieses Wachstum wird auf die steigende Nachfrage nach personalisierten Pflegediensten, technologische Fortschritte und die zunehmende Präferenz für häusliche Pflegelösungen in Schlüsselregionen zurückgeführt.

Future Market Insights (FMI) prognostiziert, dass der Marktanteil von häuslichen Pflegediensten auf dem breiteren globalen Markt für Pflege- und Wellnessdienstleistungen 35 % bis 40 % betragen wird, was die schnelle Expansion des Sektors und die integrale Rolle im globalen Gesundheitsökosystem unterstreicht.

Haupttreiber des Marktes für häusliche Pflegedienste

Personalisierte Pflegelösungen: Die zunehmende Präferenz der Verbraucher für individualisierte Pflegepläne, einschließlich geriatrischer und pädiatrischer Leistungen, treibt die Marktnachfrage weiter an. Häusliche Pflegedienste bieten Komfort, Kontinuität und Bequemlichkeit, da die Patienten in vertrauter Umgebung versorgt werden können, was zu einer besseren Zufriedenheit und besseren Ergebnissen beiträgt.

Die zunehmende Präferenz der Verbraucher für individualisierte Pflegepläne, einschließlich geriatrischer und pädiatrischer Leistungen, treibt die Marktnachfrage weiter an. Häusliche Pflegedienste bieten Komfort, Kontinuität und Bequemlichkeit, da die Patienten in vertrauter Umgebung versorgt werden können, was zu einer besseren Zufriedenheit und besseren Ergebnissen beiträgt. Technologische Integration: Der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz, IoT-Geräten und Robotik verbessert die Qualität und Effizienz der häuslichen Pflegedienste und macht sie für Patienten zugänglicher und effektiver. Fernüberwachung, Wearables und intelligente Prognosetools werden zu Schlüsselkomponenten der häuslichen Pflege.

Der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz, IoT-Geräten und Robotik verbessert die Qualität und Effizienz der häuslichen Pflegedienste und macht sie für Patienten zugänglicher und effektiver. Fernüberwachung, Wearables und intelligente Prognosetools werden zu Schlüsselkomponenten der häuslichen Pflege. Steigendes Bewusstsein und Zugänglichkeit: Die Ausweitung des Zugangs zu professionellen häuslichen Pflegediensten, insbesondere über digitale Plattformen, erleichtert es Familien, mit Pflegekräften in Kontakt zu treten. In Regionen wie den USA, China und Afrika tragen zunehmende Sensibilisierungskampagnen und staatliche Maßnahmen zur Unterstützung der häuslichen Pflege erheblich zum Marktwachstum bei.



Regionale Einblicke in den Markt für häusliche Pflegedienste

USA: Es wird erwartet, dass der Markt für häusliche Pflegedienste in den USA mit einer CAGR von 6,5 % wachsen wird, was auf den technologischen Fortschritt und die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderter Pflege zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die alternde Bevölkerung zusammen mit der steigenden Prävalenz chronischer Krankheiten die Nachfrage nach häuslichen Pflegediensten weiter ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass der Markt für häusliche Pflegedienste in den USA mit einer CAGR von 6,5 % wachsen wird, was auf den technologischen Fortschritt und die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderter Pflege zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die alternde Bevölkerung zusammen mit der steigenden Prävalenz chronischer Krankheiten die Nachfrage nach häuslichen Pflegediensten weiter ankurbeln wird. China: Angesichts einer wachsenden alternden Bevölkerung und einer unterstützenden Regierungspolitik wird Chinas Markt für häusliche Pflegedienste voraussichtlich mit einer gesunden CAGR von 7,2 % wachsen. Das zunehmende Verständnis der Vorteile der häuslichen Pflege und die Einführung intelligenter Gesundheitstechnologien treiben das Marktwachstum ebenfalls voran.

Angesichts einer wachsenden alternden Bevölkerung und einer unterstützenden Regierungspolitik wird Chinas Markt für häusliche Pflegedienste voraussichtlich mit einer gesunden CAGR von 7,2 % wachsen. Das zunehmende Verständnis der Vorteile der häuslichen Pflege und die Einführung intelligenter Gesundheitstechnologien treiben das Marktwachstum ebenfalls voran. Afrika: Obwohl sich der Markt für häusliche Pflegedienste in Afrika noch in der Entwicklung befindet, wird erwartet, dass er mit einer CAGR von 6,8 % wachsen wird. Die Bemühungen lokaler und internationaler Organisationen, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern, insbesondere in ländlichen Gebieten, und das steigende Bewusstsein für die Vorteile der häuslichen Pflege werden die Marktaussichten in der Region verbessern.



