Investissements Purpose annonce la dissolution du Fonds d’occasions liées à la marijuana Purpose

TORONTO, 27 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») annonce aujourd’hui qu’elle a décidé de dissoudre le Fonds d’occasions liées à la marijuana Purpose (« le Fonds ») à la fermeture des bureaux le 14 mars 2025 ou aux environs de cette date (la « date de dissolution »). Il est prévu que les parts de FNB du Fonds d’occasions liées à la marijuana Purpose seront volontairement radiées de la cote de la bourse Cboe Canada à la fermeture des bureaux le 12 mars 2025 ou aux environs de cette date (la « date de radiation »).

La décision de dissoudre le Fonds a été motivée principalement par la faiblesse relative de l’actif sous gestion du Fonds, qui a rendu difficile la gestion efficace du Fonds conformément à ses objectifs de placement. Par conséquent, de l’avis de Purpose, la dissolution est dans l’intérêt véritable des porteurs de parts.

Les porteurs de parts de catégorie A, de parts de catégorie F ou de parts de FNB (collectivement, les « parts ») auront le choix de racheter leurs placements à la valeur liquidative à la date de dissolution ou avant cette date. Aucuns frais ou frais de rachat ne s’appliqueront à ces rachats. Les porteurs de parts de FNB du Fonds peuvent continuer à négocier leurs parts de FNB à la bourse Cboe Canada jusqu’à la date de radiation.

Toutes les parts non rachetées avant la clôture du Fonds seront automatiquement rachetées à ce moment-là à la valeur liquidative, conformément aux dispositions de la déclaration de fiducie cadre du Fonds. Les parts encore en circulation à 16 h (HNE) à la date de dissolution seront automatiquement rachetées et le produit sera soit déposé sur le compte du porteur de parts, soit un chèque sera envoyé par la poste directement au porteur de parts ou à son courtier, son prête-nom ou son intermédiaire, selon le cas.

Au besoin, une distribution finale pour le Fonds aura lieu à la date de dissolution ou aux environs de cette date.

Toute disposition de parts peut avoir des incidences fiscales pour les porteurs de parts. Nous conseillons vivement aux porteurs de parts de communiquer avec leur conseiller financier pour discuter des incidences financières et fiscales liées au rachat de leurs parts et à la dissolution du Fonds.

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 20 milliards de dollars. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Investissements Purpose est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905‑580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants sur le fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Rien ne garantit qu’un fonds atteindra son objectif de placement, et sa valeur liquidative, son rendement et le rendement de ses placements fluctueront de temps à autre selon la conjoncture du marché. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.

Information prospective

Purpose conseille au lecteur de ne pas se fier indûment à l’information prospective contenue aux présentes, qui n’est valable qu’à la date où elle a été formulée. En règle générale, et non systématiquement, l’information prospective se caractérise par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « prévoit », « prévu »,« s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « budget », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « est en voie de », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « croit » et des expressions semblables, ou bien déclare que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront prises », « se produiront » ou « seront réalisés ».

Les énoncés prospectifs se fondent sur l’information dont dispose la direction au moment où ils sont formulés, et sur les plans, estimations, hypothèses, jugements et attentes actuels de la direction. L’information prospective est assujettie à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs, connus et inconnus, susceptibles d’entraîner un large écart entre les résultats, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations réels de Purpose et ceux exprimés ou sous-entendus par l’information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les incertitudes générales liées aux affaires, à l’économie, à la concurrence, à la géopolitique, à la technologie et à la société. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit basée sur des hypothèses que Purpose estime raisonnables à la date où elle est formulée, rien ne garantit qu’elle se révélera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans cette information prospective. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l’information prospective. Purpose ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser l’information prospective, sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables.