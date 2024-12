English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Thai

イタリアの伝統がアジアに味覚を届ける「ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト (European Art of Taste)」

イタリア産果物の卓越性が、CSOイタリア (CSOItaly) によって推進され、欧州連合との共同出資により実現された「ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト」プロジェクトを通じて、アジア市場に到来する。