業界頂尖投資人權益法律顧問 ROSEN 建議 MGP Ingredients, Inc. 投資人在對 MGPI 提起證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, Dec. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球性投資人權益律師事務所 Rosen Law Firm 欲提醒在 2023 年 5 月 4 日至 2024 年 10 月 30 日期間購買 MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ: MGPI) 普通股的投資人注意，2025 年 2 月 14 日是重要的首席原告截止日期。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 MGPI 普通股，則您可能有權獲得賠償，且透過後酬約定，您無須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動： 如欲加入 MGPI 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9167，或撥打 Phillip Kim 律師等人的免費諮詢專線 866-767-3653 或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，以瞭解本集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2025 年 2 月 14 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資人選擇在領導方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇律師還需明智。Rosen Law Firm 為全球投資人代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。2017 年，因亮眼的證券集體訴訟和解數量，Rosen Law Firm 獲 ISS Securities Class Action Services評選為第一。自 2013 年以來，本律所每年都位列前四，為投資人索回數億美元資金。僅在 2019 年間，本律所就為投資人索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 盛讚為最佳原告律師。 本律所多名律師均曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出了重大虛假和／或誤導性陳述，且未揭露有關 MGPI 業務、營運和前景的重大不利事實。 具體而言，被告多次宣稱棕色酒類產品（例如美國威士忌和龍舌蘭酒）需求強勁且庫存數量「正常」，但事實上，這類產品的消費量已經減緩，且出現供應過剩的情況。尤有甚者，被告向投資人保證該公司和競爭對手的情況不同，並聲稱這並非問題，因為 MGPI 已採取措施減緩風險，然實際上，該公司並未採取相關行動。訴訟主張，當市場得悉真實詳情後，投資人蒙受了損失。

如欲加入 MGPI 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9167，或撥打 Phillip Kim 律師等人的免費諮詢專線 866-767-3653 或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，以瞭解本集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇律師，也可以繼續作為缺席的集體訴訟成員，在此時不採取任何行動。投資人在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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律師廣告。過往判決無法保證獲得類似的結果。

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