English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Thai

ประเพณีอิตาลีนำรสชาติมาสู่เอเชียด้วย European Art of Taste

ความเป็นเลิศของผลไม้อิตาลีเข้ามาสู่ตลาดในเอเชียผ่านโครงการ European Art of Taste (ศิลปะแห่งรสชาติของยุโรป) ซึ่งได้รับการส่งเสริมจาก CSOItaly และได้รับการร่วมทุนจากสหภาพยุโรป