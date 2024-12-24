Bitget 在 11 月报告中跻身期货交易排名前三的加密货币交易所

维多利亚，塞舌尔, Dec. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密币交易所和 Web3 公司 Bitget 发布了其月度透明度报告，凸显了该生态系统在 2024 年 11 月的强劲表现。 加密币市场大幅上涨，比特币价格飙升至 106,000 美元以上。 这种再创新高 (ATH) 的趋势也在 Bitget 复刻，Bitget 代币 (BGB) 价格从约 1.44 美元上涨到 1.70 美元，涨幅约为 18%。 这一上升趋势得益于 Bitget 的全球扩张以及交易量、用户参与度和平台安全性的显著提升，助力 Bitget 在全球期货交易中勇夺全球第三的位置。

Bitget 留存用户超 4,500 万，日交易量达 100 亿美元，USDT 本位 (USDT-M) 期货交易量飙升至 160 亿美元，每日现货交易量翻倍，达到 4 亿美元。 其保护基金从逾 4 亿美元增长到超 6 亿美元，为平台的强大安全性和用户信任提供了保障。

11 月，Bitget 业绩最佳的现货代币均出现了令人瞩目的增长，其中 UNICE 涨幅最高，为 2666.71%。 此外，13 种代币上市 Poolx，其中 5 种代币也上线盘前交易，展现了人们对这些资产的浓厚兴趣和其在两大市场的曝光度。

Bitget 在曼谷举办了“Pitch n' Slay”活动。 在 Bitget 的 Blockchain4Her 计划下，该竞赛为区块链领域的女性企业家提供了曝光机会、资金和指导，并提供了获得 Foresight Ventures 高达 10 万美元资金的机会。 Pitch n' Slay 展示了合作的力量，为区块链中的女性从业者创造了包容性路径，与 Bitget 致力于培育多元化和蓬勃发展的区块链生态系统的承诺相一致。

Bitget 在越南推出了越南盾 (VND) 银行转账服务。 用户可由此通过 VietQR 存入 VND 并通过银行转账提取资金，利用 Bitget 的现金转换功能购买 BTC、ETH、USDT、SOL 和 BGB 等流行加密货币。

Bitget Wallet 推出了综合迷因币交易工具包，助力用户发现高潜力代币、分析关键数据并跨多链无缝交易。 此外，它还推出了通过被动收入鼓励用户增长的 Refer2Earn 计划以及 2000 万美元的 Telegram 小程序支持计划，以赋能开发人员并推动 Telegram 生态系统的创新。

Bitget 的强劲表现表明，它再次荣膺加密币行业的全球领先参与者。 该公司将在快速发展的加密货币领域继续专注于创新、用户参与和市场扩张，不断联通中心化金融 (CeFi) 和去中心化金融 (DeFi)，并扩大后者的使用范围。

如需了解更多信息，请访问此处的月度报告。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密币钱包，提供一系列综合 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔跤世界冠军）、Samet Gümüş （拳击金牌得主） 和 İlkin Aydın （排球国家队队员） 的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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