Wichtige Erkenntnisse aus dem Markt für häusliche Pflegedienste

Der globale Markt für häusliche Pflegedienste wird bis 2035 voraussichtlich 1.614,1 Mrd. USD erreichen und mit einer CAGR von 10,5 % wachsen.

Personalisierte Pflegelösungen und technologische Integration sind die wichtigsten Treiber des Marktwachstums.

Der Marktanteil der häuslichen Pflegedienste am globalen Pflege- und Wellnessmarkt wird auf 35 % bis 40 % geschätzt.

Es wird erwartet, dass der Markt für häusliche Pflegedienste in den USA aufgrund technologischer Upgrades und der Nachfrage nach maßgeschneiderten Dienstleistungen mit einer moderaten CAGR von 6,5 % wachsen wird.

Chinas Markt für häusliche Pflegedienste wird voraussichtlich mit einer CAGR von 7,2 % wachsen, unterstützt durch eine alternde Bevölkerung und die Regierungspolitik.

Es wird erwartet, dass tägliche Servicepläne den Markt dominieren werden, mit einem Anteil von 42,3 % im Jahr 2024 aufgrund ihrer Flexibilität und Erschwinglichkeit.

Das Segment Gesundheitswesen wird mit einem Marktanteil von 58,7 % im Jahr 2024 marktführend sein, was auf die alternde Bevölkerung und chronische Krankheiten zurückzuführen ist.



"Der Markt für häusliche Pflegedienste bietet erhebliche Innovationsmöglichkeiten, insbesondere bei täglichen Dienstleistungen, Gesundheitslösungen und der Integration digitaler Plattformen, um die Verbindung zwischen Pflegekräften und Kunden zu erleichtern", sagt Sudip Saha, Managing Director und Mitbegründer von Future Market Insights.

Prominente Treiber des Marktes für häusliche Pflegedienste

Steigende alternde Bevölkerung: Die zunehmende ältere Bevölkerung weltweit treibt die Nachfrage nach häuslichen Pflegediensten an, da immer mehr Menschen versuchen, an Ort und Stelle zu altern.

Die zunehmende ältere Bevölkerung weltweit treibt die Nachfrage nach häuslichen Pflegediensten an, da immer mehr Menschen versuchen, an Ort und Stelle zu altern. Wachsende Prävalenz chronischer Krankheiten: Die Zunahme chronischer Erkrankungen wie Diabetes und Herzerkrankungen erhöht den Bedarf an kontinuierlicher Pflege zu Hause.

Die Zunahme chronischer Erkrankungen wie Diabetes und Herzerkrankungen erhöht den Bedarf an kontinuierlicher Pflege zu Hause. Technologischer Fortschritt: Die Integration von KI, IoT-Geräten, Robotik und Telemedizinlösungen verbessert die Effizienz und Qualität der häuslichen Pflegedienste.

Die Integration von KI, IoT-Geräten, Robotik und Telemedizinlösungen verbessert die Effizienz und Qualität der häuslichen Pflegedienste. Präferenz der Verbraucher für häusliche Pflege: Eine wachsende Präferenz für die Pflege zu Hause und nicht in institutionellen Umgebungen treibt das Marktwachstum voran.

Eine wachsende Präferenz für die Pflege zu Hause und nicht in institutionellen Umgebungen treibt das Marktwachstum voran. Personalisierte Pflegelösungen: Verbraucher verlangen zunehmend maßgeschneiderte Pflegepläne, die ihren spezifischen Gesundheitsbedürfnissen und Lebensprioritäten entsprechen.

Verbraucher verlangen zunehmend maßgeschneiderte Pflegepläne, die ihren spezifischen Gesundheitsbedürfnissen und Lebensprioritäten entsprechen. Staatliche Unterstützung und Subventionen: Staatliche Maßnahmen und Subventionen zur Unterstützung der häuslichen Pflege, insbesondere für ältere Menschen, kurbeln das Marktwachstum an.

Staatliche Maßnahmen und Subventionen zur Unterstützung der häuslichen Pflege, insbesondere für ältere Menschen, kurbeln das Marktwachstum an. Ausbau digitaler Plattformen: Der Aufstieg digitaler Plattformen, die Pflegekräfte und Kunden miteinander verbinden, macht häusliche Pflegedienste zugänglicher und bequemer.

Der Aufstieg digitaler Plattformen, die Pflegekräfte und Kunden miteinander verbinden, macht häusliche Pflegedienste zugänglicher und bequemer. Kosteneffizienz der häuslichen Pflege: Die häusliche Pflege ist im Vergleich zur institutionellen Pflege oft eine günstigere Option, was sie für viele Familien attraktiver macht.

häusliche Pflege ist im Vergleich zur institutionellen Pflege oft eine günstigere Option, was sie für viele Familien attraktiver macht. Steigendes Gesundheitsbewusstsein: Das wachsende Bewusstsein für die Vorteile häuslicher Pflegedienste und ihre positiven Auswirkungen auf die Gesundheitsergebnisse treibt die Nachfrage an.



Herausforderungen auf dem Markt für häusliche Pflegedienste

Wirtschaftliche Barrieren in einkommensschwachen Regionen: Begrenzte finanzielle Ressourcen behindern in einigen Regionen den Zugang und die Erschwinglichkeit von häuslichen Pflegediensten.

finanzielle Ressourcen behindern in einigen Regionen den Zugang und die Erschwinglichkeit von häuslichen Pflegediensten. Unzureichende Gesundheitseinrichtungen in Entwicklungsländern: In bestimmten Schwellenländern behindert ein Mangel an Gesundheitsinfrastruktur und ausgebildeten Fachkräften die Ausweitung der häuslichen Pflegedienste.

In bestimmten Schwellenländern behindert ein Mangel an Gesundheitsinfrastruktur und ausgebildeten Fachkräften die Ausweitung der häuslichen Pflegedienste. Arbeitskräftemangel: Der Markt für häusliche Pflegedienste steht vor Herausforderungen bei der Rekrutierung und Bindung qualifizierter Arbeitskräfte, insbesondere in Regionen mit wachsender Nachfrage.

Der Markt für häusliche Pflegedienste steht vor Herausforderungen bei der Rekrutierung und Bindung qualifizierter Arbeitskräfte, insbesondere in Regionen mit wachsender Nachfrage. Regulatorische und Compliance-Fragen: Der Umgang mit komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen und unterschiedlichen Standards in den verschiedenen Regionen stellt Service Provider vor Herausforderungen.

Der Umgang mit komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen und unterschiedlichen Standards in den verschiedenen Regionen stellt Service Provider vor Herausforderungen. Bedenken hinsichtlich der Qualitätssicherung: Die Gewährleistung einer gleichbleibenden Servicequalität und Zuverlässigkeit über verschiedene Pflegekräfte und Standorte hinweg kann schwierig sein und die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen.

Die Gewährleistung einer gleichbleibenden Servicequalität und Zuverlässigkeit über verschiedene Pflegekräfte und Standorte hinweg kann schwierig sein und die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen. Herausforderungen bei der technologischen Integration: Während die Technologie vielversprechend ist, kann die Integration fortschrittlicher Lösungen wie KI und IoT für einige Dienstanbieter komplex und kostspielig sein.

Während die Technologie vielversprechend ist, kann die Integration fortschrittlicher Lösungen wie KI und IoT für einige Dienstanbieter komplex und kostspielig sein. Kulturelle Barrieren in einigen Regionen: In einigen Kulturen gibt es Widerstand gegen die Auslagerung der Pflege an externe Fachkräfte, was das Marktwachstum einschränkt.

In einigen Kulturen gibt es Widerstand gegen die Auslagerung der Pflege an externe Fachkräfte, was das Marktwachstum einschränkt. Wirtschaftliche Einschränkungen bei der Preisgestaltung von Dienstleistungen: Obwohl die häusliche Pflege erschwinglicher ist als die institutionelle Pflege, können einige Familien immer noch mit den Kosten für langfristige häusliche Pflegedienste zu kämpfen haben.

Obwohl die häusliche Pflege erschwinglicher ist als die institutionelle Pflege, können einige Familien immer noch mit den Kosten für langfristige häusliche Pflegedienste zu kämpfen haben. Begrenztes Bewusstsein in ländlichen Gebieten: In abgelegenen oder ländlichen Regionen bleibt ein mangelndes Bewusstsein für die verfügbaren Optionen und Vorteile der häuslichen Pflege eine erhebliche Herausforderung für die Marktexpansion.



Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für häusliche Pflegedienste

Die Hauptakteure auf dem Markt für häusliche Pflegedienste stärken ihre globale Position durch strategische Partnerschaften, Expansionen und Innovationen.

Jüngste Entwicklungen

Die Apria Healthcare Group ist bestrebt, die Patientenerfahrung und die Verfügbarkeit von häuslichen Pflegediensten zu verbessern, indem sie ihr Dienstleistungsportfolio erweitert und Akquisitionen tätigt. Im Jahr 2025 brachte das Unternehmen eine Reihe von RPM-Lösungen auf den Markt und vertiefte seine Präsenz im Bereich der häuslichen Krankenpflege.

