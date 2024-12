Mandato preliminar emitido a favor de los Pouches de Nicotina 2ONE® en contra de los Pouches Zone - Prohíbe a Imperial participar en cualquier venta futura del producto [Zone] que lleve la Marca Bullseye o cualquier imitación colorable o marca confusamente similar al producto en relación con la nicotina oral.

LAKE TAHOE, Nevada, Dec. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs y Performance Plus Marketing ("PPM") recibieron un mandato preliminar ("PI") favorable en relación con la disputa de marca registrada en curso entre los pouches de nicotina 2ONE® y los productos de la marca Zone a la venta en Estados Unidos. Como resultado de la orden judicial del 20 de diciembre de 2024, los pouches de nicotina Zone de Imperial no se pueden enviar a socios comerciales en Estados Unidos.

Vincent Schuman, director ejecutivo de 2ONE Labs, declaró: "Este fallo es muy significativo, ya que prohíbe a Imperial Brands continuar la venta de pouches Zone en Estados Unidos hasta cuando resuelva el litigio actual de la marca registrada 2ONE®. Al conceder la moción a favor o 2ONE®, el Juez señaló: "Se prohíbe a los demandados [Imperial] participar en cualquier venta futura de productos que lleven la Marca Bullseye, o cualquier producto de imitación engañosa o marca confusamente similar en relación con nicotina oral". (Caso No: CV 24-08124-MWF (Ex) Título: 2ONE Labs Inc., et al. v. ITG Brands, LLC, et al.)

Schuman agrega: “Nos complace enormemente que el Tribunal haya tomado la decisión correcta al otorgar este mandato preliminar. Este es un remedio extraordinario para 2ONE® y prepara el terreno para que 2ONE® prevalezca en el juicio sobre los méritos de sus reclamos de violación de marca registrada contra Imperial".

Schuman señaló además: "Siempre actuamos en el mejor interés de nuestros consumidores y nuestros socios comerciales, por lo que 2ONE® buscó este mandato preliminar, debido a que Imperial actuó injustamente cuando inundó deliberadamente el mercado con productos de pouches Zone, lo que provocó confusión y daños irreparables a los consumidores que buscan nuestro producto en el comercio minorista y con socios mayoristas y minoristas que han sido claros defensores de la marca 2ONE® desde el principio.

Este fallo afirma nuestra creencia de que el lanzamiento de los pouches Zone a fines de 2023 creó suficiente confusión de marcas registradas como para que Imperial pudiera aumentar sus ventas gracias a la marca, las imágenes, concienciación del consumidor adulto de 2ONE y la buena voluntad que 2ONE® construyó con los clientes.

Con Zone efectivamente fuera del mercado, esperamos recuperar y expandir la presencia de 2ONE® en muchos más puntos de venta en todo el país. Los clientes se deben comunicar directamente con 2ONE Labs (21Pouches.com) o PPM (info@pplusmarketing.com, 1-888-942-5350) para tratar sobre oportunidades actuales para la venta de 2ONE®".

Acerca de 2ONE Labs Inc. Fundada por los pioneros en producción de nicotina sintética, 2ONE Labs se especializa en ofrecer los productos de nicotina sin tabaco más innovadores a los consumidores adultos que buscan una alternativa a otros productos de tabaco. Para más información comuníquese con 21Pouches.com.

2ONE® es una marca comercial registrada de 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, NV. Todos los derechos reservados. Para más información comuníquese con 21Pouches.com.

