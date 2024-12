Korean Malay Portuguese Spanish Hebrew Japanese Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German

법원의 Zone 파우치에 대한 판매금지가처분 명령으로 2ONE® 니코틴 파우치 측 손들어줘 -- Imperial은 향후 불스아이 마크가 부착된 [Zone] 제품이나 경구용 니코틴과 혼동을 유발할 정도로 유사한 색상의 모조품 또는 마크가 부착된 제품 판매가 금지