Alere, Inc., ein Unternehmen, das zum Riesenkonzern Abbott gehört, konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung neuer diagnostischer Point-of-Care-Geräte für den Heimgebrauch. Im Jahr 2024 führten sie ein neues Diagnosekit ein, das das Screening im Gesundheitswesen zu Hause komfortabler und präziser macht.

Schlüsselunternehmen im Profil

Seniorenwohnen in Brookdale

LHC Group, Inc.

Amedisys, Inc.

Kindred Healthcare, LLC

Encompass Health Corporation

Zu Besuch bei Engeln

Zu Hause

Komfort Hüter

Golden Heart Seniorenpflege

Home Instead, Inc.

Markt für häusliche Pflegedienste nach Kategorie

Nach Servicetyp:

Dienstleistungen im Gesundheitswesen

Dienstleistungen außerhalb des Gesundheitswesens

Nach Dauer des Dienstes:

Stündlich

Täglich

Monatlich

Jährlich

Nach Zahlungsart:

Privates Bezahlen

Pflegeversicherung

Krankenversicherung

Entschädigung von Arbeitnehmern

Andere



Nach Endbenutzer:

Kinder

Erwachsene

Greis



Nach Region:

Nordamerika

Lateinamerika

Europa

Ostasien

Südasien

Ozeanien

MEA



Author by

Sudip Saha is the managing director and co-founder at Future Market Insights, an award-winning market research and consulting firm. Sudip is committed to shaping the market research industry with credible solutions and constantly makes a buzz in the media with his thought leadership. His vast experience in market research and project management in consumer electronics will likely remain the leading end-use sector cross verticals in APAC, EMEA, and the Americas reflects his growth-oriented approach to clients.

He is a strong believer and proponent of innovation-based solutions, emphasizing customized solutions to meet one client's requirements at a time. His foresightedness and visionary approach recently got him recognized as the ‘Global Icon in Business Consulting’ at the ET Inspiring Leaders Awards 2022.

Have a Look at the Related Reports of the Services and Utilities Domain:

Explore the latest news on Locomotive Drive Shaft Market Outlook: 2024-2034

The car rental market size is projected to reach USD 309.7 billion in 2024, growing at 7.3% CAGR, and USD 625.9 billion by 2034.

The demand for pest control services is expected to grow at a CAGR of 6.5%, reaching USD 24.4 billion in 2024 and USD 49.7 billion by 2034.

Sales of health and fitness clubs are projected to grow from USD 124.7 billion in 2024 to USD 302.0 billion by 2034, with a CAGR of 9.2%.

The foundation repair services market size is valued at USD 2,726.2 million in 2023 and is expected to reach USD 3,500 million by 2033, growing at a CAGR of 2.5%.

The demand for water hauling services is valued at USD 42 billion in 2023 and is expected to reach USD 53 billion by 2033, growing at a CAGR of 2.4%.

The waste recycling services market size is valued at USD 60 billion in 2023 and is expected to reach USD 110 billion by 2033, growing at a CAGR of 6.2%.

Sales of handyman services are expected to grow from USD 390.9 million in 2023 to USD 1.8 billion by 2033, with a CAGR of 16.5%.

The global personal fitness trainer market size is valued at USD 41.8 billion in 2023 and is projected to exceed USD 65.5 billion by 2033, growing at a CAGR of 4.6%.

The global online laundry services market size is valued at USD 31 billion in 2023 and is expected to reach USD 450 billion by 2033, growing at a CAGR of 30%.

The contractual cleaning services market value is expected to generate USD 181.61 billion in 2023 and grow at a CAGR of 4.3%, reaching USD 276.69 billion by 2033.

About Future Market Insights (FMI)

Future Market Insights, Inc. (ESOMAR certified, recipient of the Stevie Award, and a member of the Greater New York Chamber of Commerce) offers profound insights into the driving factors that are boosting demand in the market. FMI stands as the leading global provider of market intelligence, advisory services, consulting, and events for the Packaging, Food and Beverage, Consumer Technology, Healthcare, Industrial, and Chemicals markets. With a vast team of over 400 analysts worldwide, FMI provides global, regional, and local expertise on diverse domains and industry trends across more than 110 countries.

Join us as we commemorate 10 years of delivering trusted market insights. Reflecting on a decade of achievements, we continue to lead with integrity, innovation, and expertise.

Contact Us:

Future Market Insights Inc.

Christiana Corporate, 200 Continental Drive,

Suite 401, Newark, Delaware – 19713, USA

T: +1-347-918-3531

For Sales Enquiries: sales@futuremarketinsights.com

Website: https://www.futuremarketinsights.com

LinkedIn| Twitter| Blogs | YouTube