Bitget se classe parmi les 3 premières bourses de cryptomonnaies pour le trading de contrats à terme dans le rapport de novembre

VICTORIA, Seychelles, 24 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, a communiqué son rapport mensuel de transparence qui souligne les bonnes performances de l’écosystème en novembre 2024. Le marché des cryptomonnaies a connu une forte hausse, le Bitcoin ayant franchi la barre des 106 000 $. Chez Bitget, cette évolution vers des niveaux records s’est traduite par un bond du cours du jeton Bitget (BGB) d’environ 1,44 $ à 1,70 $, soit une augmentation d’environ 18 %. Cette tendance à la hausse a été alimentée par l’expansion mondiale de Bitget et par la croissance significative des volumes de transactions, un engagement accru des utilisateurs ainsi que la sécurité renforcée de la plateforme, ce qui a notamment permis à Bitget d’atteindre la troisième position mondiale dans le domaine du trading international de contrats à terme.

Bitget a fidélisé plus de 45 millions d’utilisateurs avec un volume de transactions quotidien de 10 milliards de dollars, tandis que le volume de trading de contrats à terme USDT-M a bondi à 16 milliards de dollars et que le volume quotidien de trading spot a doublé pour atteindre les 400 millions de dollars. Initialement doté de plus de 400 millions de dollars, son fonds de protection a connu une croissance impressionnante en dépassant les 600 millions de dollars, ce qui a considérablement renforcé la sécurité et la confiance des utilisateurs sur la plateforme.

Menés par le jeton UNICE qui affiche une hausse de 2666,71 %, les jetons spot les plus performants de Bitget ont connu une croissance impressionnante en novembre. De plus, 13 jetons ont été cotés sur Poolx, 5 d’entre eux ayant également été présentés sur le pré-marché de Bitget, ce qui témoigne d’un fort intérêt et d’une double exposition pour ces actifs.

Bitget a organisé l’événement « Pitch n’ Slay » à Bangkok. Dans le cadre du programme Blockchain4Her de Bitget, le concours a permis à des femmes entrepreneures de bénéficier d’une visibilité et d’obtenir des financements ainsi que des conseils professionnels dans le domaine de la blockchain, tout en leur offrant une chance d’obtenir jusqu’à 100 000 $ de financement de la part de Foresight Ventures. Conformément à l’engagement de Bitget visant à favoriser un écosystème blockchain diversifié et prospère, Pitch n’ Slay a mis en évidence le pouvoir de la collaboration en matière de création de parcours inclusifs pour les femmes dans le domaine de la blockchain.

Bitget a lancé le virement bancaire VND au Vietnam. Il permet aux utilisateurs de déposer des VND via VietQR et de retirer des fonds par le biais de virements bancaires afin d’acheter des cryptomonnaies populaires telles que BTC, ETH, USDT, SOL et BGB grâce à la fonction de conversion en espèces de Bitget.

Bitget Wallet a mis en place une boîte à outils complète de trading de memecoins qui permet aux utilisateurs de découvrir des jetons à fort potentiel, d’analyser des données critiques et de trader de manière fluide sur plusieurs chaînes. Le portefeuille cryptographique a également lancé le programme Refer2Earn, qui encourage la croissance des utilisateurs grâce à des revenus passifs, ainsi qu’un programme de soutien aux mini-applications Telegram doté d’un fonds de 20 millions de dollars afin d’autonomiser les développeurs et de stimuler l’innovation au sein de l’écosystème Telegram.

Grâce à ses excellentes performances, Bitget se distingue à nouveau comme un acteur mondial de premier plan du secteur de la cryptomonnaie. S’efforçant sans relâche de relier la CeFi et la DeFi et d’élargir l’accès à la finance décentralisée, la société continuera de se concentrer sur l’innovation, l’engagement des utilisateurs et l’expansion du marché dans le secteur de la cryptomonnaie en constante évolution.

