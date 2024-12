Korean Malay Portuguese Spanish Hebrew Japanese Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German

初步禁令发出:支持 2ONE® Nicotine Pouches 对抗 Zone Pouches 产品——禁止 Imperial 在未来销售与口腔尼古丁相关的带有 “Bullseye” 标志或任何颜色近似或可能引起标志混淆的 [Zone] 产品